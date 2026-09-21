Xe điện mạnh 683 mã lực, phạm vi hoạt động 741 km, giá gần 1 tỷ đồng

Phiên bản đặc biệt của Avatr 06T gây chú ý với phối màu ngoại thất 2 tông độc quyền, hệ thống lidar Huawei Qiankun 896 dòng và nền tảng điện thuần điện 800V, trong khi phạm vi hoạt động tối đa đạt 741 km theo tiêu chuẩn CLTC.

Avatr 06T Shooting Knight Edition.

Avatr 06T Shooting Knight Edition được phát triển dựa trên mẫu Avatr 06T hiện tại nhưng sở hữu một số điểm nhấn riêng nhằm tạo sự khác biệt. Xe tiếp tục sử dụng ngôn ngữ thiết kế được Avatr gọi là phong cách thẩm mỹ thể thao hiện đại “tương lai”, lấy cảm hứng từ tư thế bổ nhào của chim ưng peregrine. Nhờ đó, mẫu xe có phần thân thấp, rộng và thiên về phong cách thể thao. Điểm nhận diện nổi bật nhất của Shooting Knight Edition là phối màu hai tông tím khói và đen huyền, kết hợp huy hiệu “Hunting Rider” trên thân xe.

Phần đầu xe về cơ bản kế thừa thiết kế của Avatr 06, nổi bật với cụm đèn pha LED hai tầng đặc trưng. Đèn chiếu xa và chiếu gần được bố trí ở hai bên cản trước, trong khi khu vực trung tâm có các khe hút gió hình thang cùng lưới tản nhiệt chủ động. Cách bố trí này không chỉ tạo diện mạo mạnh mẽ mà còn giúp mẫu xe duy trì nét nhận diện riêng của thương hiệu Avatr.

Nhìn từ bên hông, Avatr 06T Shooting Knight Edition sở hữu nắp ca-pô dốc, kết hợp chắn bùn trước và sau được thiết kế mở rộng, tạo cảm giác thân xe liền mạch và bề thế. Phần đuôi được tạo hình ổn định, mang những đặc điểm thực dụng của một mẫu crossover nhưng vẫn nhấn mạnh phong cách thể thao. Xe sử dụng mâm 20 inch và được bổ sung huy hiệu “Hunting Rider” độc quyền. Phía sau là cụm đèn hậu dạng liền mạch cùng cánh gió lớn trên nóc, góp phần tăng vẻ năng động cho mẫu xe.

Avatr 06T Shooting Knight Edition có chiều dài 4.940 mm, chiều rộng 1.960 mm và chiều cao 1.455 mm, trong khi chiều dài cơ sở đạt 2.940 mm. Những thông số này giúp xe sở hữu tỷ lệ thân xe khá dài và rộng, đồng thời tạo thêm không gian cho khoang nội thất.

Một trong những điểm đáng chú ý nhất trên Avatr 06T Shooting Knight Edition là hệ thống hỗ trợ lái thông minh Huawei Qiankun ADS 5, kết hợp lidar 896 dòng. Dựa trên kiến trúc WEWA 2.0, hệ thống có khả năng hỗ trợ dẫn đường trong nhiều điều kiện đường sá không tiêu chuẩn như vòng xuyến, đường đất nông thôn và quảng trường. Hệ thống được giới thiệu với khả năng hỗ trợ NCA trong nhiều tình huống, đồng thời cung cấp chức năng hỗ trợ hành trình RCA và tính năng dẫn đường đến vị trí sạc phù hợp.

Về an toàn chủ động, xe được trang bị hệ thống tránh va chạm toàn diện Huawei Qiankun CAS 5.0. Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp tự động AEB ở tốc độ cao, với khả năng can thiệp khi xe di chuyển trên bề mặt trơn trượt ở tốc độ lên tới 130 km/h theo công bố. Các tính năng này nhằm hỗ trợ người lái phát hiện và xử lý sớm những tình huống có nguy cơ va chạm.

Bên trong cabin, Avatr 06T Shooting Knight Edition tiếp tục theo đuổi phong cách thiết kế bao quanh người ngồi với phối màu hai tông Tím hoàng hôn và Trắng khói. Điểm nhấn đáng chú ý là hệ thống 4 màn hình kết nối với nhau, gồm màn hình vòng sao toàn cảnh 4K kích thước 35,4 inch, màn hình trung tâm dạng nổi 15,6 inch và hai màn hình kỹ thuật số thay thế gương chiếu hậu ngoài kích thước 6,7 inch. Cách bố trí này tạo nên một không gian điều khiển giàu tính công nghệ và giúp thông tin được hiển thị trực quan hơn.

Mẫu xe còn được trang bị buồng lái thông minh HarmonySpace 5, tích hợp mô hình AI MoLA, hỗ trợ điều khiển một số chức năng bằng trí tuệ nhân tạo, tương tác bằng giọng nói và nhiều tính năng cộng tác thông minh. Hệ thống hướng tới khả năng tương tác tự nhiên hơn giữa người dùng và phương tiện, đồng thời mở rộng hệ sinh thái các dịch vụ thông minh bên trong xe.

06T Shooting Knight Edition sử dụng nền tảng điện thuần túy silicon carbide 800V. Xe được trang bị hệ thống mô-tơ kép bố trí ở cầu sau, cho tổng công suất tối đa 683 mã lực. Kết hợp với bộ pin CATL Shenxing 5C có khả năng sạc nhanh, mẫu xe đạt phạm vi hoạt động thuần điện tối đa 741 km theo tiêu chuẩn CLTC.