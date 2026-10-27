Xe điện mở rộng phạm vi: Trào lưu mới ở thị trường ô tô Việt Nam?

Trong các loại ô tô điện hóa hiện nay, xe điện mở rộng phạm vi vẫn đang là loại hình khá mới mẻ với người tiêu dùng Việt Nam. Tuy nhiên, đây lại là dòng xe được đánh giá cao về sự tiện lợi, khi vận hành như một chiếc thuần điện song vẫn sử dụng động cơ xăng.

Xe điện mở rộng phạm vi là gì và khác biệt với xe điện, hybrid?

Có hai cách gọi cho loại hình phương tiện giao thông này là EREV (Extended-Range Electric Vehicle) hay REEV (Range-Extended Electric Vehicle). Trong đó, EREV chính là hệ truyền động được trang bị trên mẫu xe bán tải mới nhất của VinFast là VF Wild.

Hiểu cơ bản, EREV là kiểu xe truyền động hoàn toàn thuần điện với vai trò dẫn động thuộc về motor điện, trong khi động cơ xăng chỉ đảm nhận vai trò máy phát để cung cấp năng lượng.

Với cơ chế vận hành như vậy, ô tô trang bị hệ truyền động EREV có cách vận hành tương tự như xe thuần điện (BEV) nhưng lại không phụ thuộc quá nhiều vào hạ tầng trạm sạc. Khi pin giảm xuống ngưỡng nhất định, động cơ đốt trong tự động kích hoạt để phát điện, giúp xe tiếp tục hành trình mà không phải ngay lập tức tìm trạm sạc.

Mẫu xe bán tải VinFast VF Wild trang bị hệ truyền động EREV đã nhận đến gần 11.000 đợt đặt cọc chỉ sau hai tuần - Ảnh: VF

Lợi thế lớn của EREV là giải quyết đồng thời hai vấn đề thường khiến người tiêu dùng cân nhắc đối với xe BEV là quãng đường di chuyển tối đa và hạ tầng sạc. Người dùng vẫn có thể sạc pin từ nguồn điện bên ngoài như xe điện thông thường, nhưng khi đi đường dài, động cơ đốt trong đóng vai trò máy phát giúp kéo dài hành trình.

EREV cũng khác PHEV (plug-in hybrid) ở cách truyền động. Với PHEV, động cơ đốt trong có thể trực tiếp truyền lực tới bánh xe, độc lập hoặc phối hợp với motor điện.

Công nghệ này nằm giữa xu hướng điện hóa và nhu cầu sử dụng ô tô đường dài. So với việc trang bị bộ pin lớn cho BEV, EREV có thể sử dụng pin dung lượng vừa phải, kết hợp máy phát chạy nhiên liệu để mở rộng phạm vi hoạt động.

Hành lang pháp lý và cơ hội bùng nổ

Do là loại hình phương tiện mới tại Việt Nam nên mới đây, xe điện EREV/REEV đã lần đầu được đưa vào hệ thống phân loại phương tiện giao thông đường bộ tại Việt Nam từ ngày 1/7/2026. Thông tư 45/2026 của Bộ Xây dựng, sửa đổi, bổ sung Thông tư 53/2024 về phân loại phương tiện giao thông đường bộ, cũng đồng thời làm rõ hệ thống công nghệ điện hóa gồm MHEV, FHEV, PHEV, BEV và EREV.

Với việc ban hành hành lang pháp lý mới, kỳ vọng loại hình ô tô điện mở rộng phạm vi sẽ sớm được xác định về chính sách ưu đãi thuế, phí và lệ phí, tương tự các loại xe BEV và PHEV hiện hành.

Trên thực tế, nhiều hãng xe đã sớm nhìn ra tiềm năng của loại hình ô tô EREV/REEV.

Đáng chú ý nhất là mới đây, VinFast đã chính thức mở đặt cọc đối với mẫu xe bán tải VF Wild. Đây là mẫu xe bán tải đầu tiên và cũng là sản phẩm tiên phong sử dụng hệ truyền động EREV của thương hiệu xe Việt. Sau VF Wild có thể là một số mẫu xe nữa cũng sẽ được hãng xe thuộc Tập đoàn Vingroup sử dụng công nghệ EREV.

