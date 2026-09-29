Xe điện Mazda CX-6e ấn định ngày ra mắt tại Thái Lan

Paultan đưa tin, ngày 7/10 tới đây, Mazda CX-6e sẽ chính thức ra mắt và công bố giá bán tại Thái Lan. Tương tự như mẫu sedan thuần điện Mazda 6e, CX-6e cũng sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Quốc, theo thông tin từ Autolifethailand.

Mazda CX-6e từng được trưng bày tại Thái Lan. Ảnh: Paultan

Tương tự 6e, CX-6e dự kiến sẽ có giá trên 1 triệu baht và sẽ chịu mức thuế tiêu thụ đặc biệt mới áp dụng cho xe điện nhập khẩu tại quốc gia này, dự kiến tăng lên mức khoảng 30%.

CX-6e sẽ chỉ được phân phối dưới dạng xe thuần điện với một tùy chọn hệ truyền động duy nhất, sử dụng mô-tơ điện đơn đặt sau sản sinh công suất 190 kW, đi kèm bộ pin LFP 78 kWh cho phạm vi hoạt động công bố theo chuẩn WLTP là 484km.

Về hiệu suất, xe có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 7,9 giây và đạt tốc độ tối đa 185km/h.

Xe hỗ trợ sạc nhanh DC với công suất tối đa 195kW, cho phép sạc từ 10% đến 80% trong 24 phút.

Ngoài ra, khi dùng sạc AC công suất có thể lên tới 11 kW, mất 8,5 giờ để sạc đầy. Giống như bản sedan 6e, CX-6e được hợp tác phát triển cùng Changan và thừa hưởng nhiều phần cứng từ chiếc Deepal S07, dù sở hữu bộ pin lớn hơn và khả năng sạc nhanh hơn.

Thiết kế đuôi xe Mazda CX-6e gợi nhớ đến dòng Mazda 3 Hatchback. Ảnh: Paultan

Tuy hợp tác với Changan song thiết kế xe vẫn gợi nhớ đến các dòng xe Mazda. Các chi tiết nổi bật bao gồm dải đèn LED ban ngày phía trên mỏng, lưới tản nhiệt dạng đóng kín có đèn LED phát sáng, phần kính hạ thấp vuốt thuôn, cụm đèn hậu chữ L mảnh cùng mái xe sơn đen bóng.

CX-6e cũng trang bị không dưới 9 hốc gió để điều hướng luồng khí qua thân xe. Các phiên bản cao cấp nhất sẽ sở hữu camera gương hậu và la-zăng hợp kim 21 inch hình cánh hoa. Tuy nhiên đánh đổi khi với la-zăng 21 inch, phạm vi hoạt động giảm nhẹ xuống còn 468 km.

Bên trong cabin, điểm nhấn ấn tượng nhất của CX-6e là màn hình cảm ứng trung tâm siêu lớn 26 inch trải dài từ khu vực trung tâm sang bên ghế phụ. Trong đó người lái được trang bị màn hình hiển thị thông tin trên kính lái (HUD).

Không gian nội thất Mazda CX-6e nổi bật với màn hình cỡ lớn. Ảnh: Paultan

Màn hình lớn tích hợp hầu hết các tính năng điều khiển của xe như hệ thống điều hòa, hỗ trợ kết nối không dây Apple CarPlay/ Android Auto, cùng hệ thống điều khiển giọng nói.

Các trang bị sẵn có khác bao gồm hệ thống âm thanh 23 loa công suất 1.280 watt tích hợp loa ở tựa đầu ghế trước, camera gương hậu tối ưu khí động học và cửa sổ trời toàn cảnh. Cốp sau tương đối nhỏ với dung tích 363 lít, nhưng có thể gập hàng ghế sau để nâng sức chứa hành lý lên 1.434 lít, đi cùng một cốp nhỏ 80 lít ở phía trước.

Về mặt an toàn, CX-6e được trang bị gói hỗ trợ người lái toàn diện bao gồm phanh khẩn cấp tự động, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo điểm mù tích hợp phòng ngừa va chạm, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau kèm tự động phanh, cảnh báo mở cửa an toàn, hỗ trợ giới hạn tốc độ.

Xe cũng có hệ thống nhắc nhở hàng ghế sau sử dụng camera để phát hiện sự hiện diện của trẻ em.