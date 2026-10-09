Xe điện giá rẻ kéo giá ô tô mới xuống mốc 123 triệu đồng

Vùng giá dưới 200 triệu đồng bắt đầu có xe mới

123 triệu đồng từng là khoảng tiền khó nghĩ đến nếu muốn mua một chiếc ôtô mới tại Việt Nam. Nhưng mức giá này đang được TMT Motors đưa ra cho mẫu xe điện E2, một trong năm mẫu xe điện doanh nghiệp này dự kiến đưa ra thị trường cùng E3, E5, Q5 và Q7 trong thời gian tới. Theo kế hoạch được công bố, năm mẫu xe có giá dự kiến từ 123 đến 296 triệu đồng, trong đó TMT E2 gây chú ý nhất vì nằm ở đáy của dải giá.

TMT E2 được công bố với giá dự kiến từ 123 triệu đồng, đưa mặt bằng xe điện mới xuống mức thấp chưa từng có tại Việt Nam.

Tuy nhiên, mức 123 triệu đồng cần được nhìn đúng bản chất. Mẫu E2 của TMT Motors có bốn cửa nhưng thuộc nhóm xe điện tốc độ thấp; dung lượng pin, công suất động cơ, quãng đường di chuyển, tốc độ thiết kế cũng như điều kiện lưu thông hiện chưa được công bố đầy đủ do xe còn chờ hoàn tất kiểm tra, thử nghiệm và chứng nhận. Vì vậy, đây chưa phải là mẫu xe có thể đặt ngang ngay với các dòng ô tô hạng A phổ biến trên thị trường.

Dù vậy, sự xuất hiện của mức giá này vẫn cho thấy một thay đổi đáng chú ý. Trong nhiều năm, khoảng dưới 200 triệu đồng gần như nằm ngoài thị trường ô tô mới. Người mua có số tiền này thường phải tìm xe đã qua sử dụng hoặc tiếp tục tích lũy để bước lên những mẫu xe hạng A. Kia Morning hiện có giá khởi điểm khoảng 349 triệu đồng, trong khi Hyundai Grand i10 và Toyota Wigo quanh 360 triệu đồng.

Khoảng cách với nhóm xe điện giá rẻ đang mở ra bên dưới vì thế khá lớn. VinFast công bố VF 2 với giá 188 triệu đồng trong khi mẫu xe Xiaoma của thương hiệu Bestune quanh 200 triệu đồng. Nếu TMT E2 có thể ra thị trường ở mức 123 triệu đồng như kế hoạch, Việt Nam sẽ có thêm một nhóm sản phẩm nằm trong khoảng giá mà vài năm trước hầu như chưa có ô tô mới để lựa chọn.

Sự xuất hiện đồng thời của TMT E2, VinFast VF 2 và Bestune Xiaoma đang hình thành một nhóm xe điện giá rẻ mới dưới phân khúc ô tô hạng A truyền thống. Ngưỡng bước vào thị trường xe mới từ hơn 300 triệu đồng đang được một số mẫu xe điện nhỏ kéo xuống quanh 200 triệu đồng, thậm chí thấp hơn.

VinFast VF 2 có giá công bố 188 triệu đồng, góp mặt trong nhóm xe điện đô thị dưới 200 triệu đồng.

Phản ứng của khách hàng với những sản phẩm giá thấp cũng đã có những tín hiệu đáng chú ý. Hồi tháng 7 năm nay, VinFast VF 2 nhận 28.742 đơn đặt cọc chỉ trong ba ngày mở cọc, từ 15 đến 17/7. Trong khi đó, mẫu VF 3 của VinFast tiếp tục duy trì lượng xe bán ra lớn, với gần 36.000 chiếc tính đến hết tháng 8, riêng tháng 8 đạt 6.453 xe.

Bestune Xiaoma được định vị chủ yếu cho nhu cầu đi lại trong thành phố. Nếu TMT E2, VinFast VF 2 và Bestune Xiaoma cùng hiện diện, người mua lần đầu có thể đứng trước một phép tính mới: thay vì phải chuẩn bị trên 300 triệu đồng cho chiếc xe mới rẻ nhất, ngưỡng ban đầu có thể xuống quanh 200 triệu đồng.

