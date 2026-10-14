Xe điện mini có phạm vi hoạt động 290km trở lại, hứa hẹn hút khách trẻ tuổi

Sau gần hai năm vắng bóng kể từ khi dòng Fortwo dừng sản xuất, Smart đã có mẫu xe kế nhiệm trực tiếp mang tên Smart #2. Theo Carscoops, phiên bản thương mại của mẫu xe điện mini này vừa ra mắt tại Triển lãm Ô tô Paris, đánh dấu sự trở lại của dòng xe hai chỗ ngồi từng tạo dấu ấn trên đường phố châu Âu.

Xe điện tí hon Smart #2 bản thương mại.

Smart #2 được phát triển theo hướng kế thừa kiểu dáng đặc trưng của Fortwo, đồng thời bổ sung những đường nét hiện đại và trang bị mới. Xe có chiều dài 2.746mm, nhỉnh hơn 51mm so với Fortwo thế hệ trước. Dù kích thước tăng lên, mẫu xe vẫn duy trì bán kính quay vòng chỉ 6,95m, một lợi thế đáng kể khi di chuyển trong các tuyến phố chật hẹp hoặc tìm chỗ đỗ tại khu vực đô thị đông đúc.

Xe có chiều dài 2.746mm, nhỉnh hơn 51mm so với Fortwo thế hệ trước.

Về thiết kế, Smart #2 sở hữu cụm đèn pha được tinh chỉnh với đồ họa mới, đèn hậu tròn, tay nắm cửa truyền thống và cản trước đơn giản hơn so với mẫu concept được giới thiệu trước đó. Xe còn có mái kiểu nổi, cửa sổ không khung, lưới tản nhiệt dạng lưới cùng màu thân xe và cửa hậu chia đôi theo phong cách quen thuộc của dòng Fortwo.

Theo thông tin được công bố, Smart #2 sử dụng nền tảng kiến trúc do Geely cung cấp, đi kèm hệ truyền động thuần điện. Phạm vi hoạt động dự kiến đạt khoảng 180 dặm, tương đương 290km sau mỗi lần sạc. Đây là thông số đáng chú ý đối với một mẫu xe có kích thước nhỏ, chủ yếu phục vụ nhu cầu đi lại trong thành phố. Tuy nhiên, hiệu quả sử dụng thực tế còn phụ thuộc vào điều kiện vận hành, thời tiết và cách lái xe.

Dòng sản phẩm Smart #2 gồm các phiên bản Pure, Pure+ và Premium, hướng đến những nhóm khách hàng có nhu cầu và mức trang bị khác nhau. Bên cạnh đó, hãng còn giới thiệu bản concept Couture Edition với số lượng dự kiến giới hạn 999 chiếc tại châu Âu.

Bên trong xe.

Phiên bản đặc biệt này gây chú ý với ngoại thất màu trắng mờ Atelier White Matte kết hợp mái màu vàng bạch kim Platinum Gold. Xe sử dụng bộ mâm Lyra 16 inch có điểm nhấn màu vàng, cùng lưới tản nhiệt riêng và những chi tiết khí động học được bổ sung ở cản trước, cản sau. Do có các chi tiết ngoại thất khác biệt, Couture Edition dài hơn 18mm so với bản tiêu chuẩn.

Dù mang nhiều nét hiện đại, Smart #2 vẫn duy trì triết lý cốt lõi của dòng Fortwo: tối ưu kích thước để phù hợp với môi trường đô thị. So với chiếc Smart đầu tiên xuất hiện vào cuối thập niên 1990, mẫu xe mới dài hơn 246mm, phản ánh sự thay đổi trong yêu cầu thiết kế và trang bị của ô tô điện hiện đại.

Sự trở lại của Smart #2 diễn ra trong bối cảnh các đô thị ngày càng quan tâm đến phương tiện nhỏ gọn, dễ đỗ và không phát thải tại chỗ. Với cấu hình hai chỗ ngồi, kích thước ngắn và phạm vi hoạt động khoảng 290km, mẫu xe có thể trở thành lựa chọn dành cho người thường xuyên di chuyển quãng đường ngắn hoặc cần phương tiện thứ hai trong gia đình.

Tuy nhiên, khả năng cạnh tranh của Smart #2 sẽ phụ thuộc vào giá bán, thời gian sạc, trang bị an toàn và kế hoạch phân phối tại từng thị trường.

Theo Carscoops

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