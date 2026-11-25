Xe điện BYD tại trạm sạc Ampol AmpCharge ở Australia, trong khuôn khổ hợp tác phát triển hạ tầng sạc giữa BYD và Ampol.

Sự phát triển nhanh chóng của ngành công nghiệp xe điện Trung Quốc đang tạo ra những thay đổi đáng kể trên thị trường ô tô toàn cầu. Từ Australia đến nhiều nền kinh tế châu Á, xe điện Trung Quốc ngày càng mở rộng thị phần nhờ giá bán cạnh tranh, sự đa dạng về mẫu mã và lợi thế của một hệ sinh thái sản xuất được tích hợp sâu.

Xu hướng này diễn ra trong bối cảnh các nền kinh tế khu vực đẩy mạnh chuyển dịch năng lượng, giảm phát thải trong lĩnh vực giao thông và tìm kiếm những mô hình hợp tác mới để bảo đảm an ninh năng lượng.

XE ĐIỆN TRUNG QUỐC MỞ RỘNG THỊ PHẦN, THÚC ĐẨY GIAO THÔNG XANH

Tại Australia, quá trình chuyển đổi sang phương tiện giao thông điện hóa đang diễn ra ngày càng rõ nét. Trong tháng 10/2026, xe điện chiếm 23,1% tổng doanh số xe mới tại quốc gia này, gần gấp ba lần tỷ trọng cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, Trung Quốc trở thành nhà cung cấp lớn nhất, chiếm 36,3% lượng xe được đưa vào thị trường Australia.

Những con số này phản ánh sự thay đổi nhanh chóng trong lựa chọn của người tiêu dùng, đồng thời cho thấy tác động của cạnh tranh, quy mô sản xuất và chi phí công nghệ đối với quá trình phổ biến phương tiện giao thông xanh.

Ở quy mô lớn hơn, trong 9 tháng đầu năm 2026, Trung Quốc sản xuất 12,48 triệu xe điện, chiếm 53,6% tổng doanh số xe mới. Xuất khẩu xe điện của nước này cũng vượt 4 triệu chiếc, tăng 127,9% so với cùng kỳ năm trước.

Sự trỗi dậy của Trung Quốc trong ngành xe điện không chỉ là câu chuyện về năng lực sản xuất mà còn mở ra cơ hội tái định hình chuỗi cung ứng xanh tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Giáo sư Hussein Dia Đại học Công nghệ Swinburne (Australia)

Theo Giáo sư Hussein Dia, năng lực cạnh tranh của Trung Quốc không xuất phát từ một lợi thế riêng lẻ mà được xây dựng trên hệ sinh thái công nghiệp tích hợp, kết nối từ sản xuất pin, linh kiện, lắp ráp ô tô đến phần mềm, logistics và công nghệ sạc. Đặc biệt, thị trường nội địa quy mô lớn tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, tối ưu chi phí và nhanh chóng đưa công nghệ mới ra thị trường.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đánh giá chuỗi cung ứng xe điện của Trung Quốc có mức độ tập trung và liên kết cao, trải dài từ khâu tinh luyện khoáng sản thiết yếu đến sản xuất pin và phương tiện hoàn chỉnh. Theo số liệu được tác giả dẫn lại, chi phí sản xuất của các nhà sản xuất Trung Quốc thấp hơn khoảng 35% so với các nền kinh tế phát triển.

Lợi thế chi phí cùng sự đa dạng về sản phẩm đang góp phần tháo gỡ một trong những rào cản lớn nhất đối với quá trình phổ biến xe điện: giá bán. Tại Australia, nơi chi phí mua xe từ lâu là yếu tố khiến nhiều người tiêu dùng cân nhắc, sự xuất hiện của các mẫu xe Trung Quốc có giá dễ tiếp cận hơn đang giúp xe điện từng bước chuyển từ thị trường ngách sang phân khúc phổ thông.

