Xe điện Rolls-Royce Nightingale trước loạt thử thách khắc nghiệt

Ra mắt vào tháng 4/2026, Project Nightingale là bộ sưu tập Coachbuild chỉ gồm 100 xe Rolls-Royce thuần điện. Để đáp ứng yêu cầu sử dụng trên toàn thế giới, hãng đang tiến hành một trong những chương trình thử nghiệm khắt khe nhất lịch sử.

Rolls-Royce Nightingale sẽ trải qua tổng cộng 350 tuần thử nghiệm. Những nguyên mẫu sẽ được đưa từ các cung đường ven Địa Trung Hải và Vòng Bắc Cực đến các sa mạc của Bán đảo Ả Rập, chịu đựng nhiệt độ khắc nghiệt và độ cao lên đến 2.750 m.

Trước khi thử nghiệm thực tế, các nguyên mẫu dạng tĩnh đã trải qua hơn 1.430 giờ mô phỏng khí động học, gồm mô phỏng kỹ thuật số và đường hầm gió. Nightingale sau đó sẽ được kiểm chứng tại một cơ sở thử nghiệm tốc độ cao, nơi xe có thể đạt tốc độ 250 km/h.

Rolls-Royce phát triển riêng một tấm chắn gió điều khiển điện nhằm hạn chế luồng khí áp suất cao lọt ngược vào khoang hành khách. Hãng sẽ thử nghiệm hệ thống này ở nhiều tốc độ để giảm nhiễu động và duy trì sự thoải mái khi xe mở mui trong thời tiết lạnh.

Một điểm đặc biệt khác là Piano Boot, khoang hành lý mở ngang bằng cơ cấu cantilever, lần đầu xuất hiện trên một mẫu Rolls-Royce. Bộ phận này sẽ được kiểm tra tới 15.000 chu kỳ đóng mở để đảm bảo độ chính xác và sự nhẹ nhàng trong quá trình sử dụng lâu dài.

Dù các thiết bị có thể ghi nhận dữ liệu chính xác, Rolls-Royce cho rằng đánh giá cuối cùng vẫn phụ thuộc vào kinh nghiệm và cảm nhận của những kỹ sư giàu kinh nghiệm, nhằm đảm bảo Nightingale đạt được sự yên tĩnh và uy lực đặc trưng của thương hiệu.

Cho đến thời điểm hiện tại, thông số vận hành của mẫu EV này vẫn chưa được tiết lộ. Rolls-Royce Nightingale chỉ được sản xuất giới hạn 100 chiếc với giá khởi điểm từ 9,5 triệu USD. Những chiếc đầu tiên có thể được bàn giao vào đầu năm 2028.