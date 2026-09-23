Xe điện Nissan mạnh 268 mã lực, phạm vi hoạt động 635 km, giá chưa tới 500 triệu đồng

Là phiên bản nâng cấp hàng năm, mẫu sedan chạy điện của Nissan không thay đổi toàn diện về thiết kế hay nền tảng nhưng được bổ sung phiên bản trang bị LiDAR, thêm màu ngoại thất mới, cập nhật tay nắm cửa theo tiêu chuẩn quốc gia mới và điều chỉnh một số trang bị tiện nghi.

Nissan N7 2027.

Nissan N7 2027 tiếp tục được phát triển trên nền tảng kiến trúc điện thuần túy Tianyan. Ngoại hình tổng thể gần như giữ nguyên so với phiên bản trước, nổi bật với thiết kế đèn pha tách biệt gồm dải đèn LED ban ngày nối liền ở phía trên và cụm đèn chiếu xa/chiếu gần tạo hình chữ "7" được bố trí hai bên cản trước.

Phần cản trước sử dụng thiết kế khe hút gió liền mạch với các chi tiết viền màu đen, tạo cảm giác hiện đại cho một mẫu sedan điện. Nissan đồng thời bổ sung màu sơn ngoại thất xanh lá nhạt mang tên cam xanh giúp khách hàng có thêm lựa chọn cá nhân hóa.

Điểm mới đáng chú ý ở ngoại thất Nissan N7 2027 là sự xuất hiện của phiên bản LiDAR với phần cứng cảm biến được bố trí trên nóc xe. Nhìn từ bên hông, mẫu sedan điện vẫn duy trì đường mái vuốt mềm và thân xe kéo dài, tạo nên kiểu dáng thiên về tính khí động học.

Bên cạnh đó, Nissan cũng thay đổi tay nắm cửa để đáp ứng các tiêu chuẩn quốc gia mới, đồng thời bổ sung camera quan sát hai bên trên chắn bùn phía trước. Bộ mâm xe được cập nhật thiết kế nhưng vẫn duy trì hai lựa chọn kích thước 17 và 18 inch. Phần đuôi xe hầu như không thay đổi so với phiên bản hiện hành.

Nissan N7 2027 có chiều dài 4.930 mm, hoặc 4.967 mm tùy cấu hình, trong khi chiều rộng đạt 1.895 mm, chiều cao 1.492 mm và chiều dài cơ sở 2.915 mm. Hệ số cản gió chỉ 0,208 Cd, góp phần cải thiện hiệu quả năng lượng khi xe vận hành ở tốc độ cao. Với kích thước này, Nissan N7 được định vị trong nhóm sedan chạy điện hạng D.

Bên trong cabin, Nissan N7 mới tiếp tục sử dụng bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch kết hợp vô-lăng đa chức năng hai tông màu, thiết kế hai chấu. Trung tâm bảng táp-lô là màn hình cảm ứng 15,6 inch độ phân giải 2,5K, vận hành trên nền tảng chip Qualcomm Snapdragon 8295P và hệ điều hành giải trí Nissan OS 2.0. Hệ thống hỗ trợ tương tác giọng nói dựa trên mô hình AI quy mô lớn, đồng thời bổ sung ứng dụng NetEase Cloud để mở rộng khả năng giải trí và kết nối.

Nissan cũng nâng cấp một số trang bị tiện nghi trên N7 2027. Hệ thống điều khiển ghế thích ứng AI được cải tiến theo hướng giảm áp lực lên cơ thể, trong khi phiên bản cao cấp nhất sở hữu hệ thống âm thanh 18 loa hỗ trợ âm thanh vòm 7.1.4 kênh. Các trang bị mới hoặc được nâng cấp còn bao gồm thông gió và sưởi ghế sau, sưởi vô-lăng và hệ thống điều khiển điều hòa dành cho hành khách phía sau, qua đó tăng mức độ tiện nghi trên những hành trình dài.

Về công nghệ hỗ trợ lái, Nissan N7 2027 lần đầu bổ sung phiên bản trang bị LiDAR. Cấu hình này sử dụng tổng cộng 30 cảm biến độ nhạy cao kết hợp chip lái xe thông minh Qualcomm 8650P và hệ thống hỗ trợ lái Momenta R7. Nhờ đó, xe có thể cung cấp các chức năng hỗ trợ lái như C-NOA trên nhiều tình huống giao thông, tìm kiếm vị trí đỗ xe và hỗ trợ di chuyển trong môi trường đô thị hoặc khu vực công viên. Việc bổ sung LiDAR giúp phiên bản cao cấp của Nissan N7 có thêm dữ liệu nhận thức chiều sâu, hỗ trợ hệ thống xác định vật thể và môi trường xung quanh chính xác hơn.

Phiên bản cao cấp nhất còn được trang bị hệ thống giảm xóc điều khiển điện tử e-Damper thế hệ mới, tích hợp chức năng dự đoán và điều chỉnh trước giảm xóc cũng như chế độ hạn chế say xe. Hệ thống có thể kết hợp dữ liệu từ hệ thống hỗ trợ lái thông minh để chủ động điều chỉnh đặc tính giảm xóc ở cầu trước, nhằm mang lại cảm giác vận hành ổn định và êm ái hơn. Chức năng đỗ xe thông minh cũng được nâng cấp, hướng tới khả năng xử lý nhiều tình huống đỗ xe hơn so với phiên bản trước.

Về hệ truyền động, Nissan N7 2027 tiếp tục cung cấp hai tùy chọn mô-tơ điện đơn đặt ở cầu trước. Phiên bản tiêu chuẩn sử dụng mô-tơ công suất tối đa 215 mã lực, trong khi bản mạnh hơn có công suất 268 mã lực. Cả hai đều đạt mô-men xoắn cực đại 305 Nm. Cấu hình này giúp Nissan N7 duy trì khả năng vận hành linh hoạt trong khi vẫn tập trung vào hiệu quả năng lượng, phù hợp với định hướng của một mẫu sedan điện sử dụng chủ yếu trong đô thị và đường trường.

Nissan N7 mới sử dụng bộ pin lithium sắt phosphate (LFP) với hai mức dung lượng 56 kWh và 71 kWh. Tùy từng phiên bản, phạm vi hoạt động tối đa theo tiêu chuẩn CLTC đạt lần lượt 525 km, 540 km, 615 km, 625 km và 635 km.

Xe cũng được trang bị hệ thống quản lý nhiệt thông minh trên toàn bộ các phiên bản, giúp kiểm soát nhiệt độ của hệ thống pin và truyền động trong các điều kiện vận hành khác nhau. Ngoài ra, chức năng cấp điện cho thiết bị bên ngoài V2L công suất 6,6 kW cũng được trang bị tiêu chuẩn.