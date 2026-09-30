Xe điện Hyundai hoàn toàn mới: Công suất 225 mã lực, phạm vi hoạt động 650km, giá từ 425 triệu đồng

Đây là mẫu sedan fastback chạy điện điện cỡ D được phát triển bởi Trung tâm Thiết kế Hyundai Trung Quốc, đồng thời được định hướng trở thành một sản phẩm quan trọng trong chiến lược xe năng lượng mới của hãng xe Hàn Quốc. Sau khi mở bán tại Trung Quốc, Hyundai Ioniq V được kỳ vọng sẽ tiếp tục được phân phối tại các thị trường quốc tế, qua đó mở rộng danh mục xe điện của Hyundai trên toàn cầu.

Hyundai Ioniq V 2027.

Hyundai Ioniq V 2027 chính thức được bán tại Trung Quốc từ ngày 29/9 với 5 phiên bản, có giá niêm yết từ 109.900-139.900 Nhân dân tệ (tương đương 425,73-541,94 triệu đồng).

Về thiết kế, Hyundai Ioniq V mang ngôn ngữ tạo hình mới với kiểu dáng sedan hiện đại, các cột xe thanh thoát cùng những đường nét sắc sảo trên nắp ca-pô. Xe có tổng cộng 8 lựa chọn màu ngoại thất gồm vàng, tím, xanh lá cây, xám, trắng, trắng mờ, bạc và đen, hướng tới nhóm khách hàng trẻ tại thị trường xe điện.

Mẫu xe điện này có hệ số cản không gió chỉ 0,23 Cd, góp phần cải thiện hiệu quả vận hành và khả năng tiết kiệm năng lượng. Kích thước tổng thể của Hyundai Ioniq V lần lượt là 4.900 x 1.890 x 1.470 mm, chiều dài cơ sở 2.900 mm. So với Hyundai Sonata, mẫu xe điện mới ngắn hơn khoảng 10 mm về chiều dài nhưng vẫn sở hữu khoang cabin tương đối rộng nhờ thiết kế tối ưu hóa không gian.

Bên trong cabin, Hyundai Ioniq V được trang bị cụm màn hình kép với tổng kích thước lên tới 27 inch, kết hợp màn hình hiển thị thông tin trên kính chắn gió. Cần số được bố trí phía sau vô-lăng hình bầu dục, tạo thêm không gian cho khu vực trung tâm.

Bảng điều khiển trung tâm tích hợp đế sạc điện thoại không dây, ngăn chứa đồ có dung tích 15 lít cùng hai giá đỡ cốc. Hệ thống thông tin giải trí sử dụng chip Qualcomm Snapdragon 8295, mang đến nền tảng xử lý mạnh cho các tính năng kết nối và giải trí trên xe. Khoang hành lý phía sau có dung tích 465 lít, đáp ứng nhu cầu sử dụng hàng ngày và những chuyến đi dài.

Một trong những điểm đáng chú ý trên Hyundai Ioniq V là hệ thống hỗ trợ lái xe thông minh do Momenta phát triển. Hệ thống này hỗ trợ tính năng điều hướng tự động NOA trên đường cao tốc, giúp xe có thể thực hiện một số thao tác hỗ trợ người lái trong quá trình di chuyển. Đây cũng là trang bị cho thấy Hyundai đang tăng cường tích hợp công nghệ lái xe thông minh vào các mẫu xe điện dành cho thị trường Trung Quốc, nơi các tính năng hỗ trợ lái ngày càng trở thành yếu tố cạnh tranh quan trọng.

Hyundai Ioniq V được phát triển trên hệ thống điện cao áp 800V, qua đó tạo nền tảng cho khả năng sạc nhanh và tối ưu hiệu suất vận hành. Phiên bản tiêu chuẩn sử dụng bộ pin LFP dung lượng 53,5 kWh do CATL cung cấp, kết hợp với một mô-tơ điện có công suất 188 mã lực. Với cấu hình này, xe đạt phạm vi hoạt động tối đa 540 km theo tiêu chuẩn CLTC, tương đương 443 km theo tiêu chuẩn WLTP.

Trong khi đó, các phiên bản tầm xa được trang bị bộ pin LFP 66,8 kWh cũng do CATL sản xuất. Bộ pin này cung cấp năng lượng cho mô-tơ điện công suất 225 mã lực, giúp Hyundai Ioniq V đạt phạm vi hoạt động lên tới 650 km theo tiêu chuẩn CLTC hoặc 533 km theo tiêu chuẩn WLTP. Như vậy, tùy phiên bản, Hyundai Ioniq V có thể đáp ứng nhu cầu của khách hàng ưu tiên mức giá dễ tiếp cận hoặc nhóm người dùng cần quãng đường di chuyển dài hơn sau mỗi lần sạc.

- Video giới thiệu Hyundai Ioniq V 2027. Nguồn: HyundaiWorldwide.