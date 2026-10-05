Xe điện Mercedes-Benz EQE bị khai tử tại Mỹ

Hãng xe đến từ Đức sẽ khai tử dòng sedan thuần điện Mercedes-Benz EQE khỏi danh mục sản phẩm tại Mỹ từ đời 2027, chỉ sau khoảng 3 năm có mặt trên thị trường. Mẫu xe từng được kỳ vọng trở thành phiên bản xe điện của E-Class không đạt doanh số như mong đợi, trong bối cảnh nhu cầu xe điện hạng sang đang suy yếu.

Mercedes-Benz EQE bị khai tử tại Mỹ do doanh số thấp

Mercedes-Benz EQE sedan được đưa vào thị trường Mỹ từ đời 2023, đóng vai trò là mẫu sedan thuần điện cỡ trung và được định vị như một lựa chọn chạy điện bên cạnh E-Class. Tuy nhiên, theo người phát ngôn của Mercedes-Benz trao đổi với Car and Driver, mẫu xe này sẽ bị ngừng bán tại Mỹ từ đời 2027.

Sau 3 năm có mặt tại thị trường Mỹ, mẫu sedan thuần điện Mercedes-Benz EQE sẽ không còn tiếp tục được phân phối kể từ đời xe 2027. Bên cạnh đó, hãng cũng khai tử các dòng xe khác như S 63 E Performance và Maybach EQS 680 SUV.

Mercedes-Benz EQE sedan sẽ được khai tử cùng với Mercedes-AMG S 63 E Performance và Mercedes-Maybach EQS 680 SUV. Trong khi đó, EQE SUV, EQS sedan và EQS SUV vẫn tiếp tục được duy trì trong danh mục sản phẩm tại Mỹ.

Doanh số kém là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến quyết định này. Vào năm 2024, tổng doanh số EQE sedan và EQE SUV tại Mỹ giảm 39%, từ 19.104 xe năm 2023 xuống còn 11.660 xe. Riêng EQE sedan được cho là chỉ bán khoảng 2.300 xe trong nửa đầu năm 2025, giảm 74,5% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh số là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến quyết định này. Vào năm 2024, tổng doanh số EQE sedan và EQE SUV tại Mỹ giảm 39%, từ 19.104 xe năm 2023 xuống còn 11.660 xe.

Kết quả này cho thấy những khó khăn mà Mercedes-Benz EQE sedan phải đối mặt kể từ khi ra mắt như nhu cầu xe điện chậm lại và thiết kế thân xe khí động học bo tròn, mang hình dáng giống "một quả trứng" của EQE không nhận được sự hưởng ứng mạnh từ khách hàng.

Bài học gì từ việc khai tử Mercedes-Benz EQE?

Mercedes-Benz EQE được phát triển trên một nền tảng dành riêng cho xe điện và từng được hãng kỳ vọng đóng vai trò quan trọng trong chiến lược điện hóa. Tuy nhiên, việc đầu tư vào một nền tảng riêng cùng vị trí trong showroom bên cạnh E-Class không mang lại kết quả tương xứng khi doanh số không đạt kỳ vọng.

Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến thất bại của EQE phiên bản sedan chính là thiết kế khác biệt so với E-Class sử dụng động cơ đốt trong. Ngoài ra, nhu cầu xe điện hạng sang giảm sút tại thị trường Mỹ cũng khiến cho mẫu EV này bị dừng phân phối.

Sự thất bại của EQE cũng phản ánh những thay đổi rộng hơn trong phân khúc xe điện hạng sang. Nhiều hãng xe đang giảm giá để kích cầu, cắt giảm các mẫu xe bán chậm hoặc điều chỉnh lại chiến lược điện hóa khi tốc độ tăng trưởng của thị trường EV không đạt như kỳ vọng.

Thay vì tiếp tục phát triển những mẫu xe điện có thiết kế quá khác biệt, Mercedes-Benz đang chuyển hướng sang điện hóa những dòng xe vốn đã quen thuộc với khách hàng. Hãng đang phát triển phiên bản chạy điện của C-Class, với giá khởi điểm khoảng 80.000 USD.

Mercedes-Benz đồng thời đưa nền tảng MB.EA-M điện áp 800 V vào các mẫu xe điện mới như CLA và GLC. Cách tiếp cận này cho phép hãng kết hợp hệ truyền động điện với những tên gọi và kiểu dáng vốn đã có vị trí trên thị trường.

Mercedes-Benz đồng thời đưa nền tảng MB.EA-M điện áp 800 V vào các mẫu xe điện mới như CLA và GLC EQ. Cách tiếp cận này cho phép hãng kết hợp hệ truyền động điện với những tên gọi và kiểu dáng vốn đã có vị trí trên thị trường.

Mercedes-Benz chưa từ bỏ phân khúc sedan thuần điện cỡ trung

Tuy nhiên, ý tưởng về một mẫu sedan điện dựa trên E-Class chưa hoàn toàn biến mất. Những hình ảnh xe thử nghiệm xuất hiện hồi đầu năm cho thấy Mercedes-Benz đang phát triển một mẫu sedan thuần điện có thiết kế gần với E-Class hơn. Mẫu xe tương lai được cho là sẽ có kiểu dáng truyền thống hơn, thay vì nhấn mạnh hình ảnh một chiếc xe điện với ngoại hình quá khác biệt.

Những hình ảnh xe thử nghiệm xuất hiện hồi đầu năm cho thấy Mercedes-Benz đang phát triển một mẫu sedan thuần điện có thiết kế gần với E-Class hơn, tương tự chiến lược đối với mẫu sedan thuần điện C-Class Electric.

Đây có thể là bài học quan trọng từ Mercedes-Benz EQE. Xe điện có lợi thế về hiệu suất năng lượng và khả năng tối ưu tính khí động học, nhưng trong phân khúc xe sang, khách hàng không chỉ mua hiệu quả vận hành. Ngoại hình, sự hiện diện trên đường phố và cảm giác sang trọng vẫn đóng vai trò lớn.

Mercedes-Benz EQE ưu tiên hệ số cản không khí thấp nhằm tối đa hóa hiệu quả sử dụng năng lượng. Tuy nhiên, kiểu dáng khí động học với phần đầu và đuôi xe bo tròn khiến mẫu sedan này thiếu đi diện mạo bề thế vốn thường được kỳ vọng ở một chiếc Mercedes-Benz cao cấp.

Mercedes-Benz EQE ưu tiên hệ số cản không khí thấp nhằm tối đa hóa hiệu quả sử dụng năng lượng, khiến mẫu sedan thiếu đi diện mạo bề thế vốn thường được kỳ vọng ở một chiếc Mercedes-Benz cao cấp.

Việc Mercedes-Benz khai tử EQE không đồng nghĩa hãng từ bỏ sedan thuần điện. Thay vào đó, chiến lược mới dường như tập trung vào việc đưa công nghệ điện vào những dòng xe có thiết kế, tên gọi và hình ảnh thương hiệu quen thuộc hơn với khách hàng.