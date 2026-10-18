Xe điện Hyundai thiết kế hầm hố, công suất 147 mã lực, phạm vi hoạt động 496 km, giá gần 900 triệu đồng

Thay vì tập trung vào công suất lớn hay những thông số vận hành gây chú ý, Hyundai lựa chọn cách tiếp cận thực dụng hơn khi kết hợp kích thước nhỏ gọn với khả năng tối ưu không gian, công nghệ hỗ trợ lái hiện đại và hệ truyền động điện phù hợp cho nhu cầu sử dụng hằng ngày. Với hai tùy chọn pin 42,2 kWh và 61 kWh, cùng hệ thống sạc nhanh DC cho phép nạp pin từ 10% lên 80% trong khoảng 29 phút.

Điểm khác biệt của Hyundai IONIQ 3 2027 nằm ở ngôn ngữ thiết kế được hãng gọi là “Aero Hatch”. Phần đầu xe thấp, gọn gàng, trong khi đường mái kéo dài qua khoang cabin trước khi dốc xuống rõ rệt ở phía sau. Cách tạo hình này không chỉ mang lại diện mạo giao thoa giữa hatchback truyền thống và fastback cỡ nhỏ, mà còn hướng đến mục tiêu cải thiện hiệu quả khí động học mà không làm ảnh hưởng quá nhiều đến không gian trần dành cho hành khách phía sau.

Hyundai IONIQ 3 2027.

Các bề mặt thân xe được phát triển theo ngôn ngữ thiết kế “nghệ thuật thép” của Hyundai, kết hợp hệ thống đèn pixel đặc trưng của dòng IONIQ. Đáng chú ý, cụm bốn chấm ở khu vực trung tâm được thiết kế dựa trên ký tự H trong mã Morse, tạo thêm dấu ấn nhận diện cho mẫu xe điện mới.

Về kích thước, Hyundai IONIQ 3 2027 có chiều dài 4.155 mm ở phiên bản tiêu chuẩn và 4.170 mm ở phiên bản N Line. Xe rộng 1.800 mm, trong khi chiều dài cơ sở đạt 2.680 mm. Đây là những thông số cho thấy mẫu xe vẫn duy trì sự gọn gàng cần thiết khi di chuyển trong đô thị, đồng thời tận dụng chiều dài cơ sở để mở rộng không gian dành cho hành khách.

Một yếu tố quan trọng khác là hệ số cản không khí chỉ 0,263, góp phần giảm lực cản khi xe di chuyển và hỗ trợ cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng. Với xe điện, khả năng khí động học có ảnh hưởng trực tiếp đến mức tiêu thụ điện cũng như phạm vi hoạt động, đặc biệt khi chạy ở tốc độ cao trên đường trường. Vì vậy, thiết kế của IONIQ 3 không đơn thuần phục vụ yếu tố thẩm mỹ mà còn đóng vai trò trong việc tối ưu quãng đường di chuyển sau mỗi lần sạc.

Khoang nội thất của Hyundai IONIQ 3 được phát triển theo triết lý “không gian được trang bị đầy đủ”, hướng đến cảm giác thoáng đãng và thân thiện thay vì tạo ra một cabin quá phức tạp về mặt công nghệ. Sàn xe phẳng kết hợp chiều dài cơ sở 2.680 mm giúp tối ưu không gian để chân, đặc biệt ở hàng ghế sau.

Hyundai cho biết, IONIQ 3 2027 có khả năng bố trí ba người lớn ở hàng ghế sau một cách thoải mái, một điểm đáng chú ý trong phân khúc hatchback điện cỡ nhỏ. Cách bố trí nội thất tập trung vào tính tiện dụng, giúp chiếc xe đáp ứng tốt hơn nhu cầu di chuyển của gia đình thay vì chỉ phục vụ một hoặc hai người ngồi phía trước.

Hệ thống thông tin giải trí Pleos Connect là một trong những trang bị công nghệ đáng chú ý trên IONIQ 3 2027. Đây là lần đầu tiên Hyundai triển khai nền tảng Pleos Connect dựa trên Android Automotive tại châu Âu. Tùy theo phiên bản, màn hình trung tâm có kích thước 12,9 inch hoặc 14,6 inch, cung cấp giao diện điều khiển các chức năng giải trí và kết nối.