Giá thấp chưa chắc tự tạo ra thị trường

Wuling Mini EV, mẫu xe do liên doanh GM - SAIC - Wuling phát triển và được TMT Motors đưa vào Việt Nam là trường hợp dễ thấy nhất. Khi vào Việt Nam giữa năm 2023, Mini EV gây chú ý nhờ mức giá 239-279 triệu đồng, thấp hơn phần lớn ô tô mới trên thị trường vào thời điểm đó. TMT từng đặt mục tiêu bán 5.525 chiếc trong năm đầu nhưng thực tế chỉ đạt 591 xe; sang năm 2024, doanh số tăng lên 1.358 chiếc, trong khi giá bán cũng được điều chỉnh nhiều lần.

Diễn biến này cho thấy phá vỡ mặt bằng giá là một chuyện, biến mức giá thấp thành sức mua đủ lớn lại là chuyện khác. Wuling Mini EV có tầm hoạt động 120-170 km tùy phiên bản, thời gian sạc từ 20% lên đầy pin khoảng 6,5-9 giờ với bộ sạc 1,5 kW. Với người có nhà riêng và chỗ đỗ cố định, xe có thể được sạc qua đêm để phục vụ những hành trình ngắn; nhưng với người sống tại chung cư hoặc phải gửi xe bên ngoài, việc nạp điện lại trở thành một phần của quyết định mua xe. Hơn nữa, thời điểm Mini EV mới xuất hiện, mạng sạc công cộng dành cho xe Wuling chưa rộng.

Wuling Mini EV từng mở đầu phân khúc ô tô điện mini giá thấp tại Việt Nam, nhưng sức mua chưa tương xứng với kỳ vọng ban đầu.

TMT-EGreen hiện đặt kế hoạch lắp khoảng 2.100 trụ sạc CCS2 trong năm 2026 và hướng tới 30.000 trụ trên toàn quốc vào cuối năm 2030. Mạng sạc được doanh nghiệp giới thiệu theo hướng có thể phục vụ nhiều mẫu xe sử dụng cùng chuẩn CCS2. Kế hoạch này được đưa ra cùng thời điểm TMT Motors chuẩn bị các mẫu E2, E3 và E5.

Riêng với TMT E2, giá 123 triệu đồng hiện vẫn là thông tin nổi bật nhất, trong khi các thông số quan trọng đối với khả năng sử dụng thực tế còn phải chờ công bố. Xe có thể chạy bao xa sau mỗi lần sạc, tốc độ thiết kế thế nào, được phép lưu thông trên những tuyến đường nào sẽ quyết định nhóm khách hàng thực sự của mẫu xe. Với dòng xe điện tốc độ thấp, những yếu tố này càng quan trọng vì nó xác định chiếc xe phù hợp với khu dân cư, nội đô hay có thể đáp ứng những hành trình rộng hơn.

VinFast đang có lợi thế nhờ hệ thống sạc đã được xây dựng từ trước. V-Green công bố khoảng 150.000 cổng sạc trên toàn quốc, hiện phục vụ xe VinFast. Trong khi đó, nhà phân phối Bestune chọn hướng mở rộng mạng lưới bán hàng và dịch vụ, với mục tiêu có 30-50 đại lý trong năm 2026, hơn một nửa đạt chuẩn 3S.

Những kế hoạch này cho thấy cuộc thử nghiệm của nhóm xe điện giá rẻ 123-200 triệu đồng sẽ không dừng ở bảng giá. Khác với vài năm trước, nhiều sản phẩm của các thương hiệu khác nhau đang cùng xuất hiện trong vùng giá thấp, từ xe tốc độ thấp đến xe điện đô thị.

Bestune Xiaoma được đưa về Việt Nam với giá quanh 200 triệu đồng, hướng đến nhu cầu di chuyển trong đô thị.

Nếu các kế hoạch sản phẩm được triển khai đúng tiến độ, người mua Việt Nam có thể lần đầu đứng trước một nhóm ô tô mới có giá xoay quanh 200 triệu đồng thay vì một vài trường hợp đơn lẻ. Wuling Mini EV từng cho thấy mức giá thấp có thể tạo chú ý rất nhanh nhưng chưa chắc đủ để kéo theo doanh số tương ứng, trong khi VinFast VF 2 lại tạo ra phản ứng khác với gần 29.000 đơn đặt cọc chỉ trong ba ngày đầu.

TMT E2 hiện đang đưa đường biên giá xuống thấp hơn nữa, còn 123 triệu đồng. Từ vùng 300-400 triệu đồng xuống quanh 200 triệu đồng rồi đến 123 triệu đồng, ngưỡng bước vào thị trường ô tô mới đang thay đổi. Nhưng để mốc giá này trở thành một phần thực sự của thị trường, những mẫu xe mới còn phải chứng minh được khả năng sử dụng, tìm được lượng khách đủ lớn và duy trì được sức mua sau sự chú ý ban đầu.