Đối với mục tiêu chuyển dịch xanh, việc mở rộng nguồn cung phương tiện điện hóa có ý nghĩa quan trọng trong giảm dần sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch trong giao thông. Tuy nhiên, hiệu quả môi trường của quá trình này cũng phụ thuộc vào nguồn điện sử dụng, năng lực sản xuất pin và khả năng tái chế khi phương tiện hết vòng đời.

Vì vậy, phát triển xe điện không chỉ là câu chuyện thay thế động cơ đốt trong bằng động cơ điện, mà còn đòi hỏi sự chuyển đổi đồng bộ trong toàn bộ hệ sinh thái năng lượng và công nghiệp hỗ trợ.

HỢP TÁC KHU VỰC THAY VÌ MỖI NƯỚC TỰ XÂY DỰNG CHUỖI CUNG ỨNG

Theo Giáo sư Hussein Dia, bài học quan trọng đối với khu vực châu Á - Thái Bình Dương không phải là mọi nền kinh tế đều phải xây dựng một chuỗi cung ứng xe điện hoàn chỉnh như Trung Quốc. Đây là mục tiêu khó đạt được, đồng thời có thể gây tốn kém và thiếu hiệu quả.

Thay vào đó, khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng khu vực cần được xây dựng trên cơ sở phát huy những lợi thế bổ trợ giữa các nền kinh tế.

Australia là một ví dụ. Mặc dù không còn sở hữu ngành sản xuất ô tô quy mô lớn, quốc gia này có nguồn tài nguyên khoáng sản thiết yếu đáng kể, tiềm năng năng lượng tái tạo dồi dào, năng lực nghiên cứu phát triển mạnh và hệ thống điện tiên tiến. Australia cũng đang tích lũy chuyên môn trong các lĩnh vực công nghệ sạc, tích hợp pin và tái chế.

Chiến lược Khoáng sản Thiết yếu được Australia cập nhật đặt mục tiêu mở rộng hoạt động chế biến sâu, gia tăng giá trị trong nước và phát triển các quan hệ đối tác quốc tế.

Trong khi đó, Trung Quốc có thế mạnh về năng lực sản xuất, công nghệ pin, quy mô chuỗi cung ứng và khả năng thương mại hóa nhanh các công nghệ mới.

Sự kết hợp giữa hai nền kinh tế có thể mở ra mô hình hợp tác vượt ra ngoài quan hệ mua bán xe điện đơn thuần. Australia có thể phát huy lợi thế về tài nguyên, năng lượng tái tạo và nghiên cứu, trong khi Trung Quốc đóng góp năng lực sản xuất, công nghệ và kinh nghiệm phát triển thị trường.

Cơ hội này cũng không chỉ giới hạn ở quan hệ song phương. Các nền kinh tế thành viên Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) có những thế mạnh riêng về bán dẫn, vật liệu tiên tiến, điện tử, kỹ thuật ô tô, tài chính và logistics.

Một chuỗi cung ứng khu vực có khả năng chống chịu tốt không nhất thiết phải bảo đảm mỗi quốc gia tự chủ hoàn toàn mọi khâu sản xuất. Quan trọng hơn là hình thành mạng lưới hợp tác, trong đó mỗi nền kinh tế tập trung đầu tư vào những lĩnh vực có lợi thế so sánh, đồng thời duy trì môi trường thương mại cởi mở.

Cách tiếp cận này có thể giúp giảm chi phí sản xuất, đa dạng hóa nguồn cung và hạn chế nguy cơ gián đoạn khi một mắt xích trong chuỗi cung ứng gặp khó khăn.

Trong bối cảnh các nhà lãnh đạo APEC họp tại Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, với những ưu tiên về cởi mở, đổi mới và hợp tác, ngành xe điện Trung Quốc được xem là một trường hợp điển hình cho thấy tiềm năng hình thành hệ sinh thái công nghiệp xanh thông qua liên kết khu vực.

ĐIỆN HÓA GIAO THÔNG GẮN VỚI AN NINH NĂNG LƯỢNG

Bên cạnh tác động đối với ngành công nghiệp ô tô, sự phát triển của xe điện còn mang ý nghĩa quan trọng đối với an ninh năng lượng.

