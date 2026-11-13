Xe điện hạng D mạnh 245 mã lực, phạm vi hoạt động 702km, giá hơn 440 triệu đồng

GAC Aion Ray7 2027 sử dụng ngôn ngữ thiết kế mới với kiểu dáng coupe gầm thấp, thân xe rộng và những đường nét nhấn mạnh tính khí động học. Điểm nhận diện nổi bật ở phía trước là dải đèn LED kép có tổng chiều dài 3,25 m, tích hợp logo E-Safety mới ở vị trí trung tâm và kết nối với cụm đèn hai bên.

GAC Aion Ray7 2027.

Cản trước của GAC Aion Ray7 2027 được thiết kế với lưới tản nhiệt hút gió chủ động thích ứng cùng các ống dẫn khí thực tế. Toàn bộ thân xe có 14 vị trí được tối ưu hóa khí động học, đi kèm bộ phụ kiện khí động học do nhà máy cung cấp, giúp hệ số cản gió đạt 0,22 Cd.

Mẫu sedan thuần điện mới của GAC có kích thước dài 4.960 mm, rộng 1.900 mm và cao 1.455 mm, chiều dài cơ sở đạt 2.920 mm. Thiết kế thân xe nổi bật với phần mui vuốt dốc, đầu xe thấp và đuôi xe cao, tạo dáng vẻ thể thao đặc trưng của những mẫu coupe bốn cửa. Các chi tiết đáng chú ý khác gồm cửa không khung, gương chiếu hậu hình giọt nước không khung, tay nắm cửa bán ẩn và bộ mâm năm chấu kép.

Aion Ray7 2027 sử dụng lốp Michelin PS EV hiệu suất cao kết hợp kẹp phanh màu vàng chanh. Ở phía sau, cụm đèn hậu thiết kế liền mạch cùng logo Aion đặt chính giữa tạo sự đồng nhất với phong cách chiếu sáng ở đầu xe. GAC Aion Ray7 2027 có 7 lựa chọn màu ngoại thất và 3 phương án phối màu nội thất.

Một trong những điểm nhấn công nghệ của GAC Aion Ray7 2027 là hệ thống hỗ trợ lái thông minh GAC GSD. Xe được trang bị tổng cộng 27 cảm biến đạt chuẩn ô tô, trong đó có cảm biến LiDAR bán rắn 192 dòng, giúp thu thập dữ liệu môi trường xung quanh và hỗ trợ các chức năng lái xe tiên tiến.

Hệ thống có khả năng hỗ trợ di chuyển trong khu dân cư đô thị, quay đầu trên những tuyến đường một làn, đi đường vòng và thực hiện hành trình liên tục qua nhiều vị trí đỗ xe. Ngoài ra, xe có thể tự động tìm kiếm chỗ đỗ gần đó, nhận diện cổng ra vào và xử lý nhiều tình huống đỗ xe phức tạp, bao gồm cả những vị trí hẹp hoặc có hình dạng không thông thường.

Khoang nội thất được thiết kế theo phong cách bao quanh người lái, với bảng táp-lô tích hợp cửa gió điều hòa kéo dài, vô-lăng đa chức năng 3 chấu và bảng đồng hồ LCD có thiết kế thanh mảnh. Trung tâm bảng điều khiển là màn hình cảm ứng nổi kích thước 15,6 inch, độ phân giải 2,5K, vận hành nhờ chip Qualcomm Snapdragon 8295P. Hệ thống thông tin giải trí hỗ trợ nhiều nền tảng kết nối như Apple CarPlay, Huawei HiCar, Honor MagicRing và CarLink. Đồng thời, xe còn có sạc không dây công suất 50W ở khu vực hàng ghế trước cùng hệ thống âm thanh 7 loa.

Ghế trước của GAC Aion Ray7 2027 được thiết kế theo phong cách thể thao, tích hợp các phần đệm hai bên nhằm tăng khả năng nâng đỡ cơ thể. Người dùng có thể điều chỉnh ghế ngả bằng một nút bấm hoặc thông qua lệnh giọng nói. Các trang bị tiện nghi gồm thông gió, sưởi ấm cho ghế trước và massage dành cho ghế lái.

Mẫu sedan điện này còn sở hữu cửa sổ trời ba lớp phủ bạc, góp phần tăng khả năng cách nhiệt và cải thiện trải nghiệm trong cabin. Về khả năng chứa đồ, xe có khoang hành lý phía trước dung tích 61 lít và khoang hành lý phía sau 445 lít, đáp ứng nhu cầu sử dụng hằng ngày cũng như những chuyến đi dài.

GAC Aion Ray7 2027 được phát triển trên nền tảng xe điện thuần túy với cấu hình dẫn động cầu sau, sử dụng hệ truyền động Huawei DriveONE. Điểm đáng chú ý là kiến trúc điều khiển tích hợp dẫn động và phanh ở cấp độ chip, cho phép một chip đảm nhiệm đồng thời các chức năng liên quan đến truyền động và phanh. Theo thông tin từ nhà sản xuất, giải pháp này giúp rút ngắn thời gian phản hồi của hệ thống điều khiển điện tử, qua đó cải thiện độ nhạy và khả năng kiểm soát xe.

Mô-tơ điện đơn được đặt ở phía sau, cho công suất tối đa 245 mã lực và mô-men xoắn cực đại 235 Nm. Xe có hai mức phạm vi hoạt động theo chuẩn CLTC là 530 km và 702 km, tương ứng với các phiên bản pin khác nhau. Thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h được công bố lần lượt là 7,4 giây và 6,9 giây. Mức tiêu thụ năng lượng theo chu trình CLTC đạt 9,7 kWh/100 km, trong khi thời gian sạc pin từ 30% lên 80% chỉ khoảng 21 phút.

Hệ thống khung gầm cũng được đầu tư với hệ thống treo độc lập tay đòn kép phía trước và treo độc lập đa liên kết năm điểm phía sau. Xe sử dụng bộ giảm xóc thích ứng FSD, kết hợp hệ thống phân bổ mô-men xoắn động Huawei iTrack nhằm tối ưu khả năng vận hành trong những điều kiện khác nhau. Đáng chú ý, GAC Aion Ray7 2027 còn được trang bị hệ thống phanh điện tử hoàn toàn Huawei DriveONE EMB.

- Video cận cảnh GAC Aion Ray7 2027. Nguồn: Auto 4K.