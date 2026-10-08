Xe điện Jaguar Type 01 ra mắt, mang dáng xe 'giang hồ' thập niên 1940

Nguồn: Jaguar

Jaguar Type 01 ra mắt dưới dạng xe bán thương mại sau gần hai năm kể từ khi hãng xe Anh khiến giới mê xe sửng sốt vì đổi logo con báo kinh điển và tung ra bản ý tưởng Type 00 dài, thấp lạ thường vào năm 2024. Phiên bản mới gần như giữ trọn kiểu dáng "kỳ quặc" từng làm cộng đồng chia rẽ. Theo Engadget, Jaguar cho biết hãng cố tình tạo ra tranh cãi để hút nhóm khách trẻ, giàu có và dễ đón nhận cái mới hơn.

Mẫu xe không dài bằng bản ý tưởng nhưng vẫn có chiều dài khoảng 5,21 m, chỉ ngắn hơn chút ít so với Rolls Royce Spectre. Mui thấp, nắp ca pô kéo dài và đuôi vuốt cong khiến Type 01 mang dáng dấp xe của giới "giang hồ", gợi nhớ những chiếc Mercury coupe thập niên 1940. Đầu và đuôi xe phẳng như tấm phiến, phía trước gắn đèn chiếu LED siêu mảnh, phía sau giấu dải đèn hậu chạy hết chiều ngang bên trong lớp lưới.

Nguồn: Jaguar

Xe không có kính sau và dài quá khổ so với một ô đỗ xe tiêu chuẩn ở Anh, theo ghi nhận của The Guardian. Bù lại, Jaguar lắp camera truyền hình ảnh lên màn hình đặt ở chân kính chắn gió. Nhờ bánh sau đánh lái tới sáu độ, xe xoay trở linh hoạt hơn dự đoán với bán kính vòng quay khoảng 11,5 m, còn hệ số cản gió chỉ 0,23 Cd khi lắp mâm 21 inch tùy chọn.

Jaguar thừa nhận thiết kế đã làm nhiều người bực mình nhưng hãng muốn nó thật táo bạo. Phát biểu tại buổi ra mắt ở New York, Giám đốc điều hành Rawdon Glover cho biết người mua chiếc xe này sẽ chọn nó chính vì đây là một lựa chọn dám khác biệt. Ông nói thêm mẫu xe nhắm tới nhóm khách trẻ hơn, giàu hơn so với tệp khách hiện tại của Jaguar vốn là những người đàn ông ở tuổi 50.

Nguồn: Jaguar

Nếu bớt ồn ào về ngoại hình, phần truyền động hẳn đã được chú ý nhiều hơn. Type 01 dùng kiến trúc điện 850 V cùng pin 118 kWh, cho quãng đường khoảng 724 km theo chuẩn WLTP, tương đương chừng 620 km theo chuẩn EPA của Mỹ. Jaguar cho biết xe đi được tới khoảng 515 km mỗi lần sạc khi chạy đều trên cao tốc. Ba mô tơ, một ở trước và hai ở sau, sản sinh 1.016 mã lực và mô men xoắn khoảng 1.365 Nm, đủ tăng tốc từ 0 lên 97 km/h trong 3,2 giây.

Hệ thống treo gồm tay đòn kép phía trước, liên kết tích hợp phía sau, kết hợp giảm xóc khí nén thích ứng. Mẫu xe có năm chế độ lái là Jaguar, Dynamic, Efficient, Ice & Snow và Curated, trong đó Dynamic thiên về thể thao nhất. Cánh gió sau chủ động ba nấc tạo lực ép xuống khoảng 75 kg và hạ thân xe thêm 15 mm, trong khi các lá gió phía trước tự đóng mở để làm mát hệ truyền động và phanh.

Nội thất giữ lối tối giản của bản ý tưởng với một hộc lớn ở giữa ngăn đôi ghế lái và ghế phụ. Ngoài vài nút trên vô lăng, gần như mọi thao tác đều dồn vào bảng điều khiển trung tâm 7 inch và màn hình cảm ứng 24 inch. Jaguar chưa công bố ngày mở bán, còn Engadget ước tính xe có giá từ khoảng 100.000 USD trở lên.