Xe điện mạnh 1.194 mã lực, phạm vi hoạt động 1.100 km/lần sạc, giá gần 1 tỷ đồng

Denza Z9S 2027 được cung cấp với 3 phiên bản, giá bán từ 255.800-325.800 Nhân dân tệ (tương đương 990,57 triệu đồng - 1,262 tỷ đồng.

Denza Z9S 2027.

Denza Z9S 2027 sở hữu thiết kế ngoại thất thể thao với phần đầu xe được tạo hình mạnh mẽ, hốc hút gió lớn và nắp ca-pô có các đường gân tinh tế. Mẫu xe sử dụng cụm đèn pha tách rời, kết hợp mô-đun LiDAR đặt trên nóc nhằm phục vụ hệ thống hỗ trợ lái thông minh.

Phía trước còn có khoang hành lý dung tích 120 lít, bổ sung thêm không gian chứa đồ cho người sử dụng. Xe có chiều dài 5.090 mm, rộng 1.980 mm, cao 1.490 mm và chiều dài cơ sở 3.025 mm, thuộc nhóm sedan cỡ trung đến lớn. Khách hàng có thể lựa chọn 7 màu ngoại thất cùng nhiều thiết kế mâm xe kích thước 19 và 20 inch.

Phía sau Denza Z9S nổi bật với cụm đèn hậu LED thanh mảnh kéo dài theo chiều ngang, kết hợp cánh gió điện tử chủ động. Thiết kế này vừa tạo điểm nhấn thể thao vừa hỗ trợ tối ưu tính khí động học của xe. Tổng thể thân xe được xử lý theo hướng mềm mại nhưng vẫn giữ các đường nét cơ bắp, tạo sự khác biệt so với kiểu dáng truyền thống của nhiều mẫu sedan điện hiện nay.

Bước vào cabin, Denza Z9S tiếp tục theo đuổi phong cách cao cấp với thiết kế bảng điều khiển bao quanh người lái. Trung tâm táp-lô là màn hình cảm ứng nổi kích thước 17,3 inch, bên cạnh bảng đồng hồ kỹ thuật số 13,2 inch và màn hình HUD có kích thước hiển thị tương đương 50 inch. Nội thất sử dụng nhiều vật liệu cao cấp như da Nappa, trần xe bọc da lộn và các chi tiết kim loại. Đặc biệt, phía hành khách phía trước có một bảng điều khiển từ tính, cho phép gắn thêm nhiều phụ kiện như máy tính bảng hoặc hộp đựng đồ.

Hàng ghế sau cũng được chú trọng về tiện nghi. Hành khách có một màn hình điều khiển 7 inch tích hợp trên tựa tay, cho phép điều chỉnh điều hòa, hệ thống giải trí và một số thiết lập liên quan đến ghế ngồi. Cách bố trí này giúp các chức năng thường xuyên sử dụng có thể được điều khiển trực tiếp từ hàng ghế sau mà không cần thông qua màn hình trung tâm phía trước.

Về công nghệ hỗ trợ lái, Denza Z9S 2027 được trang bị hệ thống "God's Eye" 5.0 của BYD. Hệ thống hỗ trợ khả năng dẫn đường thông minh trên đường đô thị và cao tốc, đồng thời tích hợp nhiều tính năng an toàn chủ động như phanh khẩn cấp tự động (AEB) và hỗ trợ lái trong tình huống khẩn cấp (ESA). Mô-đun LiDAR trên nóc xe cung cấp thêm dữ liệu về khoảng cách và hình dạng vật thể, giúp hệ thống nhận thức môi trường xung quanh trong nhiều điều kiện giao thông.

Denza Z9S được phát triển trên khung gầm kết hợp thép và nhôm, trong đó tỷ lệ vật liệu thép cường độ cao và nhôm đạt tới 91,1%. Độ cứng xoắn của thân xe đạt 45.036 Nm/độ. Mẫu sedan điện này đồng thời sử dụng công nghệ tích hợp pin CTB (Cell-to-Body), trong đó bộ pin được tích hợp sâu vào kết cấu thân xe nhằm tối ưu không gian và độ cứng tổng thể.

Về hệ truyền động, Denza Z9S cung cấp hai cấu hình chính. Phiên bản một mô-tơ điện dẫn động cầu sau có công suất tối đa 496 mã lực. Trong khi đó, phiên bản hiệu năng cao sử dụng 3 mô-tơ điện và hệ dẫn động 4 bánh, cho tổng công suất lên tới 1.194 mã lực. Cấu hình này đưa Denza Z9S vào nhóm sedan điện có công suất rất cao trên thị trường Trung Quốc, đồng thời cho phép phiên bản mạnh nhất tăng tốc từ 0 lên 100 km/h chỉ trong 2,68 giây.

Cung cấp năng lượng cho Denza Z9S là bộ pin Blade thế hệ thứ hai của BYD với hai mức dung lượng 102,326 kWh và 122,496 kWh. Tùy cấu hình, xe có phạm vi hoạt động lần lượt 780 km, 920 km và tối đa 1.100 km theo tiêu chuẩn CLTC. Con số 1.100 km giúp Denza Z9S trở thành một trong những mẫu sedan điện có phạm vi hoạt động công bố dài nhất hiện nay tại Trung Quốc. Theo tiêu chuẩn WLTP, các mức tương ứng là 632 km, 745 km và 891 km.

Một điểm nhấn khác trên Denza Z9S 2027 là nền tảng công nghệ e3 (Yi San Fang). Hệ thống này kết hợp khả năng điều khiển độc lập các mô-tơ với công nghệ đánh lái bánh sau tiêu chuẩn, giúp bán kính quay vòng tối thiểu giảm xuống còn 4,75 m ở phiên bản cao cấp nhất.

Đồng thời, Denza Z9S cũng có các chế độ vận hành đặc biệt như "đi ngang" và "quay đầu theo la bàn", cho phép kiểm soát hướng di chuyển linh hoạt hơn trong không gian hẹp. Hệ thống kiểm soát thân xe thông minh DiSus-A tiếp tục được sử dụng nhằm cải thiện độ ổn định và khả năng thích ứng của xe trong những điều kiện vận hành khác nhau.