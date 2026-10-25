Xe điện Trung Quốc bị phát hiện xuất sang châu Âu với giá rẻ hơn 40%

Giá xe điện Trung Quốc tại châu Âu đang trở nên cạnh tranh nhờ việc các mẫu xe đã qua sử dụng được nhập khẩu với mức giá thấp hơn nhiều so với xe mới, trong bối cảnh các nước phương Tây áp dụng thuế và hạn chế nhập khẩu nhằm bảo vệ ngành công nghiệp nội địa.

Hình minh họa xe điện Trung Quốc xuất sang châu Âu với giá rẻ hơn 40%. Ảnh: Electrek

Giá xăng dầu tăng do căng thẳng tại Iran đã đẩy giá ô tô lên cao, tạo điều kiện thuận lợi cho xe điện Trung Quốc cạnh tranh với các thương hiệu phương Tây lâu đời. Trong khi các quốc gia phương Tây áp dụng chính sách bảo hộ bằng cách đánh thuế cao lên tới 45,3% đối với xe điện pin mới nhập khẩu từ Trung Quốc vào Liên minh châu Âu, thì xe điện đã qua sử dụng từ Trung Quốc lại không chịu các loại thuế và hạn ngạch này.

Điều này đã thúc đẩy doanh số bán xe điện Trung Quốc đã qua sử dụng tại châu Âu tăng vọt 280% so với cùng kỳ năm trước, đạt tổng cộng 7.900 chiếc tính đến tháng 9. Các nhà nhập khẩu như China EV Marketplace tập trung vào thị trường xe đã qua sử dụng, cung cấp các mẫu xe với mức giá thấp hơn khoảng 40% so với giá bán lẻ đề xuất ban đầu.

Nguyên nhân chính khiến giá xe điện Trung Quốc đã qua sử dụng thấp là do tiến bộ công nghệ nhanh chóng và việc liên tục ra mắt các mẫu xe mới từ các hãng Trung Quốc. Văn hóa tiêu dùng trong nước ưu tiên xe mới cũng góp phần làm giảm giá trị xe cũ, tạo điều kiện cho các nhà nhập khẩu chào bán sản phẩm với mức giá hấp dẫn hơn tại thị trường châu Âu.

Xu hướng này đang tạo ra thách thức lớn đối với các nhà sản xuất ô tô phương Tây khi họ gặp khó khăn trong việc cạnh tranh về công nghệ và giá cả. Mặc dù có những lo ngại về việc mua xe điện đã qua sử dụng không đi kèm bảo hành, nhưng sự xuất hiện ngày càng nhiều của các mẫu xe điện Trung Quốc hiện đại và giá rẻ đang thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng tại các thị trường phương Tây.

Việc xe điện Trung Quốc được nhập khẩu dưới dạng xe đã qua sử dụng giúp tránh được các rào cản thuế và hạn ngạch, đồng thời mở rộng lựa chọn cho khách hàng châu Âu trong bối cảnh chi phí sở hữu xe điện mới đang tăng cao do các chính sách bảo hộ và giá nguyên liệu đầu vào tăng.