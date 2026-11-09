Xe điện tông đuôi xe container đậu bên đường khiến 2 người thương vong

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1h30 cùng ngày, anh D.K.D. (SN 2005) và anh L.T.T. (SN 2004, cùng quê Nghệ An) chở nhau bằng xe máy điện chạy trên đường ĐT 743, theo hướng từ ngã tư 550 đi ngã 6 An Phú.

Hiện trường vụ tai nạn.

Khi đến đoạn qua Khu công nghiệp Sóng Thần 2 (phường Dĩ An, TP Hồ Chí Minh), chiếc xe điện tông vào xe container đang dừng đỗ sát vỉa hè.

Cú va chạm mạnh làm hai thanh niên ngã xuống đường nằm bất động. Ngay sau đó, nhân viên y tế và xe cứu thương đến hiện trường kiểm tra, nhưng anh D. đã tử vong, anh T. được đưa đi cấp cứu.

Nhận tin báo, Đội CSGT Rạch Chiếc (Phòng CSGT Công an TP Hồ Chí Minh) và Công an phường Dĩ An đến hiện trường điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.