VinFast VF Wild được công bố với mức giá bán lẻ niêm yết 860 triệu đồng đối với ba màu cơ bản là đen, đỏ và trắng, riêng màu bạc có giá 872 triệu đồng. Khách hàng sẽ được ưu đãi ngay 61 triệu đồng/xe khi đặt cọc trong giai đoạn từ ngày 25/9 đến hết ngày 30/9/2026, với số tiền đặt cọc 15 triệu đồng/xe. Chỉ sau hai tuần mở cọc, VinFast VF Wild đã nhận được đến 10.997 đơn đặt cọc (tính đến ngày 8/10/2026).

Mẫu bán tải đầu tiên của VinFast sở hữu tải trọng 750 kg, gói pin dung lượng LFP 46,4 kWh và hệ thống REEV cho phạm vi di chuyển lên tới 1.000 km cho một lần sạc. Xe có thể chạy hoàn toàn bằng điện hơn 250 km cho mỗi lần sạc theo tiêu chuẩn NEDC. Sự xuất hiện của VF Wild góp phần đưa khái niệm EREV đến gần hơn với người tiêu dùng trong nước.

Cùng với VinFast, thương hiệu ô tô Volkswagen đến từ nước Đức cũng đã nhận đặt cọc đối với mẫu xe điện mở rộng phạm vi ID. ERA 9X. Theo công bố của nhà sản xuất, Volkswagen ID. ERA 9X có thể mở rộng phạm vi hoạt động đến 1.651 km, giá bán lẻ dự kiến dưới 3 tỷ đồng và thời gian giao xe bắt đầu từ cuối tháng 10/2026.

Mẫu xe Volkswagen ID. ERA 9X hiện cũng đang nhận đặt cọc tại Việt Nam - Ảnh: VW

Volkswagen ID. ERA 9X sử dụng pin 65,2 kWh, động cơ xăng 1.5L EA211 EVO II làm máy phát và hệ dẫn động AWD. Hai motor điện trên cầu trước và cầu sau cho tổng công suất tối đa 510 mã lực, mô-men xoắn kết hợp 660 Nm. Phạm vi hoạt động khi pin đầy và bình nhiên liệu đầy đạt tối đa 1.651 km theo chu trình CLTC. Mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp được công bố ở mức 4,57 lít/100 km. Pin sử dụng kiến trúc 800V, hỗ trợ sạc nhanh DC 10-80% trong khoảng 16,5 phút.

Ngoài ra, liên doanh Omoda & Jaecoo Việt Nam cũng đã lên kế hoạch giới thiệu mẫu xe gầm cao iCaur V27 trang bị hệ truyền động điện mở rộng phạm vi. Đây là mẫu xe hoàn toàn mới đồng thời cũng mang thương hiệu mới iCaur thuộc Tập đoàn Chery (Trung Quốc).

Cuối năm nay, thị trường ô tô Việt Nam cũng được dự kiến chào đón thêm thương hiệu ô tô mới Li Auto cũng đến từ Trung Quốc. Đây là thương hiệu có thế mạnh ở các dòng xe REEV. Theo kế hoạch của nhà phân phối, Li Auto có thể đưa các mẫu i6, L6, L7 và L9 vào Việt Nam cuối năm 2026.

Trong số này, i6 sử dụng hệ truyền động thuần điện, còn L6, L7 và L9 đều là xe REEV. Li Auto L9 thuộc nhóm SUV cỡ lớn, có phạm vi hoạt động kết hợp được công bố lên tới hơn 1.400 km theo các thông tin từ nhà sản xuất, trong khi khả năng chạy thuần điện đáp ứng đáng kể nhu cầu di chuyển hàng ngày.

Như vậy, EREV đang dần hình thành một nhánh mới trong quá trình điện hóa ô tô tại Việt Nam. Nếu BEV đặt trọng tâm vào loại bỏ động cơ đốt trong và PHEV kết hợp khả năng truyền động của cả động cơ xăng lẫn motor điện, thì EREV lựa chọn cách tiếp cận khác: để motor điện đảm nhiệm lực kéo, còn động cơ xăng đóng vai trò như một nguồn phát điện dự phòng.

Với sự xuất hiện của VF Wild, Volkswagen ID. ERA 9X, iCaur V27 và các mẫu Li Auto, EREV có thể trở thành lựa chọn đáng chú ý đối với nhóm khách hàng muốn trải nghiệm cảm giác vận hành bằng điện nhưng vẫn cần khả năng di chuyển đường dài trong bối cảnh hạ tầng sạc tại Việt Nam tiếp tục được mở rộng.