Những biến động gần đây trên thị trường dầu mỏ cho thấy các nền kinh tế phụ thuộc vào nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch có thể dễ bị tổn thương trước những sự kiện xảy ra cách xa hàng nghìn kilomet. Trong bối cảnh đó, điện hóa giao thông là một hướng đi giúp từng bước giảm sự phụ thuộc vào dầu mỏ nhập khẩu.

Quá trình chuyển đổi đội xe không thể diễn ra trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, mỗi phương tiện điện được đưa vào sử dụng sẽ góp phần chuyển một phần nhu cầu năng lượng giao thông từ dầu mỏ sang điện năng, nguồn năng lượng có thể được sản xuất trong nước từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm năng lượng tái tạo.

Đối với Australia, nơi công suất và sản lượng điện tái tạo đang tăng nhanh, quá trình phát triển xe điện vì thế không chỉ phục vụ mục tiêu giảm phát thải mà còn gắn trực tiếp với chiến lược bảo đảm an ninh năng lượng.

Điều này cho thấy chính sách giao thông ngày càng có mối liên hệ chặt chẽ với chính sách năng lượng. Để xe điện thực sự đóng góp vào chuyển dịch xanh, các quốc gia cần đồng thời phát triển nguồn điện sạch, hạ tầng sạc và hệ thống lưu trữ năng lượng phù hợp.

Một khía cạnh khác được Giáo sư Hussein Dia đề cập là vai trò của thị trường trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh của các nhà sản xuất. Australia là thị trường có sự hiện diện của nhiều thương hiệu đến từ châu Á, châu Âu và Bắc Mỹ. Điều kiện vận hành tại đây cũng đặt ra những yêu cầu đáng kể, từ quãng đường di chuyển dài đến khí hậu nóng và môi trường sử dụng khắc nghiệt.

Việc đáp ứng được những yêu cầu này giúp các nhà sản xuất chứng minh năng lực cạnh tranh không chỉ thông qua giá bán mà còn ở chất lượng sản phẩm và trải nghiệm sở hữu xe.

Giá bán hấp dẫn có thể giúp doanh nghiệp giành được khách hàng trong lần mua đầu tiên, nhưng khả năng cung cấp dịch vụ bảo dưỡng, phụ tùng thay thế, bảo hành, hỗ trợ phần mềm, độ tin cậy và giá trị bán lại mới là những yếu tố quyết định niềm tin lâu dài của người tiêu dùng.

Giáo sư Hussein Dia Đại học Công nghệ Swinburne (Australia)

Để thúc đẩy giai đoạn phát triển tiếp theo, APEC có thể tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực thiết thực như nâng cao khả năng tương thích giữa các tiêu chuẩn sạc, thống nhất cách tiếp cận về an toàn và tái chế pin, cải thiện khả năng truy xuất nguồn gốc pin, đơn giản hóa thương mại linh kiện, thúc đẩy nghiên cứu và đào tạo nhân lực.

Bên cạnh đó, việc xây dựng các khuôn khổ đầu tư khuyến khích doanh nghiệp phát triển những năng lực bổ trợ lẫn nhau cũng có ý nghĩa quan trọng đối với sự hình thành chuỗi cung ứng khu vực.

Giáo sư Hussein Dia cho rằng hợp tác không đồng nghĩa với việc các quốc gia phải từ bỏ lợi ích công nghiệp riêng. Ngược lại, hợp tác hiệu quả nhất khi mỗi nền kinh tế xác định rõ những năng lực muốn phát triển và tận dụng các quan hệ đối tác khu vực để củng cố lợi thế của mình.

Sự trỗi dậy của Trung Quốc trong ngành xe điện đã cho thấy sức mạnh của một hệ sinh thái công nghiệp tích hợp. Thách thức đối với APEC hiện nay là chuyển hóa những bài học đó thành một hệ sinh thái giao thông điện hóa có tính kết nối cao hơn, chi phí hợp lý hơn và khả năng chống chịu tốt hơn trên toàn khu vực châu Á - Thái Bình Dương.