Xe điện mini 4 chỗ ngồi, phạm vi hoạt động 301km, giá hơn 200 triệu đồng

Theo công bố, Changan Lumin Plus được phân phối với 4 phiên bản, giá bán niêm yết dao động từ 52.900-59.900 Nhân dân tệ (tương đương 203,40-230,32 triệu đồng). Điểm thay đổi quan trọng nhất trên Lumin Plus là việc chuyển từ cấu hình hai cửa sang thiết kế bốn cửa, bốn chỗ ngồi, giúp hành khách ra vào hàng ghế sau thuận tiện hơn. Bên cạnh đó, Changan cũng điều chỉnh kích thước tổng thể và một số chi tiết thiết kế nhằm cải thiện trải nghiệm sử dụng so với mẫu xe điện mini Lumin hiện hành.

Changan Lumin Plus 2027.

Về ngoại thất, Changan Lumin Plus vẫn duy trì ngôn ngữ thiết kế bo tròn đặc trưng của dòng Lumin, nổi bật với cụm đèn pha hình tròn cỡ lớn và những đường nét mềm mại trên thân xe. Phần đầu xe được làm mới với cản trước tích hợp cấu trúc cửa hút gió, kết hợp các tấm ốp màu đen và khe hút gió tạo điểm nhấn.

Hai bên thân xe sử dụng tay nắm cửa truyền thống thay vì những thiết kế dạng ẩn, trong khi cụm đèn hậu phía sau tiếp tục áp dụng kiểu dáng hình tròn đồng bộ với đèn pha phía trước. Nhìn tổng thể, Changan Lumin Plus vẫn giữ được vẻ ngoài nhỏ nhắn, thân thiện của một mẫu ô tô điện đô thị, nhưng thiết kế bốn cửa mới giúp chiếc xe trông thực dụng và cân đối hơn.

Kích thước là một trong những điểm được cải thiện đáng kể trên Changan Lumin Plus. Xe có chiều dài 3.515 mm, chiều rộng 1.715 mm và chiều cao 1.545 mm, trong khi chiều dài cơ sở đạt 2.200 mm. So với phiên bản Changan Lumin hai cửa hiện tại, chiều dài thân xe tăng thêm 222 mm, chiều rộng tăng 15 mm và chiều dài cơ sở tăng tới 220 mm.

Việc gia tăng chiều dài cơ sở được kỳ vọng sẽ mang lại không gian cabin rộng rãi hơn, đặc biệt ở khu vực hàng ghế sau. Đồng thời, cấu hình bốn cửa giúp người dùng dễ dàng tiếp cận hàng ghế phía sau, khắc phục một trong những hạn chế thường gặp trên các mẫu xe điện mini hai cửa.

Khoang nội thất Changan Lumin Plus cũng nhận được một số điều chỉnh nhằm tối ưu không gian và nâng cao tính tiện dụng. Đáng chú ý, mẫu xe mới sử dụng cần số đặt trên cột lái, thay thế cơ cấu cần số bố trí trên bảng điều khiển trung tâm của phiên bản trước. Cách bố trí này giúp giải phóng thêm diện tích ở khu vực giữa hai ghế trước, tạo không gian thuận tiện hơn cho việc lưu trữ đồ dùng cá nhân.

Giao diện hệ thống thông tin giải trí cũng được cập nhật, mang đến trải nghiệm sử dụng hiện đại hơn. Ngoài ra, vô-lăng và ghế ngồi được thiết kế với màu sắc đồng bộ thân xe, kết hợp vật liệu bọc da cao cấp. Một số chi tiết như tấm ốp cửa và bệ tỳ tay trên bảng điều khiển trung tâm cũng được tinh chỉnh nhằm hoàn thiện tổng thể khoang cabin.

Lumin Plus 2027 dự kiến tiếp tục sử dụng mô-tơ điện có công suất tối đa 48 mã lực và mô-men xoắn cực đại 85 Nm. Mẫu xe được cung cấp hai tùy chọn phạm vi hoạt động thuần điện theo tiêu chuẩn CLTC, lần lượt là 205 km và 301 km. Với phạm vi hoạt động tối đa 301 km.

Một ưu điểm khác của mẫu xe điện mini này là khả năng hỗ trợ sạc nhanh DC. Theo thông tin được công bố, thời gian sạc pin từ 30% lên 80% mất khoảng 35 phút. Trang bị này giúp rút ngắn thời gian chờ sạc, tăng tính linh hoạt trong quá trình sử dụng, đặc biệt đối với những khách hàng thường xuyên di chuyển và không có điều kiện sạc xe tại nhà.

- Video cận cảnh Changan Lumin Plus 2027. Nguồn: Vision Effect TV.