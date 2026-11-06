Xe điện Ferrari Luce 'cháy hàng' đến hết 2027 dù chưa bắt đầu bàn giao

Theo Motor1, phản ứng từ cộng đồng mạng từng dẫn đến những hoài nghi về khả năng thành công của xe điện Ferrari Luce.

Trái ngược với những dự đoán kể trên, hãng xe thể thao Italy đang phải đối diện một cơn “đau đầu” nhẹ. Dù chưa bắt đầu bàn giao, Ferrari Luce đã “cháy hàng” cho đến hết năm 2027.

Trong một cuộc họp diễn ra tuần này, CEO Benedetto Vigna cho biết dự án Ferrari Luce đang diễn ra đúng tiến độ. Những chiếc xe đầu tiên sẽ lăn bánh trước khi năm nay kết thúc, còn tiến trình bàn giao cho khách hàng sẽ được đẩy mạnh từ năm sau. Dù vậy, toàn bộ số xe Ferrari Luce dự kiến sản xuất cho năm 2027 đều đã có người đặt mua.

"Về cơ bản, tất cả xe Ferrari Luce mà chúng tôi lên kế hoạch bán cho khách hàng vào năm tới đã được phân bổ hết. Nếu ai đó đặt mua vào lúc này, họ sẽ phải chờ thêm một năm mới nhận được xe", CEO Benedetto Vigna chia sẻ, khẳng định nhu cầu dành cho mẫu xe điện đang vượt xa nguồn cung dự kiến.

Ferrari không công bố lượng xe Luce mà hãng dự định bán ra trong năm 2027. Vị CEO cũng từ chối đưa ra mục tiêu doanh số cụ thể.

Không giống như các dòng xe khác của Ferrari, xe điện Luce được lắp ráp tại một cơ sở mới xây dựng, chuyên sản xuất motor điện, pin và các bộ phận chủ chốt khác, bên cạnh bản thân chiếc xe. Việc vận hành tối đa công suất ở một nhà máy hoàn toàn mới đòi hỏi thời gian, do vậy Ferrari sẽ phải gia tăng sản lượng theo từng giai đoạn, không thể lập tức vận hành hết công suất dây chuyền sản xuất Ferrari Luce.

Theo Motor1, điều này có thể giải thích một phần lý do Ferrari Luce đã “cháy hàng” cho năm 2027 dù chưa bắt đầu giai đoạn bàn giao.

Cho đến nay, hãng siêu xe thể thao Italy đã tổ chức hơn 50 buổi ra mắt riêng tư, nội địa và cao cấp trên khắp khu vực Bắc Mỹ, châu Âu, Trung Đông và khu vực châu Á - Thái Bình Dương, cùng với 5 sự kiện công khai.

CEO Benedetto Vigna cho rằng những cơ hội được trực tiếp ngắm nhìn chiếc siêu xe điện đã giúp khách hàng tiềm năng hiểu rõ hơn về những đặc trưng tạo nên sự khác biệt của Ferrari Luce.

Dự kiến vào quý I/2027, Ferrari sẽ tổ chức các chương trình lái thử quy mô quốc tế dành cho giới truyền thông, sau đó sẽ là các hoạt động trải nghiệm lái dành cho khách hàng tiềm năng.

CEO Benedetto Vigna tin rằng việc trực tiếp ngồi sau tay lái sẽ cải thiện hơn nữa góc nhìn về mẫu xe điện đầu tiên của Ferrari, đặc biệt ở các thị trường nơi đại lý Ferrari vẫn còn dư địa để thu hút sự quan tâm.

Hãng siêu xe thể thao Italy cho biết Ferrari Luce thu hút khách hàng theo cách khá đồng đều, khi đã không có yếu tố nhân khẩu học hay địa lý nào chiếm ưu thế rõ rệt trong tệp khách hàng đặt cọc.

Tuy nhiên, Ferrari từ chối tiết lộ có bao nhiêu người đặt cọc Luce là chủ xe Ferrari hiện tại, cũng như số lượng khách hàng mới mà hãng có được từ mẫu xe điện này.

Ferrari Luce hiện có giá khởi điểm 560.800 USD tại Mỹ, đắt hơn 122.190 USD so với dòng SUV Purosangue chạy động cơ V12.

Chuyên trang Motor1 lưu ý Luce không phải là mẫu xe Ferrari duy nhất rơi vào tình trạng “cháy hàng”. Lúc này, toàn bộ lượng xe Ferrari được lên kế hoạch sản xuất cho năm 2027 đều đã có chủ, khiến một số khách hàng phải chờ sang năm 2028 mới được nhận xe.