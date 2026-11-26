Theo CarNewsChina, Hyundai đang chuẩn bị mang phiên bản EREV của mẫu sedan Ioniq V đến thị trường Trung Quốc. Đây được xem là một trong những nỗ lực nhằm cải thiện sức mua của mẫu sedan điện.

Trước đó, Hyundai Ioniq V chính thức mở bán tại Trung Quốc vào ngày 29/9 với giá khởi điểm khoảng 16.380 USD. Dù sở hữu thiết kế khá khác biệt cùng mức giá tương đối dễ tiếp cận, mẫu sedan điện chưa tạo được sức hút như kỳ vọng.

Thay vì chỉ bán Ioniq V với cấu hình thuần điện, Hyundai sẽ bổ sung một phiên bản sử dụng động cơ xăng làm máy phát điện.

Động cơ xăng trên xe EREV không trực tiếp truyền lực đến bánh xe. Bộ phận này đảm nhiệm chức năng phát điện, trong khi motor điện cung cấp sức kéo cho phương tiện.

Nhờ vậy, người dùng vẫn có thể trải nghiệm cảm giác vận hành tương tự ôtô thuần điện nhưng ít phụ thuộc hơn vào hệ thống trạm sạc.

Thiết kế ngoại thất, nội thất của mẫu Ioniq V EREV sắp ra mắt. Ảnh: Hyundai.

Dù thay đổi hệ truyền động, Hyundai Ioniq V EREV vẫn duy trì thiết kế tương tự phiên bản thuần điện. Mẫu sedan sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.900 x 1.890 x 1.470 mm, chiều dài cơ sở 2.900 mm.

Xe có kiểu dáng fastback, cửa không viền, nắp ca-pô vuốt thấp cùng nhiều đường nét hình học trên thân xe.

Hyundai Ioniq V là một trong những sản phẩm được hãng xe Hàn Quốc kỳ vọng sẽ giúp cải thiện vị thế tại Trung Quốc.

Khác với nhiều dòng xe điện thuộc nhóm Ioniq trước đây, Ioniq V được đội ngũ thiết kế của Hyundai tại Trung Quốc phát triển riêng cho khách hàng nước này.

Thực tế từ tháng 5, thông tin về việc Hyundai Ioniq V có cả phiên bản thuần điện lẫn EREV đã xuất hiện trong các tài liệu đăng ký tại Trung Quốc.

Tại triển lãm ôtô Bắc Kinh (Trung Quốc) hồi tháng 4, Hyundai cũng công bố kế hoạch giới thiệu 20 mẫu xe mới tại thị trường tỷ dân trong vòng 5 năm, với đa dạng cấu hình truyền động từ thuần điện, hybrid đến động cơ đốt trong.

Hiện hãng xe Hàn Quốc chưa công bố giá bán và thời điểm mở bán chính thức của Hyundai Ioniq V EREV.