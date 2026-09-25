Xe điện lập kỷ lục đi dài nhất của hãng nào?

Kỷ lục về phạm vi hoạt động của xe điện đã luôn là mục tiêu được các thương hiệu nhắm đến khi trình làng bất kỳ sản phẩm nào. Với các thương hiệu ôtô từ Trung Quốc, để đảm bảo giành được thành tích, những mẫu xe điện mở rộng phạm vi hoạt động (REEV) thường được lựa chọn để tranh tài.

Chiến thắng thuộc về xe Đức

Tuy nhiên ở lần này, kỷ lục thế giới được lựa chọn giữa các mẫu xe thuần điện, không trang bị thêm động cơ xăng. Vào năm 2025, thành tích 1.205 km/lần sạc đạt kỷ lục thế giới, thuộc về mẫu xe thuần điện Lucid Air Grand Touring. Năm nay, danh hiệu này đã được trao cho chiếc Audi A6 Sportback e-tron Performance.

Dưới sự điều khiển của tay đua vô địch giải Rally Châu Âu, ông Miko Marczyk, mẫu xe này đã hoàn thành hành trình kéo dài hơn 45 giờ, di chuyển tổng cộng 1.338 km qua nhiều địa danh tại Ba Lan trước khi chính thức cạn năng lượng.

Hành trình được thực hiện trên các tuyến đường giao thông công cộng thông thường. Xuất phát từ Zakopane ở khu vực miền núi phía Nam Ba Lan, tay đua di chuyển qua hàng loạt thành phố lớn như Krakow, Warsaw, Torun rồi tiến đến bán đảo Hel bên bờ biển Baltic trước khi quay ngược trở lại. Chiếc xe dừng hẳn ở đoạn đường giữa Torun và Ciechocinek.

Audi A6 e-tron Performance là chiếc xe đạt kỷ lục thế giới về phạm vi hoạt động thuần điện năm nay. Ảnh: Audi.

Dù phải di chuyển qua nhiều đoạn đường vào giờ cao điểm, Audi A6 e-tron vẫn ghi nhận mức tiêu thụ điện năng trung bình thấp, chỉ 7,09 kWh/100 km.

Phiên bản đạt kỷ lục sở hữu động cơ đặt ở cầu sau cho công suất 367 mã lực và mô-men xoắn 565 Nm, giúp xe tăng tốc 0-100 km/h trong 5,4 giây cùng tốc độ tối đa 210 km/h.

Mặc dù phạm vi hoạt động công bố theo chuẩn WLTP đạt từ 681 km đến 776 km, chiếc xe đã vận hành vượt gần 72% so với thông số tiêu chuẩn nhờ tối ưu khả năng thu hồi năng lượng khi phanh và thiết kế khí động học.

Đáng chú ý, ông Miko Marczyk hiện là người nắm giữ đồng thời 2 kỷ lục thế giới Guinness với 2 mẫu xe khác nhau. Trước đó vào năm 2025, tay đua này từng lập kỷ lục về quãng đường di chuyển xa nhất chỉ với một bình nhiên liệu khi điều khiển chiếc Skoda Superb đi được 2,831 km, đạt mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình 2,6 lít/100 km.

Audi A6 e-tron tại Việt Nam thế nào?

Đặc biệt, mẫu xe này cũng đang được bán tại Việt Nam nhưng ở một phiên bản khác. Phiên bản ở Việt Nam là Sportback, sở hữu thiết kế không quá thay đổi, xây dựng trên nền tảng Premium Platform Electric (PPE) được đồng phát triển bởi Porsche.

Nhìn vào thiết kế tổng thể, có thể thấy A6 e-tron sở hữu kiểu dáng hiện đại và thời trang, hướng đến nhóm khách hàng yêu thích sự tối giản nhưng vẫn thể hiện tinh thần thể thao, mạnh mẽ.

Audi A6 e-tron được trang bị motor điện cho công suất 370 kW, đi cùng hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian (AWD).

Chiếc Audi A6 e-tron Sportback tại Việt Nam có giá khởi điểm khoảng 4,199 tỷ đồng. Ảnh: Audi.

Mẫu xe được trang bị bộ pin 100 kWh, cho phạm vi hoạt động khoảng 678 km/lần sạc theo chuẩn WLTP. Audi A6 e-tron cũng cung cấp khả năng sạc nhanh (công suất 270 kW), có thể sạc đầy từ 10% lên 80% pin trong 21 phút.

Tại Việt Nam, giá của một chiếc A6 e-tron khoảng 4,199 tỷ đồng, cùng phân khúc với Porsche Taycan, Mercedes-Benz EQE hay BMW i4.