Ở lần nâng cấp này, Arcfox tập trung cải tiến một số chi tiết ngoại thất, bổ sung trang bị công nghệ hỗ trợ lái thông minh và mở rộng tính thực dụng của xe bằng khoang hành lý phía trước. Đáng chú ý, mẫu xe mới được trang bị cảm biến LiDAR 192 dòng, chip Qualcomm Snapdragon 8775A dành cho hệ thống hỗ trợ lái, đồng thời tiếp tục duy trì lợi thế về phạm vi hoạt động với hai tùy chọn pin cho tầm di chuyển tối đa 750 km theo tiêu chuẩn CLTC.

Arcfox Alpha S5 2027.

Arcfox Alpha S5 2027 cơ bản giữ nguyên ngôn ngữ tạo hình của phiên bản hiện hành, nhưng được tinh chỉnh một số chi tiết nhằm tăng tính hiện đại và thể thao. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt kín đặc trưng của xe điện, cụm đèn pha thanh mảnh, hai hốc hút gió hình chữ C và các khe thông gió phẳng. Những đường gân nổi trên nắp ca-pô góp phần tạo diện mạo mạnh mẽ hơn cho mẫu sedan.

Xe còn được bổ sung gương chiếu hậu không viền cùng hai màu sơn ngoại thất mới là Champion Red và Midnight Purple. Một điểm đáng chú ý khác là khoang hành lý phía trước có dung tích 148 lít, hỗ trợ mở bằng nút bấm và đóng tự động, qua đó tăng thêm không gian chứa đồ bên cạnh cốp sau.

Ở thân xe, Arcfox Alpha S5 2027 tiếp tục sử dụng tay nắm cửa dạng ẩn, kết hợp bộ mâm hợp kim đa chấu hai tông màu thiết kế mới và tùy chọn thân xe phối màu trẻ trung. Trong khi đó, khu vực phía sau gần như không có thay đổi đáng kể, vẫn duy trì cụm đèn hậu kéo dài liền mạch và logo thương hiệu Extreme Fox phát sáng ở vị trí trung tâm.

Thiết kế này tạo hiệu ứng nhận diện nổi bật, đồng thời giúp tổng thể chiếc xe có vẻ ngoài liền lạc. Mẫu sedan chạy điện có kích thước lần lượt là 4.886x1.930x1.480 mm, chiều dài cơ sở 2.900 mm và hệ số cản gió chỉ 0,1925 Cd, một thông số đáng chú ý đối với xe điện hướng tới khả năng vận hành hiệu quả.

Điểm nâng cấp quan trọng trên Arcfox Alpha S5 2027 nằm ở hệ thống công nghệ hỗ trợ lái thông minh. Xe được trang bị cảm biến LiDAR 192 dòng đặt trên nóc, kết hợp chip Qualcomm Snapdragon 8775A để xử lý các tác vụ liên quan đến hệ thống hỗ trợ lái. Mẫu xe sử dụng nền tảng hỗ trợ lái thông minh BAIC Yuanjing, đồng thời tích hợp công nghệ Android 4.0 toàn diện.

Các tính năng được cung cấp bao gồm hỗ trợ lái trong đô thị, hỗ trợ lái trên đường cao tốc, ghi nhớ vị trí đỗ xe tại nhiều tầng và chức năng hỗ trợ lùi xe có khả năng ghi nhớ, bám theo lộ trình di chuyển trước đó. Việc bổ sung LiDAR cho thấy Arcfox đang tăng cường năng lực công nghệ trên Alpha S5, đặc biệt ở khả năng nhận diện môi trường và hỗ trợ người lái trong những tình huống giao thông phức tạp.

Khoang nội thất của phiên bản 2027 không thay đổi nhiều so với trước, tiếp tục áp dụng thiết kế buồng lái bao quanh người lái. Khu vực điều khiển trung tâm được trang bị màn hình cảm ứng kích thước 15,6 inch, đi kèm vô-lăng đa chức năng hai chấu và màn hình hiển thị thông tin trên kính chắn gió AR-HUD với kích thước được công bố là 68 inch.

Hệ thống giải trí và điều khiển tích hợp hai mô hình trí tuệ nhân tạo Qianwen và Doubao của Alibaba, hướng đến khả năng tương tác thông minh và hỗ trợ người dùng trong quá trình sử dụng. Những trang bị tiện nghi khác gồm hai vị trí đặt điện thoại, trong đó khu vực bên trái tích hợp sạc không dây, hai giá đỡ cốc, ghế không trọng lực dành cho hành khách phía trước và hệ thống sưởi hồng ngoại khu vực để chân. Khách hàng có thể lựa chọn ba tông màu nội thất gồm nâu lửa, xám nhạt và đen năng lượng.

Alpha S5 2027 sử dụng mô-tơ điện đặt ở cầu sau, cho công suất tối đa 309 mã lực. Xe có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 6,5 giây. Tất cả các phiên bản đều sử dụng pin CATL, với hai tùy chọn phạm vi hoạt động theo tiêu chuẩn CLTC là 650 km và 750 km. Đáng chú ý, mẫu sedan điện này hỗ trợ công nghệ sạc siêu nhanh 5C, cho phép bổ sung năng lượng tương đương quãng đường di chuyển 560 km chỉ trong 15 phút theo công bố của nhà sản xuất. Ngoài ra, hệ thống giảm xóc điều chỉnh độ cứng FSD cũng được cung cấp nhằm cải thiện khả năng cân bằng giữa sự êm ái và ổn định khi vận hành.

- Video cận cảnh Arcfox Alpha S5 2027. Nguồn: Vision Effect TV.