Xe điện hạng sang mạnh 680 mã lực, phạm vi hoạt động 706 km, giá 2,6 tỷ đồng tại Việt Nam

Mẫu xe đến từ Thụy Điển gây chú ý nhờ thiết kế Scandinavian hiện đại, nội thất cao cấp, hệ truyền động điện công suất 680 mã lực và phạm vi hoạt động tối đa 706 km sau mỗi lần sạc đầy theo tiêu chuẩn WLTP. Bên cạnh khả năng vận hành mạnh mẽ, Volvo ES90 còn sở hữu hàng loạt công nghệ tiện nghi và hệ thống an toàn tiên tiến, hướng đến nhóm khách hàng tìm kiếm một mẫu xe sang sử dụng năng lượng sạch.

Volvo ES90.

Sự xuất hiện của Volvo ES90 đánh dấu bước mở rộng danh mục ô tô thuần điện của thương hiệu Thụy Điển tại Việt Nam. Với mức giá 2,6 tỷ đồng, mẫu sedan này hướng đến những khách hàng yêu thích công nghệ, đề cao trải nghiệm tiện nghi và muốn chuyển sang phương tiện không phát thải trực tiếp trong quá trình vận hành. Không chỉ sở hữu kiểu dáng hiện đại, Volvo ES90 còn được phát triển trên nền tảng công nghệ điện hóa tiên tiến, kết hợp hệ thống pin dung lượng lớn và kiến trúc điện áp cao 800V.

Về kích thước, Volvo ES90 có chiều dài 5.000 mm, chiều rộng 1.942 mm và chiều cao 1.547 mm. Chiều dài cơ sở đạt 3.102 mm, hứa hẹn mang đến không gian rộng rãi cho cả người lái lẫn hành khách. Đáng chú ý, khoảng sáng gầm xe đạt 177 mm, tương đối ấn tượng đối với một mẫu sedan hạng sang. Xe sử dụng bộ mâm hợp kim 21 inch, kết hợp cấu hình lốp trước 245/45 R21 và lốp sau 275/40 R21. Thiết kế lốp khác kích thước giữa hai cầu không chỉ tạo điểm nhấn thể thao mà còn góp phần đáp ứng yêu cầu vận hành của một mẫu xe điện công suất lớn.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý trên ngoại thất Volvo ES90 là hệ thống đèn chiếu sáng HD Pixel. Mỗi bên cụm đèn được cấu thành từ khoảng 20.000 điểm ảnh, kết hợp công nghệ Adaptive High Beam Control cho phép điều chỉnh luồng sáng thông minh theo điều kiện giao thông. Công nghệ này giúp tối ưu khả năng chiếu sáng, cải thiện tầm quan sát cho người lái và hạn chế gây chói mắt đối với các phương tiện di chuyển ngược chiều.

Bước vào cabin, Volvo ES90 tiếp tục thể hiện triết lý thiết kế tối giản đặc trưng của vùng Scandinavia, tập trung vào sự tinh tế và tính tiện dụng. Khu vực trung tâm được trang bị màn hình cảm ứng kích thước 14,5 inch, trong khi phía sau vô-lăng là cụm đồng hồ kỹ thuật số 9 inch hiển thị các thông tin vận hành. Nền tảng Google được tích hợp nhằm hỗ trợ các nhu cầu giải trí, kết nối và tương tác thông minh, mang đến trải nghiệm sử dụng hiện đại cho người ngồi trong xe.

Không gian nội thất của Volvo ES90 được hoàn thiện bằng những vật liệu cao cấp, trong đó ghế ngồi sử dụng chất liệu da Nappa. Hàng ghế trước tích hợp chức năng làm mát và massage, giúp nâng cao sự thoải mái trong những hành trình dài. Đáng chú ý, hệ thống âm thanh Bowers & Wilkins gồm 25 loa với tổng công suất 1.610 W, hỗ trợ công nghệ âm thanh vòm Dolby Atmos, hứa hẹn mang đến trải nghiệm giải trí chất lượng cao.

Đồng thời, Volvo ES90 còn sở hữu trần kính toàn cảnh ứng dụng công nghệ điện sắc (Electrochromic), cho phép điều chỉnh độ trong suốt để kiểm soát lượng ánh sáng đi vào cabin. Trong khi đó, công nghệ Digital Key Plus giúp người dùng mở khóa và truy cập phương tiện bằng chìa khóa kỹ thuật số trên thiết bị tương thích.

ES90 được trang bị hệ truyền động điện dẫn động bốn bánh eAWD với tổng công suất 680 mã lực và mô-men xoắn cực đại 870 Nm. Nhờ sức mạnh này, mẫu sedan điện có thể tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong 4 giây. Khả năng vận hành còn được hỗ trợ bởi hệ thống treo khí nén hai buồng kết hợp giảm chấn FSD thích ứng, giúp cải thiện độ êm ái, khả năng hấp thụ dao động và sự ổn định của thân xe khi di chuyển trên nhiều điều kiện mặt đường.

Cung cấp năng lượng cho Volvo ES90 là bộ pin CATL dung lượng 106 kWh, kết hợp nền tảng điện áp cao 800V. Theo công bố của nhà sản xuất, xe có phạm vi hoạt động tối đa 706 km sau mỗi lần sạc đầy theo chu trình thử nghiệm WLTP. Đây là thông số đáng chú ý trong phân khúc sedan điện hạng sang, giúp người sử dụng yên tâm hơn khi thực hiện những hành trình dài. Khi kết nối trạm sạc nhanh DC công suất 350 kW, thời gian nạp pin từ 10% lên 80% vào khoảng 22 phút trong điều kiện phù hợp. Nếu sử dụng bộ sạc AC công suất 11 kW, quá trình sạc từ 10% lên 100% cần khoảng 10 giờ.

Bên cạnh hiệu suất và tiện nghi, Volvo tiếp tục đặt yếu tố an toàn ở vị trí trung tâm trên ES90. Mẫu sedan điện này được trang bị nền tảng Safe Space Technology, khai thác dữ liệu từ mạng lưới cảm biến bố trí bên trong và bên ngoài phương tiện để giám sát môi trường vận hành cũng như tình trạng của người ngồi trong xe.

Trong đó, Driver Understanding System hỗ trợ theo dõi trạng thái người điều khiển, góp phần nhận diện những dấu hiệu mất tập trung hoặc không đủ tỉnh táo khi lái xe. Hệ thống Occupant Sensing có nhiệm vụ phát hiện sự hiện diện của hành khách trong cabin, qua đó tăng cường khả năng bảo vệ người ngồi trong xe.

Ngoài ra, Volvo ES90 còn được tích hợp nhiều tính năng hỗ trợ lái tiên tiến như cảnh báo nguy hiểm khi mở cửa, hỗ trợ duy trì làn đường, hỗ trợ chuyển làn, nhận diện chướng ngại vật và phương tiện xung quanh, giảm thiểu nguy cơ va chạm khi di chuyển ở tốc độ thấp, hỗ trợ lái trên dải tốc độ cao và hỗ trợ đỗ xe. Sự kết hợp giữa các hệ thống cảm biến, công nghệ giám sát người lái và những tính năng hỗ trợ vận hành giúp nâng cao mức độ an toàn trong nhiều tình huống giao thông khác nhau.