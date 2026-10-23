Xe điện hạng D công suất 195 mã lực, phạm vi hoạt động 555km, giá hơn 300 triệu đồng

Jetta M6 được phát triển trên nền tảng kiến trúc xe điện Jiesi của hãng. Mẫu xe sedan này có 3 phiên bản gồm 465 Pro, 555 Max và 555 Ultra. Giá bán tương ứng của các phiên bản lần lượt là 79.800 Nhân dân tệ (309,10 triệu đồng), 89.800 Nhân dân tệ (347,84 triệu đồng) và 99.800 Nhân dân tệ (386,57 triệu đồng). Phiên bản 465 Pro có phạm vi hoạt động 465 km theo tiêu chuẩn CLTC, trong khi hai phiên bản 555 Max và 555 Ultra đạt tối đa 555 km.

Volkswagen Jetta M6 2027.

Về khả năng vận hành, Volkswagen Jetta M6 sử dụng mô-tơ điện đặt ở cầu trước, với hai mức công suất tùy phiên bản. Cấu hình tiêu chuẩn cho công suất tối đa 152 mã lực, và mô-men xoắn cực đại 230 Nm. Trong khi đó, phiên bản sử dụng mô-tơ mạnh hơn đạt công suất 195 mã lực, cùng mô-men xoắn cực đại 260 Nm. Nhờ sự khác biệt về hệ truyền động, thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h của phiên bản công suất cao là 6,8 giây, còn phiên bản cơ bản cần 8,3 giây.

Xe sử dụng bộ pin lithium sắt photphat (LFP) do CALB cung cấp, với mức tiêu thụ năng lượng tối thiểu được công bố là 10,5 kWh/100 km. Hệ thống sạc nhanh cho phép pin tăng dung lượng từ 30% lên 80% trong khoảng 25 phút, giúp rút ngắn thời gian chờ khi cần bổ sung năng lượng trên những hành trình dài.

Jetta M6 được phát triển bởi đội ngũ hợp tác Trung Quốc - Đức, áp dụng ngôn ngữ tạo hình mang tên thẩm mỹ tre. Mẫu sedan điện sở hữu kiểu dáng hiện đại, các đường nét thân xe hướng đến hiệu quả khí động học và tổng cộng 17 cải tiến nhằm giảm lực cản không khí. Theo thông tin được công bố, hệ số cản gió của xe chỉ ở mức 0,208, một thông số đáng chú ý đối với mẫu sedan điện trong phân khúc giá này.

Kích thước tổng thể của Jetta M6 2027 gồm chiều dài 4.806 mm, chiều rộng 1.868 mm, chiều cao 1.500 mm và chiều dài cơ sở 2.820 mm. Xe có sáu lựa chọn màu sơn ngoại thất cùng hai tùy chọn mâm hợp kim 17 inch hoặc 18 inch, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng.

Khoang nội thất là một trong những điểm nhấn trên Volkswagen Jetta M6 khi xe được trang bị màn hình giải trí trung tâm kích thước 15,6 inch, độ phân giải 2,5K. Hệ thống Yuexing Smart Cockpit 2.0 tích hợp nhiều mô hình trí tuệ nhân tạo như Doubao, DeepSeek và Qwen, hỗ trợ tương tác bằng ngôn ngữ tự nhiên và lập kế hoạch hành trình dựa trên AI.

Bên cạnh đó, xe tương thích với các giải pháp kết nối điện thoại thông minh HiCar, CarLink và Apple CarPlay, giúp người dùng thuận tiện truy cập ứng dụng, bản đồ và các chức năng giải trí ngay trên màn hình trung tâm. Việc tích hợp những công nghệ này cho thấy Volkswagen Jetta M6 được định hướng trở thành mẫu sedan điện chú trọng trải nghiệm số bên cạnh khả năng vận hành.

Đáng chú ý, Jetta M6 còn được trang bị các hệ thống hỗ trợ lái xe nâng cao ADAS. Hệ thống sử dụng chip Horizon Robotics Journey 6M kết hợp mô hình thế giới GAIA 2.0, hỗ trợ các chức năng dẫn đường có hỗ trợ lái NOA trên đường cao tốc và trong đô thị, cùng khả năng đỗ xe tự động. Các công nghệ này được thiết kế để hỗ trợ người lái trong quá trình di chuyển và thao tác đỗ xe, tuy nhiên không đồng nghĩa với khả năng tự lái hoàn toàn; người điều khiển vẫn cần theo dõi tình hình giao thông và sẵn sàng can thiệp khi cần thiết.

- Video cận cảnh Volkswagen Jetta M6 2027. Nguồn: Vision Effect TV.