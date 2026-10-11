Xe điện mạnh 272 mã lực, phạm vi hoạt động 670 km, giá từ 444 triệu đồng

Deepal L06 2027 có tất cả 6 phiên bản, giá bán từ 114.900-146.900 Nhân dân tệ (tương đương 444,32-568,07 triệu đồng). L06 2027 vẫn duy trì phong cách thiết kế đặc trưng của dòng xe hiện hành, nhưng được bổ sung một số chi tiết nhằm tăng tính nhận diện và cải thiện khả năng sử dụng.

Deepal L06 2027.

Phần đầu xe nổi bật với cụm đèn pha tạo hình như những cánh hoa đang nở, lấy cảm hứng từ logo màu xanh của thương hiệu Deepal. Khi phát sáng, thiết kế này tạo hiệu ứng thị giác nổi bật, giúp chiếc sedan điện dễ nhận diện hơn trên đường. Một nâng cấp thực dụng khác là khoang chứa đồ phía trước dung tích 100 lít, bổ sung không gian để hành lý bên cạnh cốp sau, qua đó tăng tính linh hoạt khi sử dụng xe hằng ngày hoặc trong những chuyến đi dài.

L06 2027 được trang bị cửa hậu chỉnh điện và khoang hành lý phía sau dung tích 464 lít. Deepal L06 2027 có kích thước dài 4.830 mm, rộng 1.905 mm, cao 1.480 mm và chiều dài cơ sở 2.900 mm.

Khoang nội thất Deepal L06 2027 tiếp tục theo đuổi phong cách buồng lái số hóa, với màn hình điều khiển trung tâm 15,6 inch có độ phân giải 2,5K. Màn hình hỗ trợ cơ chế xoay thông minh 13 độ sang trái hoặc phải, cho phép điều chỉnh hướng hiển thị phù hợp với người lái hoặc hành khách phía trước. Các tùy chọn màu nội thất gồm tím sugilite, xám khói và trắng đá mặt trăng.

Xe còn được trang bị màn hình hiển thị thông tin trên kính chắn gió AR-HUD với kích thước hiển thị được công bố tương đương 50 inch, giúp người lái theo dõi thông tin cần thiết mà không phải thường xuyên rời mắt khỏi mặt đường. Hệ thống Tianji Cockpit sử dụng chip S1 Ultra sản xuất trên tiến trình 3 nm dành cho ô tô, hướng đến khả năng xử lý mượt mà khi người dùng cuộn nội dung, phóng to màn hình, chuyển đổi ứng dụng hoặc sử dụng nhiều chức năng cùng lúc.

Deepal L06 2027 được cung cấp dưới dạng xe thuần điện, sử dụng cấu hình một động cơ điện đặt phía sau với công suất tối đa 272 mã lực. Theo thông tin công bố, phạm vi hoạt động theo tiêu chuẩn CLTC có nhiều mức gồm 530 km, 560 km, 635 km và 670 km, tùy cấu hình.

Đồng thời, Deepal L06 2027 còn được trang bị công nghệ quản lý năng lượng chủ động I-TECH, có khả năng theo dõi biến động điện áp pin theo thời gian thực, đồng thời phân tích tốc độ sạc và xả, sự thay đổi nhiệt độ cũng như tình trạng sức khỏe pin (SOH). Dựa trên việc kết hợp nhiều thông số, hệ thống tối ưu hóa quá trình quản lý năng lượng và đánh giá khả năng cung cấp công suất của pin, hướng đến duy trì hiệu suất ổn định ngay cả khi mức năng lượng còn thấp.

Ngoài khả năng vận hành thuần điện, mẫu sedan này còn hỗ trợ chức năng cấp điện ngược ra thiết bị bên ngoài với công suất tối đa 6 kW. Tính năng này cho phép xe cung cấp điện cho các thiết bị như nồi cơm điện, bếp nướng điện, ấm đun nước, máy chiếu hoặc đèn chiếu sáng, biến chiếc xe thành nguồn điện di động hữu ích trong các chuyến dã ngoại và cắm trại.