Xe điện Volkswagen bị triệu hồi, nguy cơ cháy nổ

Volkswagen vừa phát lệnh triệu hồi đối với 22.524 chiếc crossover chạy điện ID.4 tại thị trường Mỹ do nguy cơ bộ pin cao áp bị quá nhiệt dẫn đến hỏa hoạn trong quá trình sạc. Đáng chú ý, hãng xe Đức hiện vẫn chưa tìm ra nguyên nhân gốc rễ gây ra sự cố này.

Đợt triệu hồi lần này áp dụng cho các mẫu ID.4 sản xuất trong khoảng thời gian từ ngày 1/1/2023 đến 1/2/2025.

Tâm điểm của cuộc điều tra xoay quanh hiện tượng lan truyền nhiệt, khi một tế bào pin bị quá nhiệt bùng cháy và kích hoạt phản ứng dây chuyền sang các tế bào lân cận.

Cơ quan An toàn Giao thông Cao tốc Quốc gia Mỹ (NHTSA) chỉ ra rằng lỗi sản xuất trên các mô-đun pin do SK Battery America cung cấp, điển hình như hiện tượng lệch điện cực, là tác nhân gây quá nhiệt và bùng phát nguy cơ hỏa hoạn.

Bộ pin trên những chiếc Volkswagen ID.4 có nguy cơ quá nhiệt, gây hỏa hoạn. Ảnh: Volkswagen.

Trước đó, các chiến dịch thu hồi mang mã hiệu 25V836 và 26V030 cũng đã ảnh hưởng khoảng 44.000 chiếc ID.4 đời 2023–2025 sử dụng bộ pin từ SK. Tính đến nay, cơ quan chức năng đã ghi nhận hơn 20 sự cố nhiệt liên quan trực tiếp đến dải sản phẩm này.

Trong khi chờ phát triển phương án xử lý triệt để, Volkswagen yêu cầu chủ sở hữu các xe thuộc diện ảnh hưởng tạm thời khống chế mức sạc tối đa ở mức 80% dung lượng pin. Hãng dự kiến sẽ phát hành bản cập nhật phần mềm qua không dây (OTA) để tự động giới hạn mức sạc.

Với các xe không hỗ trợ tính năng cập nhật từ xa, đại lý sẽ dán nhãn cảnh báo trực tiếp trên xe để nhắc nhở người lái ngắt sạc thủ công. Volkswagen khẳng định người dùng vẫn có thể vận hành xe bình thường và hãng không đưa ra khuyến cáo dừng lái hay cấm đỗ xe trong nhà.

Thư thông báo chính thức sẽ được gửi tới các chủ xe thuộc chiến dịch triệu hồi 93EX trước cuối năm nay. Đợt gửi thư thứ 2 sẽ được triển khai ngay khi giải pháp sửa chữa hoàn chỉnh được phê duyệt.