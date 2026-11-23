Lexus ES EV 2027 tiếp tục kế thừa ngôn ngữ tạo hình đặc trưng của thương hiệu xe sang Nhật Bản, đồng thời được điều chỉnh để phù hợp với đặc tính của một mẫu sedan điện thế hệ mới. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt hình con suốt dạng khép kín, kết hợp cụm đèn pha thanh mảnh bố trí hai bên, tạo nên diện mạo hiện đại và khả năng nhận diện đặc trưng. Những đường gân dập nổi trên nắp ca-pô góp phần tăng vẻ cơ bắp, giúp tổng thể phần đầu xe trở nên mạnh mẽ hơn.

Lexus ES EV 2027.

Nhìn từ bên hông, Lexus ES chạy điện vẫn duy trì kiểu dáng sedan ba khoang truyền thống nhưng được kết hợp với đường mái vuốt dốc về phía sau, tạo cảm giác thanh thoát và thể thao. Đường viền thân xe được thiết kế nâng cao, góp phần nhấn mạnh chiều dài tổng thể. Cổng sạc được bố trí trên chắn bùn trước, trong khi tay nắm cửa dạng bán ẩn giúp bề mặt thân xe trở nên liền lạc hơn. Ở phía sau, cụm đèn hậu thiết kế liền mạch tạo điểm nhấn thị giác, kết hợp cản sau với những đường nét góc cạnh, mang đến diện mạo năng động cho mẫu sedan điện hạng sang.

Không gian nội thất là một trong những điểm được Lexus chú trọng trên ES EV mới. Theo triết lý thiết kế hướng đến sự sang trọng bền vững theo thời gian, khoang cabin được tối ưu hóa khả năng cách âm thông qua kính cách âm phía trước và phía sau, cùng các giải pháp xử lý tiếng ồn tại khu vực vòm bánh sau. Hãng xe Nhật Bản cho biết những điều chỉnh này giúp hạn chế tiếng ồn từ môi trường bên ngoài, đồng thời giảm các tần số âm thanh cao gây khó chịu, mang lại không gian yên tĩnh và thư thái hơn cho người ngồi trong xe.

Trải nghiệm giải trí cũng được nâng cấp với hệ thống âm thanh cao cấp Mark Levinson kết hợp công nghệ Dolby Atmos, hứa hẹn tạo ra không gian âm thanh sống động. Một số trang bị đáng chú ý khác gồm cửa sổ trời toàn cảnh có khả năng tự động điều chỉnh độ sáng, các chi tiết trang trí bề mặt mờ lấy cảm hứng từ tre, họa tiết da mang cảm hứng thiên nhiên và tông màu nội thất tre Trung Quốc độc quyền. Những yếu tố này góp phần tạo nên không gian cabin mang đậm dấu ấn sang trọng và khác biệt của Lexus.

Về công nghệ, Lexus ES EV được trang bị hệ thống đa phương tiện Lexus Interface thế hệ mới, phát triển riêng cho thị trường Trung Quốc. Hệ thống hỗ trợ tính năng tương tác bằng giọng nói theo kiểu nhìn và nói, duy trì hội thoại liên tục cũng như điều khiển giọng nói độc lập tại bốn vùng trong cabin. Đáng chú ý, xe sở hữu hệ thống nút bấm cảm ứng ẩn có khả năng tự động phát sáng khi người dùng đưa tay đến gần, mang đến trải nghiệm điều khiển hiện đại và trực quan hơn.

Hành khách phía trước và phía sau cũng được hưởng lợi từ các trang bị giải trí, kết nối thông minh. Trong đó, xe có màn hình cảm ứng LCD 14 inch dành cho hành khách, hệ thống kết nối điện thoại thông minh và chìa khóa kỹ thuật số thông minh. Hệ thống cảm biến khoang cabin OMS còn hỗ trợ theo dõi sức khỏe và điều khiển bằng cử chỉ, mở rộng khả năng tương tác giữa người dùng với phương tiện.

Ở khía cạnh tiện nghi, ghế lái có khả năng chỉnh điện 14 hướng, trong khi khách hàng có thể lựa chọn thêm ghế Ottoman cao cấp dành cho vị trí phía sau bên phải. Hàng ghế sau còn được tích hợp các chức năng sưởi, thông gió và massage Shiatsu, hướng đến trải nghiệm thư giãn cao cấp. Đây là những trang bị cho thấy Lexus tiếp tục đặt sự thoải mái của hành khách làm trọng tâm, đặc biệt ở phân khúc sedan hạng sang.

Về an toàn, Lexus ES thuần điện mới được trang bị tiêu chuẩn gói công nghệ Lexus Safety System+ 4.0. Hệ thống này tích hợp nhiều tính năng hỗ trợ người lái như hỗ trợ đỗ xe thông minh Advanced Park, hỗ trợ chuyển làn LCA và hỗ trợ lái chủ động dự đoán PDA. Những công nghệ này giúp người lái xử lý thuận tiện hơn trong nhiều tình huống giao thông, từ di chuyển trong đô thị đông đúc đến vận hành trên đường cao tốc. Bên cạnh đó, xe còn sử dụng cụm đèn pha LED siêu nhỏ dạng điểm ảnh có độ chính xác cao, kết hợp hệ thống đèn pha thích ứng HD-AHS nhằm cải thiện khả năng chiếu sáng và tăng cường tầm quan sát khi di chuyển vào ban đêm.

Hệ truyền động là điểm đáng chú ý nhất trên Lexus ES EV. Mẫu sedan điện này sử dụng hệ thống điều khiển điện tử công suất dựa trên vật liệu bán dẫn silicon carbide (SiC) thế hệ mới, giúp giảm tổn hao năng lượng và nâng cao hiệu suất vận hành. Công suất hệ thống tối đa đạt 343 mã lực, kết hợp với bộ pin lithium ternary, cho phép xe đạt phạm vi hoạt động kết hợp tối đa 707 km theo tiêu chuẩn CLTC.

Lexus ES EV hỗ trợ sạc nhanh DC với công suất tối đa 105 kW. Theo công bố, thời gian sạc pin từ 30% lên 80% mất khoảng 23 phút trong điều kiện phù hợp. Ngoài khả năng vận hành thông thường, xe còn được trang bị ổ cắm điện bên trong với công suất 1.500 W và chức năng cấp điện ra bên ngoài đạt 3.500 W, cho phép cung cấp năng lượng cho nhiều thiết bị điện phục vụ các nhu cầu sinh hoạt hoặc hoạt động ngoài trời.

Đối với phiên bản cao cấp Lexus ES 500e, điểm khác biệt quan trọng nằm ở hệ thống dẫn động bốn bánh toàn thời gian điện tử Direct4. Công nghệ này kết hợp với cụm truyền động điện tích hợp eAxle, có khả năng tự động điều chỉnh phân bổ mô-men xoắn giữa bánh trước và bánh sau tùy theo điều kiện vận hành. Nhờ đó, xe có thể tối ưu độ bám đường, khả năng tăng tốc và sự ổn định khi vào cua hoặc di chuyển trên những bề mặt có độ bám khác nhau.