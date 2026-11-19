Khách hàng thêm nhiều lựa chọn

Thị trường xe điện hạng sang Việt Nam đang bước vào giai đoạn cạnh tranh rộng hơn khi ngày càng nhiều thương hiệu đưa sản phẩm thuần điện về phân phối. Tính đến nay, thị trường có khoảng 25 mẫu xe sang, siêu sang chạy điện, với sự góp mặt của Porsche, Mercedes-Benz, Audi, BMW, Volvo và Lexus.

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Nếu Porsche từng là một trong những thương hiệu tiên phong với Taycan, hiện cuộc đua đã có thêm nhiều đối thủ. Ngày 6/11, Volvo giới thiệu bộ đôi EX90 và ES90 tại Việt Nam, giá bán lần lượt 3,5 tỷ đồng và 2,6 tỷ đồng. Cả hai sử dụng hệ thống hai mô-tơ điện, tổng công suất 680 mã lực và pin dung lượng 106 kWh. Trước đó, hãng đã phân phối mẫu SUV thuần điện EC40.

Porsche cũng chuẩn bị mở rộng danh mục sản phẩm với Cayenne thuần điện, dự kiến giao xe từ đầu năm 2027.

Với các thương hiệu khác, Mercedes-Benz hiện có những mẫu xe điện như: EQS, EQE SUV, EQS SUV và G-Class điện. Audi phân phối e-tron GT, Q6 e-tron và S6 e-tron. BMW có i4, i7 và iX3 thông qua THACO AUTO, trong đó iX3 có giá niêm yết 3,539 tỷ đồng. Lexus cũng tham gia phân khúc với ES 500e thuần điện, được giới thiệu tại Việt Nam trong tháng 10/2026, sau nhiều năm tập trung vào các dòng hybrid.

Bài toán hạ tầng sạc

Sự xuất hiện của ngày càng nhiều sản phẩm cho thấy các hãng xe sang đang từng bước mở rộng lựa chọn cho khách hàng trong nước. Tuy nhiên, nguồn cung đa dạng chưa đồng nghĩa với sức mua tăng tương ứng.

Theo đại diện một đại lý BMW thuộc THACO AUTO tại Hà Nội, xe thuần điện hiện vẫn chiếm tỷ trọng nhỏ trong hoạt động kinh doanh xe sang. Việc bổ sung sản phẩm mới giúp đa dạng hóa danh mục, nhưng để thuyết phục khách hàng chuyển đổi, các hãng còn phải giải quyết bài toán hạ tầng sạc và thói quen sử dụng phương tiện.

Với nhóm khách hàng có khả năng chi trả cao, sự thuận tiện và trải nghiệm sử dụng đôi khi quan trọng hơn khoản tiền tiết kiệm từ nhiên liệu. Đây cũng là lý do xe điện hạng sang không chỉ cạnh tranh với xe động cơ đốt trong mà còn phải đối đầu với các dòng hybrid.

Ba nền tảng mở đường

Một trong những yếu tố tạo dư địa cho thị trường xe điện hạng sang là nền tảng kinh tế và khả năng chi trả của người tiêu dùng. TS Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia kinh tế cho rằng, tăng trưởng GDP và thu nhập bình quân đầu người là những yếu tố hỗ trợ sức mua trên thị trường ô tô.

Theo ông, GDP Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2026 tăng trưởng trên 9%, trong khi GDP bình quân đầu người đã vượt 5.500 USD/năm. Khi thu nhập cải thiện, người dân có thêm cơ hội tiếp cận những tài sản giá trị lớn, trong đó có ô tô.

Dù vậy, ông lưu ý lãi suất ngân hàng tăng có thể ảnh hưởng đến quyết định mua xe, bởi một bộ phận người tiêu dùng vẫn cần vay vốn để sở hữu phương tiện. Với những mẫu xe có giá vài tỷ đồng, chi phí tài chính càng là yếu tố cần cân nhắc.

Nền tảng thứ hai là hạ tầng sạc. Đây từng là một trong những trở ngại lớn nhất đối với người dùng xe điện, nhất là khi di chuyển liên tỉnh. Hiện, mạng lưới sạc tại Việt Nam có sự chênh lệch đáng kể giữa hệ sinh thái VinFast và các nhà cung cấp độc lập.

Để giải quyết bài toán này, các hãng xe sang đang tìm cách hợp tác với đơn vị vận hành trạm sạc. Porsche từng công bố kế hoạch phối hợp với Charge+ phát triển 17 điểm sạc nhanh DC; Mercedes-Benz hợp tác với EV One phát triển ứng dụng tìm kiếm, đặt chỗ và thanh toán phí sạc. Lexus hỗ trợ khách hàng lắp đặt bộ sạc 22 kW tại nhà và cung cấp dịch vụ sạc tại đại lý chính hãng...

Tuy nhiên, theo đại diện đại lý BMW tại Hà Nội, vấn đề không chỉ nằm ở số lượng trạm sạc mà còn ở khả năng tiếp cận và sử dụng chung giữa các thương hiệu.

Nếu các hãng xe hoặc các bên thứ ba không có chính sách liên minh, chia sẻ trạm sạc chung thì việc phát triển xe điện cao cấp sẽ vấp phải trở ngại lớn. Lượng xe sang bán ra vốn không nhiều, việc mỗi hãng tự đầu tư hệ thống trạm sạc độc lập và phủ rộng như xe phổ thông là bài toán khó khả thi.

Nền tảng thứ ba là mức độ quan tâm ngày càng tăng của người tiêu dùng đối với ô tô điện. Trong 10 tháng năm 2026, lượng xe điện bán ra đạt hơn 200.000 chiếc, chiếm 50,8% tổng doanh số toàn thị trường. Xu hướng trên phần nào cho thấy ô tô điện đang ngày càng được người tiêu dùng trong nước đón nhận.

Anh Nguyễn Hoàng Nam (38 tuổi, Hà Nội), chủ sở hữu Porsche Macan EV cho biết, khả năng tăng tốc và sự yên tĩnh trong cabin là những điểm khiến anh hài lòng sau khi chuyển sang sử dụng xe điện.

Dù vậy, theo anh Nam, không phải địa điểm nào cũng có trạm sạc phù hợp, đôi khi người dùng phải thay đổi kế hoạch di chuyển. Nếu mạng lưới sạc được mở rộng và phủ đều hơn, việc sử dụng xe điện sẽ thuận tiện hơn.

Bên cạnh những lợi thế về công nghệ, khả năng tăng tốc và vận hành êm ái, xe điện hạng sang vẫn phải cạnh tranh với các công nghệ điện hóa khác.

Theo đại diện đại lý BMW, một bộ phận khách hàng xe sang vẫn ưu tiên cảm giác lái và đặc tính vận hành của động cơ đốt trong. Đây là lý do các dòng hybrid có lợi thế nhất định khi vừa bổ sung khả năng vận hành bằng điện, vừa giảm sự phụ thuộc vào hạ tầng sạc. "Xu hướng chủ đạo của thị trường xe sang sắp tới vẫn sẽ là động cơ hybrid", vị đại diện nhận định, đồng thời cho rằng công nghệ này giúp người dùng giảm mức tiêu thụ nhiên liệu nhưng vẫn giữ được sự chủ động khi di chuyển đường dài.