Xe điện Lexus ES 500e lộ thông số tại Việt Nam, giá dự kiến gần 3 tỷ đồng

Theo danh sách công bố mức tiêu thụ năng lượng ngày 24/9 của Cục Đăng kiểm Việt Nam, Lexus ES 500e mang mã kiểu loại XXZM26L-AEDGN và được nhập khẩu bởi công ty Ô tô Toyota Việt Nam. Đây là lần đầu một số thông tin kỹ thuật của phiên bản điện được thể hiện trong hồ sơ dành cho thị trường Việt Nam.

ES 500e được xác nhận sử dụng hai mô-tơ điện, bố trí trên cầu trước và cầu sau. Công suất dành riêng cho xe bán tại Việt Nam chưa được Lexus công bố, nhưng tại Mỹ, mẫu xe này đạt 338 mã lực và sử dụng hệ dẫn động bốn bánh DIRECT4.

Lexus ES 500e CG mang mã kiểu loại XXZM26L-AEDGN.

Hồ sơ đăng kiểm cũng ghi nhận khối lượng không tải 2.280 kg và khối lượng toàn bộ theo thiết kế 2.735 kg. Mức tiêu thụ điện của xe đạt 356,04 Wh/km. Phạm vi vận hành sau mỗi lần sạc tại Việt Nam chưa có thông tin chính thức; trong khi đó, cấu hình bán tại Mỹ có thể đi được khoảng 438 km với bộ mâm 21 inch.

Những thông tin trên xuất hiện trong bối cảnh ES thế hệ mới đã bắt đầu được đưa ra đường phố Việt Nam. Một chiếc Lexus ES 500e từng được bắt gặp với biển số tạm, sơn xanh và bộ mâm 21 inch. Một số xe ES 350h sử dụng hệ truyền động hybrid cũng đã xuất hiện, cho thấy quá trình chuẩn bị cho dòng sedan này đang được triển khai.

Đơn vị nhập khẩu ES 500e được ghi nhận là công ty Ô tô Toyota Việt Nam.

Theo kế hoạch được hé lộ, Lexus ES thế hệ mới sẽ ra mắt tại Việt Nam vào ngày 7/10. Dòng xe dự kiến gồm ba phiên bản: ES 350h Premium, ES 350h Luxury và ES 500e. Giá dự kiến tương ứng khoảng 2,36 tỷ đồng, 2,58 tỷ đồng và 2,98 tỷ đồng.

Như vậy, ES 500e nhiều khả năng sẽ nằm ở vị trí cao nhất trong dải sản phẩm ES tại Việt Nam cả về giá bán lẫn hệ truyền động. Trong khi hai phiên bản ES 350h sử dụng công nghệ hybrid, ES 500e chuyển sang cấu hình thuần điện với mô-tơ ở cả hai cầu.

Bước sang thế hệ mới, ES cũng thay đổi đáng kể về kích thước. Xe dài 5.140 mm, rộng 1.920 mm, cao 1.560 mm và có chiều dài cơ sở 2.950 mm. So với đời trước, chiều dài thân xe tăng khoảng 165 mm, chiều rộng thêm 56 mm, chiều cao tăng 114 mm và trục cơ sở kéo dài 79 mm.

Những chiếc Lexus ES thế hệ mới đã xuất hiện trên đường phố Việt Nam.

Thiết kế của Lexus ES 500e được phát triển theo hướng fastback, với ảnh hưởng rõ nét từ concept Lexus LF-ZC. Thân xe kéo dài, mui thấp và nhiều khu vực được tối ưu về khí động học. Đây cũng là bước thay đổi lớn về ngoại hình so với kiểu dáng sedan truyền thống của ES trước đây.

Không gian bên trong được Lexus thiết kế lại với màn hình giải trí trung tâm 14 inch và bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch. Ở một số thị trường, các phiên bản cao cấp còn có ghế sau chỉnh điện, sưởi, thông gió, massage và đệm đỡ chân. Hệ thống an toàn chuyển sang Lexus Safety System+ 4.0.

Các thông số cuối cùng của ES 500e tại Việt Nam, trong đó có công suất, phạm vi hoạt động, trang bị theo từng phiên bản và giá bán chính thức, vẫn phải chờ Lexus công bố. Với dữ liệu đăng kiểm đã xuất hiện, phiên bản thuần điện này hiện đã có thêm cơ sở để xác nhận khả năng được phân phối chính thức tại thị trường Việt Nam.