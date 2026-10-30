Xe điện Trung Quốc tăng tiêu thụ ở Hàn Quốc, gặp trở ngại tại Nhật Bản

Hãng tin Reuters đã tiến hành một cuộc phỏng vấn với các chuyên gia, đại lý xe và khách hàng mua xe điện ở Hàn Quốc và Nhật Bản để tìm hiểu kỹ hơn về câu chuyện này.

Thị hiếu người dùng thay đổi, "tân binh" hưởng lợi

Theo thông tin từ công ty nghiên cứu thị trường Carisyou, hãng BYD (Trung Quốc) đạt doanh số hơn 20.000 xe tại Hàn Quốc trong 9 tháng đầu năm 2026, vượt qua doanh số của hai "ông lớn" Nhật Bản Toyota và Lexus cộng lại.

Các hãng xe Trung Quốc đang đẩy mạnh chiến lược toàn cầu hóa, dần gia nhập các thị trường ô tô lớn trên thế giới (Ảnh: Xinhua).

Chuyên gia phân tích người Hàn Quốc, ông Lee Jae-il cho biết, BYD hưởng lợi do thị hiếu người dùng tại nước này dần chuyển sang xe điện giá rẻ. Ông đưa ra các yếu tố như giá xăng tăng tới gần 10% do chiến sự Trung Đông, trong khi đó Hyundai và Kia lại chú trọng sản phẩm xe điện phân khúc cao, chỉ số ít các mẫu xe có giá dưới 30.000 USD.

"BYD đã căn thời điểm khá hiệu quả", ông Lee nhận định.

Không riêng gì BYD, thương hiệu Zeekr cũng bắt đầu nhận đặt hàng mẫu SUV 7X tại thị trường Hàn từ tháng 7/2026, dự kiến sẽ mở 14 showroom tới cuối năm nay. Về phía Chery, có thông tin họ dự kiến gia nhập thị trường này vào năm 2027.

Một hãng xe Trung Quốc khác là Xpeng đã thành lập chi nhánh tại Hàn Quốc hồi năm ngoái. Qua thông tin tuyển dụng trên LinkedIn, hãng này đang tìm kiếm địa điểm cho mạng lưới bán xe tại Hàn Quốc.

Trước xu hướng này, các nhà sản xuất ô tô Hàn Quốc có lý do để e ngại. Chủ tịch Hiệp hội Ô tô Hàn Quốc, ông Jeong Dae-jin đã kêu gọi biện pháp ưu đãi thuế cho xe điện sản xuất nội địa.

Hiện nay, mẫu xe Dolphin của bà Kim, với mức giá 18.500 USD là một lựa chọn vừa phải, trang bị tốt, quan trọng là sẵn có. Ban đầu, bà Kim muốn mua chiếc Hyundai Casper EV, song được thông báo phải đợi hơn 2 năm để nhận xe.

Điều này là minh chứng rõ nét cho điểm mạnh của xe Trung Quốc. Họ có sẵn sản phẩm công nghệ cao ở bất kỳ đâu trên thế giới, với mức giá cạnh tranh mà các đối thủ khó lòng theo kịp.

Anh Lee Seong-dong, một nhà sáng tạo nội dung tại Seoul chia sẻ: "Thú thực, ban đầu tôi không có thiện cảm với xe Trung Quốc. Song trực tiếp quan sát và cầm lái đã thay đổi suy nghĩ của tôi khá nhiều".

Cuộc chiến cam go tại thị trường Nhật

Tại Nhật Bản, các hãng xe Trung Quốc dần hết kiên nhẫn. Trên tổng số xe bán ra tại đây, các thương hiệu nước ngoài chỉ chiếm khoảng 6%. Khách hàng Nhật chuộng dòng xe hybrid, là ưu thế tuyệt đối của Toyota.

Mẫu xe "kei" BYD Racco được trưng bày tại Nhật Bản (Ảnh: Nikkei).

Định kiến của người tiêu dùng là trở ngại lớn nhất mà các hãng xe Trung Quốc phải vượt qua tại hai thị trường lớn trong khu vực Đông Á.

Khảo sát của Trung tâm Nghiên cứu Pew Research cho thấy, 88% người Nhật và 71% người Hàn không mấy thiện cảm với hàng Trung Quốc.

BYD bắt đầu bán xe tại Nhật từ năm 2023, hiện có hơn 75 đại lý và dự kiến sẽ sớm mở rộng lên con số 100. Tuy nhiên, trong 9 tháng đầu năm 2026, hãng này chỉ bán ra hơn 4.000 xe, chiếm 0,1% thị phần.

Mẫu xe điện dáng kei (loại xe cỡ nhỏ cho đô thị rất phổ biến ở Nhật) được hãng xe Trung Quốc tung ra thị trường hồi tháng 7/2026, nhưng sau 2 tháng, BYD chỉ đạt doanh số 650 xe bán ra.

Tương tự, công ty EMT, hậu thuẫn bởi hãng xe Chery (Trung Quốc) có kế hoạch ra mắt các mẫu xe kei tại Nhật trong giai đoạn 2027-2029. Hãng Zeekr lại chọn hướng tiếp cận khác, với sản phẩm xe van hạng sang, nhắm tới dịch vụ đặt xe và taxi.