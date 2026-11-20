Thị trường xe điện hạng sang Việt Nam đang bước vào giai đoạn cạnh tranh rộng hơn khi ngày càng nhiều thương hiệu đưa sản phẩm thuần điện về phân phối. Mercedes-Benz, BMW, Audi, Porsche, Volvo và Lexus đều đã có những mẫu xe điện phục vụ nhóm khách hàng cao cấp.

Xe điện nội địa tạo sức ép lên phân khúc cao cấp

Theo thống kê, Việt Nam hiện có khoảng 25 mẫu xe thuần điện thuộc phân khúc hạng sang, siêu sang. Trong những tháng cuối năm 2026, Volvo giới thiệu bộ đôi EX90 và ES90 với giá bán lần lượt khoảng 3,5 tỷ đồng và 2,6 tỷ đồng. Lexus cũng tham gia sâu hơn vào cuộc chơi với ES 500e, trong khi Porsche chuẩn bị đưa Cayenne thuần điện về Việt Nam.

Khi xe điện trong nước ngày càng nâng cấp về công nghệ, tiện nghi và có giá bán dễ tiếp cận hơn, các thương hiệu ngoại phải đối mặt với áp lực cạnh tranh mới.

Các sản phẩm mới cho thấy xe điện đang trở thành một phần quan trọng trong chiến lược của những thương hiệu lâu năm. Lợi thế về khả năng tăng tốc, vận hành êm ái, công nghệ hỗ trợ lái và tiện nghi nội thất giúp dòng xe này có sức hút riêng đối với nhóm khách hàng yêu thích trải nghiệm mới.

Tuy nhiên, sức ép cạnh tranh trên thị trường SUV hạng sang không chỉ đến từ các thương hiệu ngoại mà còn từ sự xuất hiện của những mẫu xe điện trong nước có mức giá thấp hơn đáng kể.

Đơn cử, VinFast VF 9 có giá niêm yết từ 1,499 tỷ đồng, công suất 402 mã lực và một số trang bị như hệ thống treo khí nén, ghế massage, ghế làm mát, màn hình HUD. Mức giá này tạo ra sự chênh lệch đáng kể so với nhiều mẫu SUV điện hạng sang có giá từ 2 đến 3,5 tỷ đồng trở lên.

Chia sẻ với VnBusiness, anh Quang Dũng (Hà Đông, Hà Nội) cho biết đã sử dụng VF 9 khoảng 6.000 km trong ba tháng, đánh giá tích cực về khả năng tăng tốc, độ êm ái và không gian nội thất. Tuy nhiên, đây chỉ là trải nghiệm cá nhân, chưa phản ánh đầy đủ chất lượng vận hành, độ bền và chi phí sử dụng dài hạn.

Sự chênh lệch về giá giữa các phân khúc đang đặt ra bài toán cạnh tranh mới. Bên cạnh công suất và trang bị, người mua cần cân nhắc chất lượng hoàn thiện, độ tin cậy, khả năng giữ giá, hạ tầng sạc, dịch vụ hậu mãi và tổng chi phí sở hữu. Đây cũng là những yếu tố quyết định liệu lợi thế về giá ban đầu có chuyển thành giá trị sử dụng thực tế hay không.

Ở quy mô toàn thị trường, xu hướng điện hóa đang tăng tốc. VinFast công bố đã bàn giao 200.593 ô tô điện trong 10 tháng đầu năm 2026. Báo cáo PwC ASEAN-6 eReadiness 2025 ghi nhận tỷ lệ thâm nhập xe điện hóa tại Việt Nam đạt 36% trong năm 2025, tăng từ 22% năm trước.

Dù vậy, không thể lấy tốc độ tăng trưởng xe điện phổ thông để suy ra sức mua của phân khúc cao cấp. Các hãng xe sang hiện chưa công bố đầy đủ doanh số xe thuần điện riêng tại Việt Nam. Số lượng mẫu xe tăng lên vì thế chưa đủ chứng minh nhu cầu đã hình thành tương ứng.

