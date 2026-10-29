Xe điện Trung Quốc bốc cháy do va chạm với xe tải

Theo CarNewsChina, vụ tai nạn liên quan đến chiếc Epicland X9 xảy ra ngày 28/10 tại thành phố Thái Châu, Trung Quốc. Chiếc SUV bị một phương tiện khác đâm mạnh từ phía sau, dẫn đến hỏa hoạn.

Epicland X9 là mẫu SUV 6 chỗ đầu bảng của thương hiệu xe thông minh cao cấp được phát triển bởi Dongfeng và Huawei Qiankun.

Mẫu xe sử dụng hệ truyền động điện mở rộng phạm vi hoạt động (EREV), chính thức ra mắt thị trường Trung Quốc ngày 24/9.

Epicland X9 có giá bán ưu đãi trong thời gian giới hạn từ 41.800 USD đến 53.700 USD. Mẫu xe ghi nhận 9.157 đơn đặt hàng xác nhận chỉ sau 24 giờ mở bán.

SUV này sử dụng bộ pin lithium sắt phosphate (LFP) do CATL cung cấp.

Bộ pin chưa bị hư hỏng sau vụ cháy. Ảnh: Epicland Zeng Qinglin.

Liên quan đến vụ việc, ông Zeng Qinglin, Tổng giám đốc thương hiệu Epicland, đã đưa ra thông báo chính thức trên mạng xã hội Weibo.

Theo kết quả điều tra ban đầu từ phía nhà sản xuất, chiếc Epicland X9 đã dừng hoàn toàn khi bị một xe ben chở đầy hàng hóa, di chuyển với tốc độ cao, đâm từ phía sau.

"An toàn của hành khách luôn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Cả 3 người trên xe đều không bị thương. Hệ thống cửa hoạt động bình thường, giúp những người ngồi trong xe kịp thời thoát ra ngoài và di chuyển đến khu vực an toàn", ông Zeng chia sẻ.

Sau cú va chạm, phần đuôi chiếc SUV bắt đầu xuất hiện khói. Trong lúc chờ lực lượng cảnh sát giao thông đến hiện trường, phương tiện bất ngờ bốc cháy.

Lực lượng cứu hộ sau đó có mặt và dập tắt đám cháy.

Đáng chú ý, quá trình kiểm tra sau khi ngọn lửa được khống chế cho thấy bộ pin truyền động của Epicland X9 vẫn nguyên vẹn, không xảy ra hiện tượng cháy hoặc phát nổ.

Theo phản hồi từ nhà sản xuất, đám cháy bắt nguồn từ các bộ phận liên quan đến động cơ đốt trong, cụ thể là hệ thống nhiên liệu, thay vì bộ pin của xe.

Do sử dụng cấu trúc EREV, Epicland X9 được trang bị cả mô-tơ điện và động cơ xăng. Trong đó, mô-tơ điện đảm nhận nhiệm vụ dẫn động bánh xe, còn động cơ đốt trong đóng vai trò máy phát điện để mở rộng phạm vi hoạt động.

Epicland là hãng xe con được ra đời bởi liên doanh Dongfeng - Huawei. Ảnh: Epicland.

Việc bộ pin không bắt lửa hoặc phát nổ sau cú va chạm mạnh được nhà sản xuất xem là minh chứng cho khả năng bảo vệ kết cấu và kiểm soát an toàn nhiệt trên mẫu SUV này.

Kết quả cũng phù hợp với định hướng nâng cao tiêu chuẩn an toàn pin ôtô điện tại Trung Quốc.

Từ tháng 7/2026, quốc gia này đã áp dụng những yêu cầu an toàn pin nghiêm ngặt hơn, trong đó có tiêu chí không cháy, không nổ nhằm giảm thiểu nguy cơ hỏa hoạn liên quan đến bộ pin truyền động.

Tuy nhiên nguyên nhân vụ cháy và tình trạng bộ pin được công bố dựa trên kết quả kiểm tra từ phía Epicland. Truyền thông Trung Quốc chưa đề cập kết luận điều tra độc lập của cơ quan chức năng.