Bên cạnh đó, xe có thể được trang bị ghế thư giãn, hệ thống đèn chiếu sáng nội thất, điều hòa tự động hai vùng độc lập và dàn âm thanh Bose. Hyundai cũng chú trọng đến yếu tố bền vững khi sử dụng một số vật liệu tái chế và vật liệu có nguồn gốc sinh học trong cabin. Những trang bị này cho thấy hãng không chỉ tập trung vào khả năng vận hành bằng điện mà còn hướng đến việc nâng cao chất lượng trải nghiệm trong quá trình sử dụng hằng ngày.

Hyundai IONIQ 3 2027 được phát triển trên nền tảng E-GMP của Hyundai Motor Group, nhưng sử dụng kiến trúc điện 400V thay vì hệ thống điện áp cao hơn được trang bị trên một số mẫu xe điện lớn của hãng. Xe có hai lựa chọn pin. Phiên bản tiêu chuẩn sử dụng bộ pin dung lượng 42,2 kWh, cho phạm vi hoạt động mục tiêu 344 km theo tiêu chuẩn WLTP.

Trong khi đó, phiên bản Long Range được trang bị pin 61 kWh, nâng phạm vi di chuyển lên tối đa 496 km theo cùng tiêu chuẩn. Sự khác biệt này cho phép khách hàng lựa chọn giữa một cấu hình có chi phí sử dụng và nhu cầu sạc phù hợp với việc đi lại trong đô thị, hoặc phiên bản có phạm vi hoạt động dài hơn dành cho những chuyến đi xa.

Hệ truyền động điện của Hyundai IONIQ 3 2027 có công suất dao động từ 135-147 mã lực, trong khi mô-men xoắn cực đại đạt 250 Nm. Tốc độ tối đa được công bố ở mức 170 km/h. Thay vì theo đuổi mức công suất vượt trội, Hyundai lựa chọn cấu hình hướng đến khả năng vận hành linh hoạt và hiệu quả năng lượng.

Về khả năng sạc, mẫu xe hỗ trợ sạc nhanh DC, cho phép nạp pin từ 10% lên 80% trong khoảng 29 phút theo thông tin của nhà sản xuất. Xe cũng có tùy chọn sạc AC với công suất tối đa 22 kW, giúp người dùng linh hoạt hơn khi sạc tại nhà, nơi làm việc hoặc các điểm sạc công cộng tương thích.

Khả năng chuyên chở là một trong những ưu điểm đáng chú ý của Hyundai IONIQ 3 2027. Tổng dung tích chứa đồ được công bố đạt 441 lít, bao gồm khoang hành lý chính 322 lít và ngăn chứa đồ Megabox dung tích 119 lít bố trí dưới sàn xe. Cách bố trí này giúp tận dụng không gian hiệu quả hơn, tạo thêm vị trí cất giữ các vật dụng nhỏ mà không chiếm diện tích của khoang hành lý chính.

Với kích thước thuộc nhóm xe điện cỡ nhỏ, dung tích chứa đồ nói trên là lợi thế đối với những gia đình cần một mẫu xe phục vụ cả việc đi lại hằng ngày lẫn các chuyến du lịch cuối tuần. Khả năng kết nối giữa xe và các thiết bị bên ngoài cũng được tích hợp nhằm tăng tính tiện dụng, dù các tính năng cụ thể có thể phụ thuộc vào cấu hình trang bị tại từng thị trường.

IONIQ 3 được trang bị gói an toàn Hyundai SmartSense, bao gồm các tính năng như hỗ trợ lái xe trên đường cao tốc 2, hỗ trợ đỗ xe thông minh từ xa và hệ thống giám sát điểm mù. Những tính năng này giúp nâng cao khả năng quan sát, hỗ trợ người lái khi di chuyển trên đường cao tốc hoặc thực hiện thao tác đỗ xe trong không gian hạn chế.

- Video cận cảnh Hyundai IONIQ 3 N Line 2027. Nguồn: SCchannelBG.