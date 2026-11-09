Xe điện tăng gần 80%, nâng đỡ thị trường ô tô Đức

Doanh số xe điện Đức gần 80% trong tháng 10 năm 2026. Ảnh minh họa: TTXVN

Tuy nhiên, các nhà sản xuất trong nước vẫn chịu sức ép cạnh tranh từ thương hiệu nước ngoài và sản lượng tại các nhà máy tiếp tục đi xuống.

Số liệu do Cơ quan Giao thông ơ giới Liên bang Đức (KBA) vừa công bố cho thấy, trong tháng 10 Đức đăng ký mới 254.492 ô tô, tăng 1,7% so với cùng kỳ năm 2025. Đáng chú ý, số xe điện chạy hoàn toàn bằng pin đạt 94.086 xe, tăng 79,5%. Như vậy, xe điện chiếm gần 37% tổng số ô tô đăng ký mới, trở thành động lực tăng trưởng chính của thị trường.

Bên cạnh các chương trình hỗ trợ của Nhà nước, giá xăng dầu ở mức cao cũng góp phần thúc đẩy người tiêu dùng chuyển sang xe điện. Trong khi đó, nhu cầu đối với các phương tiện sử dụng động cơ đốt trong, kể cả xe hybrid, giảm mạnh.

Tuy nhiên, các hãng xe Đức không phải là nhóm hưởng lợi lớn nhất từ xu hướng này. Các thương hiệu nước ngoài đang mở rộng thị phần, đặc biệt trong phân khúc xe điện.

Theo bà Imelda Labbe, Chủ tịch Hiệp hội Các nhà nhập khẩu ô tô Đức (VDIK), tổng lượng xe đăng ký mới của các thương hiệu nhập khẩu tăng 8,5%, cao gấp đôi tốc độ tăng trưởng chung của thị trường. Hiện cứ hai ô tô điện bán ra tại Đức thì có một chiếc thuộc thương hiệu nhập khẩu.

Cơ cấu khách hàng cũng có sự thay đổi đáng chú ý. Số xe điện đăng ký mới của khách hàng cá nhân tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm trước, trong khi lượng xe đăng ký của khách hàng doanh nghiệp giảm 8,2%.

Diễn biến này gây sức ép đối với các hãng xe Đức như BMW và Audi, vốn có thị phần đáng kể ở nhóm khách hàng doanh nghiệp và đội xe công ty.

Trong khi thị trường bán xe mới tăng nhẹ, sản xuất ô tô tại Đức tiếp tục suy giảm. Theo Hiệp hội Công nghiệp ô tô Đức (VDA), các nhà máy trong nước chỉ sản xuất 326.300 xe trong tháng 10, giảm 7% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 10 tháng đầu năm, sản lượng đạt 3,37 triệu xe, giảm 4% và vẫn thấp hơn khoảng 15% so với thời kỳ trước đại dịch COVID-19.

Những diễn biến trên cho thấy sự phân hóa trong ngành ô tô Đức: nhu cầu xe điện đang nâng đỡ thị trường, nhưng các nhà sản xuất trong nước chưa tận dụng hiệu quả xu hướng này.

Sự hiện diện ngày càng lớn của các thương hiệu nhập khẩu cũng đặt ra sức ép buộc doanh nghiệp Đức giảm giá thành, mở rộng danh mục xe điện và nâng cao năng lực cạnh tranh ngay tại thị trường nội địa.