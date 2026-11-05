Xe điện KIA EV4 GT được làm từ đất của sân tennis để tri ân Rafael Nadal

Món quà đặc biệt được hãng xe Hàn Quốc KIA trao tặng Rafael Nadal tại Học viện Rafa Nadal ở Mallorca (Tây Ban Nha), nhằm tôn vinh sự nghiệp thi đấu lẫy lừng của tay vợt từng giữ vị trí số 1 thế giới trong 209 tuần.

Điểm độc đáo của mô hình xe điện KIA EV4 GT này nằm ở chất liệu chế tác. Thay vì đất sét công nghiệp thông thường, KIA đã kết hợp đất tạo hình với đất lấy từ các sân tennis tại Monte Carlo, Paris, Rome và Madrid - những địa điểm gắn liền với các chiến thắng của Nadal.

Mô hình được phủ màu cam đất đặc trưng của sân tennis. Các chi tiết đường viền màu trắng vừa mô phỏng vạch kẻ sân đấu, vừa làm nổi bật những đường nét thiết kế của EV4 GT. Trên thân xe, KIA còn khắc họa các dấu mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của Nadal.

Cụ thể, phần đầu xe ghi dấu thành tích 63 danh hiệu trên sân đất nện và 81 trận thắng liên tiếp trên mặt sân này. Hai bên thân xe nhắc đến 4 chức vô địch Roland-Garros, trong khi phía sau có chữ ký của Nadal cùng dấu mốc 5 mùa giải kết thúc ở vị trí số 1 thế giới.

Dù có kích thước tương đương phiên bản hatchback EV4 GT thương mại, đây chỉ là mô hình trưng bày, không thể vận hành và không có nội thất. Xe vẫn được trang bị bánh và lốp tiêu chuẩn.

Theo KIA, việc chế tác mô hình đất sét cũng mang ý nghĩa đặc biệt với ngành công nghiệp ô tô. Dù công nghệ thiết kế kỹ thuật số ngày càng phát triển, mô hình đất sét vẫn được các nhà thiết kế sử dụng để đánh giá trực quan tỷ lệ, bề mặt và đường nét của một mẫu xe trước khi đưa vào sản xuất.

Nadal và KIA có mối quan hệ hợp tác kéo dài từ năm 2006, sau khi tay vợt người Tây Ban Nha giành danh hiệu Grand Slam đầu tiên. Dù đã chia tay quần vợt chuyên nghiệp vào cuối năm 2024, anh vẫn giữ vai trò đại sứ thương hiệu toàn cầu của hãng xe Hàn Quốc.

Chia sẻ khi nhận món quà, Nadal cho biết KIA đã đồng hành cùng anh trong hơn 20 năm sự nghiệp. Việc chiếc xe được chế tác từ chính chất liệu gắn liền với những thành công trên sân đất nện khiến món quà trở nên đặc biệt và giàu ý nghĩa đối với anh.

(Theo Carscoops)