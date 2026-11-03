Xe điện Smart #2 gây sốt, khách mua sạch 999 chiếc sản xuất giới hạn

Theo InsideEVs, Smart là thương hiệu khá nổi danh tại châu Âu khi dòng xe điện 2 cửa ForTwo EQ trở thành biểu tượng và thường xuyên xuất hiện trên các tuyến phố nhộn nhịp ở lục địa già.

Gần đây, Smart ra mắt mẫu xe điện #2 mới, sở hữu ngoại hình gợi nhắc ForTwo EQ nhưng các thông số kỹ thuật được cải thiện đáng kể. Màn ra mắt này thu hút sự quan tâm, giúp lô hàng Smart #2 gồm 999 chiếc Couture Edition sản xuất giới hạn nhanh chóng được đặt mua toàn bộ.

Nguồn tin từ InsideEVs cho biết 999 xe Smart #2 thuộc phiên bản Couture Edition phối 2 tông màu đã “cháy hàng” tại tất cả quốc gia châu Âu mở bán. Khách hàng quan tâm vẫn có thể đặt mua các phiên bản tiêu chuẩn của Smart #2.

Smart #2 Couture Edition được phát triển dựa trên bản Premium cao cấp nhất, đi kèm các trang bị như cửa sổ trời, đèn viền nội thất, ghế sưởi, vô lăng sưởi, hệ thống âm thanh Sennheiser và đế sạc điện thoại không dây.

Ngoại thất xe được phủ màu sơn Atelier White Matt độc quyền kết hợp nóc xe màu Platinum Gold. Phiên bản giới hạn của mẫu xe điện 2 cửa đi kèm bộ mâm Lyra 16 inch, với các chi tiết màu vàng và dây đai kiểu vali ở cản trước - thiết kế gợi nhắc Smart Concept #2 từng ra mắt cách đây khá lâu.

Ông Wolfgang Ufer - CEO của Smart Europe GmbH - tự đánh giá thành tích bán hết toàn bộ xe Smart #2 Couture Edition trong vòng 2 tuần là thành tựu đáng chú ý. Vị này tiết lộ phần lớn khách hàng đặt mua còn chưa có cơ hội chạm tay vào mẫu xe ngoài thực tế.

Smart #2 được giới thiệu với bộ pin LFP dung lượng 35,8 kWh - cao gần gấp đôi mức dung lượng 17,6 kWh trên ForTwo EQ. Nâng cấp này cũng giúp phạm vi hoạt động của xe tăng gấp đôi so với mẫu xe tiền nhiệm, đạt 290 km/lần sạc.

Hiệu suất sạc cũng được cải thiện đáng kể, khi chiếc Smart #2 mới chỉ mất khoảng 20 phút để nạp lại 10-80% dung lượng pin.

Tại một số quốc gia châu Âu như Đức, Pháp và Italy, Smart #2 có giá khởi điểm 19.990 EUR, tương đương khoảng 22.380 USD.

Đợt giao xe đầu tiên cho các thị trường tay lái thuận dự kiến diễn ra vào giữa quý II/2027, trong khi các thị trường sử dụng xe tay lái nghịch sẽ phải chờ lâu hơn.