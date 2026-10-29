Xe điện mini phạm vi hoạt động 328 km, giá hơn 170 triệu đồng

Bestune Pony 5 cửa 2027 có tất cả 4 phiên bản, giá niêm yết từ 44.900-54.900 Nhân dân tệ (tương đương 174,19-212,98 triệu đồng). So với phiên bản 2 cửa, Pony 5 cửa có kích thước lớn hơn, không gian sử dụng được cải thiện và việc tiếp cận hàng ghế sau thuận tiện hơn.

Bestune Pony 5 cửa 2027.

Bestune Pony 5 cửa vẫn duy trì phong cách vuông vức đặc trưng của dòng xe điện mini này, kết hợp các đường nét góc cạnh nhằm tạo diện mạo trẻ trung. Phần đầu xe được thiết kế đơn sắc, đi cùng cản trước tinh chỉnh và các khe thông gió được cải tiến. Nhìn từ bên hông, mẫu xe nổi bật với tay nắm cửa bán ẩn và bộ bánh xe có tạo hình tròn, đồng màu với thân xe, tạo cảm giác liền mạch cho tổng thể.

Di chuyển ra phía sau, cụm đèn hậu hình chữ nhật bo tròn được thiết kế đồng điệu với đèn pha, giúp tăng tính nhận diện. Xe cung cấp năm tùy chọn màu ngoại thất gồm cam Hermes, xanh dừa, xanh nho, nâu cà phê sữa và trắng phô mai, hướng đến nhóm khách hàng trẻ yêu thích những mẫu ôtô nhỏ gọn có màu sắc cá tính.

Một trong những thay đổi quan trọng nhất trên Bestune Pony phiên bản 5 cửa là kích thước thân xe được mở rộng. Xe có chiều dài 3.350 mm, chiều rộng 1.540 mm, chiều cao 1.600 mm và chiều dài cơ sở 2.215 mm. So với bản 2 cửa, chiều dài tổng thể tăng 350 mm, chiều rộng tăng 30 mm và chiều dài cơ sở tăng 262 mm.

Những thay đổi này giúp cải thiện không gian bên trong, đặc biệt là khu vực hàng ghế sau, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hành khách lên xuống xe. Với kích thước nhỏ gọn, Bestune Pony 5 cửa vẫn hướng đến nhu cầu di chuyển hằng ngày trong đô thị, nơi khả năng xoay trở và tìm chỗ đỗ xe là những yếu tố được nhiều người dùng quan tâm.

Khoang nội thất được thiết kế theo phong cách bao quanh người lái, kết hợp bảng đồng hồ LCD kỹ thuật số, màn hình giải trí trung tâm dạng nổi và vô-lăng đa chức năng hai chấu. Bố cục các nút bấm trên bảng điều khiển trung tâm được tối ưu hóa nhằm giúp thao tác thuận tiện hơn, trong khi vật liệu bọc ghế được cải tiến để nâng cao cảm giác sử dụng.

Không gian lưu trữ cũng được mở rộng, đáp ứng tốt hơn nhu cầu chứa đồ cá nhân trong các chuyến đi hằng ngày. Hàng ghế sau có thể gập hoàn toàn, cho phép tăng dung tích khoang hành lý khi cần chở những vật dụng lớn hơn. Nội thất có hai tùy chọn màu sắc là xám thư giãn và xanh lá cây không cháy, tiếp tục nhấn mạnh định hướng trẻ trung của mẫu xe điện mini này.

Về khả năng vận hành, FAW Bestune Pony 5 cửa được trang bị mô-tơ điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu, cho công suất tối đa 41 mã lực và mô-men xoắn cực đại 92 Nm. Xe sử dụng bộ pin lithium sắt photphat do CATL cung cấp, với hai mức dung lượng gồm 16,97 kWh và 27,19 kWh.

Theo công bố, phiên bản pin 16,97 kWh có phạm vi di chuyển thuần điện 222 km, trong khi bản pin 27,19 kWh đạt tối đa 328 km theo tiêu chuẩn CLTC. Sự khác biệt về dung lượng pin giúp khách hàng lựa chọn cấu hình phù hợp với nhu cầu di chuyển, từ các hành trình ngắn trong thành phố đến tần suất sử dụng cao hơn.

Cả bốn cấu hình của Bestune Pony 5 cửa đều hỗ trợ sạc nhanh, cho phép nạp pin từ 30% lên 80% trong khoảng 30 phút theo thông tin được công bố. Với thiết kế 5 cửa, cấu hình 4 chỗ ngồi, khoang cabin được cải thiện và phạm vi hoạt động tối đa 328 km, FAW Bestune Pony hướng đến nhóm khách hàng cần một phương tiện điện nhỏ gọn để đi làm, đi học hoặc di chuyển trong khu vực đô thị.