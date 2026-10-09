Xe điện Mitsubishi công suất 214 mã lực, phạm vi hoạt động 454 km, giá gần 1 tỷ đồng

Mitsubishi đã giới thiệu Eclipse Sportback 2027 vào mùa hè năm nay và hiện công bố giá bán khởi điểm 37.745 USD (tương đương 977,61 triệu đồng), chưa bao gồm phí vận chuyển 1.995 USD (51,67 triệu đồng).

Mitsubishi Eclipse Sportback 2027.

Trong khi đó, Nissan Leaf 2026, mẫu xe được sử dụng làm cơ sở phát triển cho Eclipse Sportback, có giá khởi điểm chỉ 29.990 USD (776,76 triệu đồng) và phí vận chuyển cũng thấp hơn, ở mức 1.575 USD (40,79 triệu đồng). Khoảng cách giá đáng kể khiến Eclipse Sportback phải dựa nhiều hơn vào thiết kế, trang bị và thương hiệu để thuyết phục khách hàng.

Mitsubishi cho biết, Eclipse Sportback sẽ bắt đầu được bán vào cuối tháng 10 này với cấu hình được trang bị khá đầy đủ. Dù chưa công bố toàn bộ thông số chi tiết, mẫu xe điện mới sở hữu một số thay đổi về thiết kế nhằm tạo sự khác biệt so với Nissan Leaf. Phần cản trước và cản sau được tinh chỉnh nhẹ, trong khi khu vực đầu xe có lưới tản nhiệt thiết kế riêng theo ngôn ngữ của Mitsubishi. Xe cũng được trang bị hệ thống đèn LED, tay nắm cửa dạng phẳng và bộ mâm 18 inch độc quyền.

Khoang nội thất của Mitsubishi Eclipse Sportback 2027 về cơ bản vẫn duy trì bố cục tương tự Nissan Leaf, với những khác biệt chủ yếu nằm ở logo và một số chi tiết nhận diện thương hiệu. Dù không có quá nhiều thay đổi về thiết kế, xe vẫn sở hữu danh sách trang bị khá phong phú, bao gồm ghế bọc da tổng hợp màu đen có chức năng sưởi ở cả hai hàng ghế. Phía trước người lái là màn hình kỹ thuật số 14,3 inch, kết hợp màn hình thông tin giải trí cùng kích thước 14,3 inch và hệ thống âm thanh 6 loa.

Khách hàng chỉ có một tùy chọn nâng cấp duy nhất là gói công nghệ trị giá 2.600 USD (67,34 triệu đồng). Gói trang bị này bổ sung giá nóc, cửa cốp sau đóng mở tự động không cần dùng tay và hệ thống âm thanh cao cấp Bose với 10 loa. Đáng chú ý nhất là cửa sổ trời toàn cảnh bằng kính tích hợp công nghệ điều chỉnh độ sáng. Chỉ với một nút bấm, kính có thể chuyển từ trạng thái trong suốt sang mờ đục, mang đến tính năng vốn thường xuất hiện trên những mẫu xe cao cấp hơn.

Về hệ truyền động, Mitsubishi Eclipse Sportback 2027 tiếp tục sử dụng cụm pin 75 kWh tương tự Nissan Leaf. Bộ pin cung cấp năng lượng cho mô-tơ điện có công suất 214 mã lực, mô-men xoắn cực đại 353 Nm. Xe có phạm vi hoạt động tối đa 454 km sau mỗi lần sạc đầy. Con số này thấp hơn mức tối đa 488 km của Nissan Leaf, dù hai mẫu xe sử dụng cấu hình pin tương đồng.

Mitsubishi Eclipse Sportback cũng kế thừa hệ thống sạc từ Nissan Leaf, hỗ trợ cả chuẩn CCS và NACS. Hệ thống cho phép xe sử dụng sạc AC cấp độ 1 và cấp độ 2 thông qua cổng CCS, trong khi sạc nhanh DC được thực hiện thông qua đầu nối NACS kiểu Tesla bố trí ở khu vực phía trước, bên phía hành khách. Việc hỗ trợ cả hai chuẩn sạc giúp mẫu xe điện của Mitsubishi có thể tiếp cận mạng lưới trạm sạc đa dạng hơn tại thị trường Mỹ.

Đáng chú ý, Mitsubishi Eclipse Sportback 2027 có thể sử dụng mạng lưới sạc nhanh Tesla Supercharger với công suất tối đa lên tới 150 kW. Theo công bố, xe có khả năng sạc từ 10-80% dung lượng pin trong khoảng 35 phút. Đây là một trong những lợi thế đáng chú ý của mẫu xe điện mới khi cơ sở hạ tầng sạc nhanh tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong quyết định mua xe điện của người tiêu dùng.

- Video cận cảnh Mitsubishi Eclipse Sportback 2027. Nguồn: DPCars.