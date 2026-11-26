Suzuki vừa ra mắt toàn cầu mẫu xe điện cỡ nhỏ đầu tiên mang tên Suzuki Ignis. Hãng xe Nhật Bản dự kiến mở bán Ignis tại châu Âu và các thị trường khác từ mùa hè năm sau, chưa rõ có bao gồm Việt Nam hay không.

Xe điện 5 cửa, dài hơn VF 3

Suzuki Ignis sở hữu ngoại hình nhỏ gọn với các thông số dài x rộng x cao lần lượt 3.570 x 1.565 x 1.635 mm, chiều dài cơ sở 2.460 mm. Xe sử dụng mâm 15 inch, có khoảng sáng gầm tối thiểu 150 mm, bán kính quay vòng tối thiểu 4,5 mét.

Với các thông số này, Suzuki Ignis dài hơn so với VinFast VF 3, đồng thời gọn gàng hơn khi đặt cạnh VinFast VF 5, Wuling Bingo. Mẫu xe điện cỡ nhỏ của Suzuki có cấu hình 5 cửa, bố trí 2 hàng ghế và 4 chỗ ngồi trong khoang hành khách.

Ngoại hình Ignis tạo thành từ các đường nét mềm mại, thiết kế nóc xe dạng mui bay. Cụm đèn LED phía trước và sau có những họa tiết đặc trưng, lấy cảm hứng từ các chữ số kỹ thuật số.

Mẫu xe điện cỡ nhỏ Suzuki Ignis dài gần 3,6 mét, sở hữu cấu hình 5 cửa, bố trí 4 chỗ ngồi.

Nội thất với thiết kế bo tròn liền mạch kéo dài liên tục từ bảng điều khiển trung tâm đến tapi cửa. Màn hình hiển thị kích thước lớn, khay đựng đồ được cho là lấy cảm hứng từ nghệ thuật chế tác gốm sứ.

Suzuki trang bị cho Ignis hệ truyền động điện eAxle nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ, tích hợp bộ biến tần động cơ mới phát triển và hộp giảm tốc mới thành một tổ hợp thống nhất.

Công suất tối đa của motor điện trên Ignis đạt khoảng 90 mã lực, mô-men xoắn cực đại 133 Nm. Mẫu xe điện cỡ nhỏ của Suzuki được trang bị bộ pin LFP dung lượng 26 kWh, tuy nhiên hãng chưa công bố phạm vi hoạt động tối đa.

Xe được trang bị pin LFP dung lượng 26 kWh.

Suzuki Ignis được áp dụng nền tảng xe điện chuyên dụng HEARTECT-e, kết hợp bố trí pin hiệu quả bên dưới thân xe giúp tối ưu khối lượng. Xe sử dụng phanh thủy lực tái sinh, bộ trợ lực phanh điện và bàn đạp vận hành đơn giản.

Các phiên bản cũng như giá bán của Suzuki Ignis chưa được công bố tại thời điểm ra mắt toàn cầu.

Cơ hội nào nếu đến Việt Nam?

Cho đến hiện tại, châu Âu là thị trường cụ thể duy nhất đã được Suzuki xác nhận sẽ mở bán xe điện Ignis trong tương lai. Suzuki Việt Nam cũng chưa có kế hoạch phân phối mẫu xe điện cỡ nhỏ này.

Ở Việt Nam, danh mục ôtô du lịch của Suzuki hiện chủ đạo bởi các dòng xe hybrid, gồm Suzuki Fronx, Suzuki XL7 và Suzuki Swift, bên cạnh mẫu SUV địa hình cỡ nhỏ Suzuki Jimny.

Hãng xe Nhật Bản từng trưng bày Suzuki e Vitara, tuy nhiên không chia sẻ gì về xe cũng như kế hoạch mở bán mẫu SUV thuần điện.

Danh mục ôtô du lịch của Suzuki tại Việt Nam chủ yếu là các dòng xe hybrid.

Do vậy, khả năng Suzuki Ignis đến Việt Nam cho đến lúc này vẫn còn là dấu hỏi. Mẫu xe điện cỡ nhỏ sẽ được mở bán đầu tiên tại châu Âu và một số thị trường quốc tế khác.

Trong trường hợp Ignis được mang về Việt Nam, mẫu xe này sẽ phải cạnh tranh với VinFast VF 3, VinFast VF 2 và loạt xe điện đô thị cỡ nhỏ như Wuling Macaron, Bestune Xiaoma.

Điểm mạnh của Ignis là không gian cabin rộng rãi với cấu hình 5 cửa 4 chỗ ngồi, nhưng mẫu xe điện cỡ nhỏ của Suzuki sẽ ngay lập tức phải đối diện với sức ép từ lượng doanh số tốt mà VinFast VF 3 đang sở hữu.

Hạ tầng trạm sạc công cộng cũng là nút thắt cần được Suzuki tìm hướng giải quyết trong trường hợp hãng thực sự mang Ignis về bán tại Việt Nam.

Chưa rõ khả năng Suzuki mang xe điện Ignis đến Việt Nam.

Với một thương hiệu chưa có bất kỳ sản phẩm xe điện nào tại Việt Nam như Suzuki, thuyết phục khách hàng xuống tiền cho Ignis sẽ là nhiệm vụ không hề dễ dàng. Giá bán sẽ quyết định khả năng thành công, nhưng Suzuki Ignis khó sở hữu mức giá dễ tiếp cận do nguồn gốc nhập khẩu.

Nhìn chung, Ignis được xem là một trong những đại diện tiêu biểu cho triết lý "Sho-Sho-Kei-Tan-Bi" của Suzuki, tức "Nhỏ hơn, Ít hơn, Nhẹ hơn, Ngắn hơn và Đẹp hơn". Nhưng nếu đến Việt Nam, Suzuki Ignis sẽ không dễ trở thành một mẫu xe thành công về mặt doanh số, ít nhất trong ngắn hạn.

Phúc Hậu