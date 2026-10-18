Xe điện Tata Curvv EV mới nhận đã lỗi cổng sạc, hãng và đại lý phải bồi thường cho khách

Theo Times of India, Ủy ban Giải quyết tranh chấp người tiêu dùng quận III tại Hyderabad, Ấn Độ vừa ra phán quyết yêu cầu Tata Motors và đại lý Orange Auto liên đới bồi thường cho khách hàng mua chiếc xe điện Curvv EV mới nhưng gặp lỗi ngay khi nhận xe.

Theo hồ sơ vụ việc, công ty M R Laboratories Pvt Ltd, đại diện bởi ông Mallikharjuna Rao Mathi, đặt mua chiếc Tata Curvv EV tại Orange Auto ngày 28/12/2024 và đặt cọc 21.000 rupee (khoảng 7 triệu đồng) để mua xe. Sau đó, doanh nghiệp làm thủ tục vay mua xe thông qua Ngân hàng Baroda và thanh toán thêm 292.025 rupee (khoảng 97 triệu đồng) cho các phụ kiện cùng những khoản chi phí khác theo yêu cầu của đại lý.

Khách hàng đề nghị nhận xe vào ngày 24/1/2025. Tuy nhiên, theo đơn khiếu nại, đại lý không bàn giao như dự kiến và viện dẫn lý do liên quan đến nghi thức sau một đám tang tại showroom. Khách hàng sau đó được hướng dẫn kiểm tra xe trong điều kiện gấp gáp.

Tata Curvv EV.

Ngay trong buổi kiểm tra, cổng sạc của chiếc Curvv EV được phát hiện có vấn đề. Đại lý hứa khắc phục vào ngày hôm sau nhưng không thực hiện sửa chữa như cam kết.

Theo phản ánh của khách hàng, chiếc xe tiếp tục được chuyển qua nhiều trung tâm dịch vụ, trong đó có những nơi bị cho là thiếu nhân sự được đào tạo và thiết bị phù hợp. Xe nằm tại các xưởng sửa chữa từ ngày 4-15/2/2025. Trong quá trình này, khách hàng được giải thích về nhiều khả năng gây lỗi, gồm chốt khóa bị hỏng, dây điện mắc kẹt, trục trặc hệ thống điện và mô-tơ bị cháy.

Ngày 16/2/2025, khách hàng gửi đơn khiếu nại bằng văn bản tới đại lý. Thư được giao ngày 19/2 nhưng không nhận được phản hồi. Sau đó, khách hàng khởi kiện tại cơ quan giải quyết tranh chấp người tiêu dùng, yêu cầu đổi xe hoặc hoàn trả 2.313.025 rupee (khoảng 769 triệu đồng) đã chi trả, đồng thời yêu cầu bồi thường 500.000 rupee (khoảng 166 triệu đồng) và thanh toán 50.000 rupee (khoảng 16,6 triệu đồng) chi phí pháp lý.

Tata Motors phản đối đơn khiếu nại, cho rằng doanh nghiệp mua xe không thuộc diện người tiêu dùng theo Luật Bảo vệ người tiêu dùng năm 2019 do phương tiện được mua phục vụ hoạt động kinh doanh. Hãng cũng lập luận rằng việc bán xe, bàn giao, bảo dưỡng và sửa chữa thuộc trách nhiệm của đại lý; đồng thời cho rằng chưa có chứng cứ chuyên môn xác nhận xe mắc lỗi sản xuất.

Tuy nhiên, hội đồng xét xử nhận định Tata Motors không đưa ra tài liệu chứng minh chiếc xe được sử dụng để kinh doanh vận tải hoặc thuộc đội xe tạo lợi nhuận. Vì vậy, bên mua vẫn được xác định là người tiêu dùng. Hội đồng cũng lưu ý cổng sạc là bộ phận thiết yếu của xe điện và đã bị lỗi ngay tại thời điểm bàn giao.

Dù vậy, cơ quan này cho rằng chưa có kết luận chuyên môn từ phòng thí nghiệm hoặc cơ quan có thẩm quyền xác nhận lỗi sản xuất đủ căn cứ để buộc hãng đổi toàn bộ xe hoặc hoàn trả giá mua. Thay vào đó, hội đồng xác định khách hàng cần được khắc phục thiệt hại do nhận xe có bộ phận hỏng và phải trải qua nhiều lần sửa chữa.

Theo phán quyết ban hành ngày 29/9/2026, Tata Motors và Orange Auto phải liên đới thay miễn phí các bộ phận bị lỗi, trả 100.000 rupee tiền bồi thường tổn thất tinh thần và 10.000 rupee chi phí tố tụng. Tổng số tiền bồi thường là 110.000 rupee, tương đương khoảng 36,5 triệu đồng.

Yêu cầu đổi toàn bộ xe hoặc hoàn lại tiền mua xe của khách hàng không được chấp thuận. Hai bên phải thực hiện các nghĩa vụ theo phán quyết trong vòng 45 ngày kể từ khi nhận được bản sao quyết định.

Theo Times of India

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