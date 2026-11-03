Xe điện Trung Quốc sẽ thay đổi tâm lý người dùng Đông Á?

Khách tham quan xem các mẫu xe của BYD được trưng bày tại Triển lãm Di động Seoul 2025 ở Goyang, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc. Ảnh: VCG

Tại triển lãm ô tô Seoul diễn ra vào đầu năm 2026, gian hàng của tập đoàn BYD thu hút đông đảo du khách tham quan. Khác với giai đoạn chỉ cung cấp xe thương mại như xe buýt hay xe tải nhẹ, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc hiện đã chính thức đưa các dòng xe du lịch trọng điểm như Dolphin và Atto 3 tấn công trực diện vào thị trường Hàn Quốc, theo nhật báo Bloomberg.

Anh Park Jin-woo, một kỹ sư công nghệ 38 tuổi sống tại Seoul, chia sẻ với Nikkei Asia rằng anh từng rất ngần ngại khi cân nhắc một chiếc SUV điện của BYD vì sợ sự đàm tiếu từ đồng nghiệp. Tuy nhiên, mức giá niêm yết 32 triệu won (khoảng 23.500 USD) của chiếc Atto 3 - rẻ hơn khoảng 20% so với các dòng xe cùng phân khúc của Hyundai - cùng thời gian giao xe ngay lập tức đã thuyết phục anh xuống tiền.

Thực tế của anh Park phản ánh bước ngoặt lớn trong tư duy người tiêu dùng Hàn Quốc. Theo số liệu từ Hiệp hội các nhà nhập khẩu và phân phối ô tô Hàn Quốc (KAIDA), doanh số xe du lịch của BYD tại thị trường này đã vượt mốc 20.000 xe trong 9 tháng đầu năm 2026, chính thức vượt qua tổng doanh số của cả Toyota và Lexus cộng lại tại xứ sở kim chi, hãng tin Reuters phân tích.

Trái ngược với đà tăng trưởng nhanh tại Hàn Quốc, thị trường Nhật Bản lại là một bài toán hóc búa với nhiều rào cản hơn cho các thương hiệu ngoại. Tỷ lệ xe thuần điện (BEV) tại Nhật Bản vẫn duy trì ở mức khiêm tốn, khoảng 3% tổng thị phần ô tô toàn quốc, nơi người dân vẫn ưa chuộng các dòng xe hybrid (HEV) truyền thống và các mẫu xe cỡ nhỏ kei car.

Để phá vỡ thế bế tắc, các nhà sản xuất Trung Quốc không mang nguyên mẫu từ thị trường nội địa sang mà thực hiện tùy biến sâu. BYD đã cho ra mắt dòng xe điện cỡ nhỏ Dolphin K-Car được thiết kế riêng cho hạ tầng đường phố chật hẹp tại Tokyo và Osaka. Đồng thời, hãng hợp tác cùng các chuỗi đại lý lâu đời tại địa phương để thành lập hơn 100 showroom ủy quyền tính đến giữa năm 2026, Reuters cho biết.

Bà Sato Yumiko, một giáo viên 45 tuổi tại Kanagawa, vừa quyết định đổi chiếc Honda Fit cũ sang một chiếc xe điện BYD Dolphin. Chia sẻ với Bloomberg, bà cho biết ban đầu gia đình rất lo ngại về độ bền và vấn đề bảo mật dữ liệu trên các dòng xe kết nối thông minh đến từ Trung Quốc. Tuy nhiên, gói bảo hành 8 năm cho pin cùng dịch vụ hậu mãi chu đáo từ đại lý địa phương đã giúp bà bớt đi phần lớn sự hoài nghi.

Dù đạt được những bước tiến nhất định, hành trình thâm nhập của xe điện Trung Quốc tại Đông Bắc Á vẫn đối mặt với rào cản vô hình từ sự trung thành với các thương hiệu quốc gia như Hyundai, Kia, Toyota hay Honda. Bên cạnh đó, các chính sách thay đổi về trợ cấp xe điện từ chính phủ Hàn Quốc và Nhật Bản cũng ưu tiên hơn cho các doanh nghiệp có chuỗi cung ứng và nhà máy sản xuất nội địa.

Nhiều chuyên gia phân tích tại Nomura Research Institute nhận định rằng yếu tố giá rẻ chỉ là bước đệm ban đầu để thu hút nhóm khách hàng trẻ hoặc những người ưu tiên tối ưu chi phí. Để duy trì thị phần lâu dài, các thương hiệu Trung Quốc buộc phải chứng minh được giá trị bán lại (resale value) sau 3-5 năm sử dụng cũng như độ ổn định của hệ thống phần mềm điều khiển, theo đánh giá của Nikkei Asia.

BYD Dolphin và Hyundai Kona Electric được đặt cạnh nhau để so sánh - một trong những màn đối đầu gay gắt nhất giữa các mẫu xe điện giá rẻ trong năm 2026. Ảnh: BevPrime

Tâm lý của người tiêu dùng Hàn Quốc và Nhật Bản khi đối mặt với làn sóng xe điện Trung Quốc mang nhiều nét tương đồng với thị trường Việt Nam. Người mua xe Việt cũng đứng trước sự đắn đo giữa chi phí đầu tư ban đầu, lượng công nghệ trang bị trên xe và niềm tin vào độ bền bỉ dài hạn của các thương hiệu mới nổi như BYD, Geely hay Chery.

Sự trỗi dậy của xe điện Trung Quốc tại Hàn Quốc và Nhật Bản cho thấy bài toán chinh phục niềm tin người dùng không nằm ở những chiến dịch quảng cáo rầm rộ, mà nằm ở trải nghiệm thực tế, chính sách định giá hợp lý và cam kết đầu tư dài hạn cho hạ tầng dịch vụ hậu mãi. Đây sẽ là bài học quan trọng cho các hãng xe ngoại khi muốn đặt chân và xây dựng vị thế bền vững tại thị trường Việt Nam.