Khách hàng có tiền vẫn cân nhắc trước khi xuống tiền

Với người mua xe trị giá vài tỷ đồng, quyết định lựa chọn phương tiện không chỉ phụ thuộc vào công nghệ hay khả năng vận hành. Thương hiệu, chất lượng hoàn thiện, giá trị bán lại và sự thuận tiện trong quá trình sử dụng đều có ảnh hưởng đáng kể.

Xe thuần điện có thể tạo ấn tượng nhờ khả năng tăng tốc nhanh và cabin yên tĩnh, nhưng vẫn phải giải quyết những băn khoăn về tuổi thọ pin, chi phí thay thế, hạ tầng sạc và khả năng giữ giá. Đây là những yếu tố khiến một bộ phận khách hàng chưa muốn chuyển hoàn toàn từ xe xăng sang xe điện.

Thị trường xe sang cũng cho thấy hybrid vẫn có sức cạnh tranh. Lexus vốn có thế mạnh ở dòng xe hybrid và tiếp tục ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực. Trong 7 tháng đầu năm 2026, Lexus đạt 1.247 xe đăng ký mới và xe cũ đăng ký lại. Doanh số theo thống kê VAMA trong 6 tháng đầu năm đạt 1.472 xe, tăng 51% so với cùng kỳ.

Điều này cho thấy khách hàng cao cấp quan tâm đến công nghệ điện hóa nhưng chưa nhất thiết phải lựa chọn xe thuần điện. Hybrid vẫn là phương án trung gian khi vừa hỗ trợ tiết kiệm nhiên liệu, vừa không phụ thuộc hoàn toàn vào hệ thống sạc.

Trải nghiệm của người sử dụng xe điện cũng phản ánh những điểm chưa thuận tiện. Anh Nguyễn Hoàng Nam (Hà Nội) đang sử dụng Porsche Macan EV, đánh giá cao khả năng tăng tốc và sự yên tĩnh trong cabin. Tuy nhiên, việc không phải địa điểm nào cũng có trạm sạc phù hợp đôi khi khiến anh phải thay đổi kế hoạch di chuyển.

Theo báo cáo PwC ASEAN-6 eReadiness 2025, khoảng 70% chủ xe điện tại Việt Nam chủ yếu sạc tại nơi làm việc, ngoài đường hoặc các địa điểm công cộng như trung tâm thương mại. Vị trí, khả năng tiếp cận và giá dịch vụ sạc vẫn là những vấn đề khiến người dùng chưa hài lòng.

Các hãng xe sang đã bắt đầu đầu tư vào hệ sinh thái dịch vụ. Porsche hợp tác với Charge+ phát triển 17 điểm sạc nhanh DC; Mercedes-Benz phối hợp với EV One triển khai ứng dụng tìm kiếm, đặt chỗ và thanh toán sạc; Lexus hỗ trợ khách hàng lắp đặt bộ sạc tại nhà. Tuy nhiên, hạ tầng mới chỉ là một phần của bài toán.

Ông Vĩnh Nam, Giám đốc Vietnam Star Bình Dương, từng nhận định rằng xe điện hạng sang thường được khách hàng sử dụng như phương tiện trải nghiệm bổ sung, thay vì chiếc xe đầu tiên trong gia đình. Điều này cho thấy ngay cả nhóm khách hàng có khả năng tài chính tốt cũng chưa chắc sẵn sàng thay thế hoàn toàn xe xăng bằng xe điện.

TS Nguyễn Trí Hiếu cũng lưu ý lãi suất ngân hàng tăng có thể ảnh hưởng đến quyết định mua ô tô, nhất là những sản phẩm có giá trị lớn. Với xe điện hạng sang, khách hàng càng có lý do cân nhắc kỹ khi phải bỏ ra vài tỷ đồng cho một công nghệ vẫn đang trong quá trình mở rộng thị trường.

Trong bối cảnh đó, các hãng xe sang không thể chỉ dựa vào danh tiếng hoặc việc bổ sung thêm mẫu xe mới để thúc đẩy doanh số. Họ cần chứng minh chất lượng hoàn thiện, công nghệ, dịch vụ hậu mãi và giá trị sở hữu thực sự khác biệt so với những lựa chọn có mức giá thấp hơn.