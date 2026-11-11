Xe điện ngập nước, chi phí bảo hiểm thấp hơn xe xăng 4 lần?

Khi nhắc đến xe điện bị ngập nước, nhiều người thường lo ngại bộ pin và các linh kiện điện tử có thể hư hỏng, khiến chi phí sửa chữa tăng cao. Tuy nhiên số liệu vừa được Hiệp hội Bảo hiểm Tổng hợp Malaysia (PIAM) công bố lại cho thấy một kết quả đáng chú ý.

Theo đó, giá trị yêu cầu bồi thường bảo hiểm trung bình do ngập nước của xe điện tại Malaysia chỉ khoảng 8.400 RM, trong khi xe sử dụng động cơ đốt trong lên đến 34.000 RM, cao gấp khoảng 4 lần.

Vì sao xe điện ít thiệt hại hơn?

Theo Paultan, dữ liệu được PIAM công bố trong buổi trao đổi với truyền thông về những rủi ro liên quan đến mùa mưa gió mùa tại Malaysia. Sự chênh lệch về chi phí bồi thường được cho là đến từ nhiều yếu tố, bao gồm công nghệ bảo vệ hệ thống điện áp cao và thói quen sử dụng phương tiện.

Không giống các bộ phận điện tử thông thường, hệ thống pin điện áp cao trên ôtô điện được thiết kế với nhiều cơ chế bảo vệ trước tác động từ môi trường. Trong đó, bộ pin được bố trí trong kết cấu bảo vệ nhằm hạn chế nước và các tác nhân bên ngoài xâm nhập.

Các nhà sản xuất cũng thực hiện nhiều bài thử nghiệm về khả năng chống nước, va chạm và độ bền nhằm đánh giá mức độ an toàn của hệ thống pin. Đáng chú ý, ôtô điện còn được trang bị cơ chế tự động cô lập hệ thống điện áp cao khi phát hiện một số điều kiện bất thường.

Xe điện có cơ chế tự động cô lập hệ thống điện áp cao trong điều kiện bất thường. Ảnh: Reuters.

Theo PIAM, công nghệ này có thể góp phần hạn chế một số dạng thiệt hại nếu xe gặp sự cố liên quan đến nước. Tuy nhiên điều đó không đồng nghĩa ôtô điện có thể vận hành an toàn trong mọi tình huống ngập nước. Nếu nước xâm nhập vào các bộ phận quan trọng hoặc phương tiện bị ngâm quá lâu, bộ pin và hệ thống điện vẫn có nguy cơ hư hỏng nghiêm trọng.

Bên cạnh yếu tố kỹ thuật, thói quen sử dụng xe cũng góp phần tạo ra sự khác biệt. Theo PIAM, phần lớn người mua ôtô điện tại Malaysia sinh sống ở đô thị và thường sử dụng phương tiện như chiếc xe thứ 2 trong gia đình. Nhóm khách hàng này ít sử dụng xe điện cho những hành trình dài, giúp giảm mức độ tiếp xúc với một số rủi ro trên đường.

Đây cũng là lý do giá trị yêu cầu bồi thường trung bình chưa chắc phản ánh trực tiếp khả năng chịu ngập của từng loại phương tiện.

Chủ xe điện mua bảo hiểm ngập nước nhiều hơn

Một thống kê khác từ PIAM cho thấy người sử dụng xe điện tại Malaysia có xu hướng quan tâm đến bảo hiểm ngập nước nhiều hơn chủ xe xăng. Cụ thể, tính đến quý II/2026, khoảng 50% ôtô điện tại quốc gia này có bảo hiểm bổ sung cho thiệt hại do ngập nước.

Trong khi đó, tỷ lệ tương ứng ở nhóm phương tiện sử dụng động cơ đốt trong chỉ đạt 13%. Chênh lệch này có thể xuất phát từ tâm lý lo ngại về chi phí sửa chữa bộ pin và hệ thống điện tử trên xe điện.

Nếu những bộ phận này bị hư hỏng nghiêm trọng, chi phí thay thế có thể chiếm tỷ trọng lớn trong giá trị phương tiện, thậm chí khiến xe bị xác định tổn thất toàn bộ về mặt kinh tế. Ngược lại, một số chủ xe xăng có thể cho rằng động cơ và các bộ phận cơ khí dễ sửa chữa hơn sau khi gặp nước, từ đó ít quan tâm đến quyền lợi bảo hiểm bổ sung.

Tại Malaysia, người mua xe xăng ít quan tâm đến điều kiện bảo hiểm hơn so với chủ xe điện. Ảnh minh họa: Duy Hiệu.

Theo quy định bảo hiểm tại Malaysia, những hợp đồng bảo hiểm ôtô vật chất toàn diện thông thường không tự động bao gồm thiệt hại do ngập nước. Khách hàng cần mua thêm quyền lợi bảo hiểm thiên tai và trả phí bổ sung nếu muốn được bảo vệ trước rủi ro này.

Điều này đặc biệt quan trọng trong mùa mưa gió mùa, khi nhiều tuyến đường tại Malaysia có thể ngập sâu sau những trận mưa lớn.

Xe điện có thực sự an toàn hơn khi ngập nước?

Dù số liệu bảo hiểm cho thấy sự khác biệt đáng kể, PIAM cũng lưu ý rằng chưa thể đưa ra kết luận tuyệt đối về khả năng chịu ngập của ôtô điện. Nguyên nhân là xe điện chỉ mới phổ biến tại Malaysia trong những năm gần đây, khiến dữ liệu về các trường hợp yêu cầu bồi thường còn hạn chế.

Trong khi đó, thị trường ôtô sử dụng động cơ đốt trong đã tồn tại nhiều thập kỷ, cung cấp nguồn dữ liệu lớn hơn để các doanh nghiệp bảo hiểm đánh giá rủi ro. Ngoài ra, giá trị bồi thường trung bình còn phụ thuộc vào mức độ ngập, loại phương tiện, giá trị xe và điều kiện sử dụng.

Do vậy, không thể chỉ dựa vào chênh lệch 4 lần để khẳng định xe điện có khả năng chống ngập tốt hơn xe xăng trong mọi trường hợp. Dù sử dụng hệ truyền động nào, ôtô vẫn có nguy cơ hư hỏng nghiêm trọng nếu bị ngâm trong nước sâu. Đối với xe điện, người dùng cũng không nên chủ quan trước những cơ chế bảo vệ pin hoặc hệ thống tự ngắt điện áp cao.