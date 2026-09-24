Xe điện đô thị thiết kế độc đáo, giá gần 350 triệu đồng

Đáng chú ý, Chery QQ3 EV Modern Edition được phát triển theo ngôn ngữ thiết kế Neo Retro, kết hợp các chi tiết gợi nhớ những mẫu xe cổ điển với đường nét hiện đại, đồng thời được cung cấp độc quyền hai màu ngoại thất xanh Anh quốc và nâu kem.

Chery QQ3 EV Modern Edition.

Về thiết kế, Chery QQ3 EV Modern Edition về cơ bản duy trì kiểu dáng đặc trưng của dòng QQ3 hiện hành nhưng được tinh chỉnh nhiều chi tiết nhằm tạo dấu ấn riêng. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt kín đặc trưng của ô tô điện, kết hợp cụm đèn pha hình tròn đặt đối xứng hai bên, tạo diện mạo vừa hoài cổ vừa hiện đại. Khu vực cửa hút gió phía trước cũng được thiết kế lại, góp phần mở rộng cảm giác về chiều ngang của thân xe và giúp tổng thể mẫu xe trở nên cân đối hơn.

Nhìn từ bên hông, Chery QQ3 EV Modern Edition sử dụng tay nắm cửa bán ẩn cùng bộ mâm hợp kim mang phong cách cổ điển. Viền cửa sổ màu đen bóng tạo điểm nhấn tương phản với màu thân xe, trong khi phần ốp hông màu đen thường thấy trên phiên bản tiêu chuẩn được thay thế bằng các tấm ốp đồng màu thân xe.

Một số chi tiết trang trí riêng được bổ sung tại các vị trí quan trọng, giúp phiên bản Modern Edition dễ dàng phân biệt hơn. Ở phía sau, mẫu xe điện Chery tiếp tục sử dụng cụm đèn hậu hình chữ nhật bo tròn, tạo sự đồng nhất về ngôn ngữ thiết kế với cụm đèn pha phía trước.

Không gian nội thất của Chery QQ3 EV Modern Edition được xây dựng theo phong cách buồng lái bao quanh, đồng thời được nâng cấp đáng kể về vật liệu và trang trí. Trần xe, các cột A/B cũng như tấm che nắng dành cho người lái và hành khách được bọc vật liệu dạng nhung, trong khi bảng điều khiển trung tâm, ghế ngồi và tấm ốp cửa sử dụng họa tiết kẻ caro.

Khu vực tay vịn trung tâm của Chery QQ3 EV Modern Edition được hoàn thiện bằng vật liệu dạng lưới, tạo thêm điểm nhấn cho khoang cabin. Tổng thể nội thất hướng tới sự trẻ trung nhưng vẫn duy trì nét hoài cổ đặc trưng của phong cách Neo Retro.

Một trong những điểm đáng chú ý nhất trên Chery QQ3 EV Modern Edition là hệ thống buồng lái thông minh Lingxi tích hợp trí tuệ nhân tạo. Xe được trang bị màn hình điều khiển trung tâm kích thước 15,6 inch, độ phân giải 2,5K, sử dụng chip Qualcomm Snapdragon 8155.

Hệ thống tích hợp trợ lý ảo Carmind với khả năng tương tác giọng nói tự nhiên dựa trên AI, đồng thời hỗ trợ các chức năng như tạo hình ảnh bằng AI và điều khiển một số tính năng trên xe thông qua giọng nói. Mẫu xe điện này cũng hỗ trợ Apple CarPlay, Huawei HiCar và CarLink, giúp người dùng kết nối điện thoại thông minh với hệ thống giải trí trên xe.

QQ3 EV Modern Edition được xây dựng trên cấu trúc khung xe dạng lồng với năm trục dọc và tám trục ngang. Theo công bố của hãng, 82% kết cấu sử dụng thép cường độ cao, trong khi 16% là thép cán nóng. Khu vực vòng cửa được chế tạo bằng thép cán nóng cường độ 1.300 MPa, góp phần tăng độ cứng và khả năng bảo vệ khoang hành khách. Xe được trang bị sáu túi khí nhằm tăng cường khả năng bảo vệ người ngồi trong các tình huống va chạm.

Ở khía cạnh an toàn chủ động, Chery QQ3 EV Modern Edition được trang bị hệ thống hỗ trợ lái thông minh Falcon 500. Hệ thống này sử dụng 12 radar siêu âm kết hợp chip Horizon J6E, cung cấp khả năng hỗ trợ trong hơn 100 tình huống đỗ xe tự động. Ngoài ra, hệ thống còn hỗ trợ tính năng NOA trên đường cao tốc với một loạt khả năng như bám theo xe phía trước, duy trì làn đường, hỗ trợ lên dốc, vượt xe và chuyển làn.

Cung cấp sức mạnh cho Chery QQ3 EV Modern Edition là mô-tơ đặt phía sau. Xe có hai tùy chọn công suất động cơ, lần lượt 79 và 122 mã lực, mô-men xoắn cực đại tương ứng 90 Nm và 115 Nm. Cả hai cấu hình đều được trang bị pin Rhino, với hai mức dung lượng 29,48 kWh và 41,28 kWh. Theo công bố, phạm vi hoạt động thuần điện tương ứng đạt 310 km và 420 km, đáp ứng nhu cầu di chuyển hàng ngày trong đô thị cũng như những hành trình dài hơn.

Khả năng sạc cũng là một điểm đáng chú ý của Chery QQ3 EV Modern Edition. Mẫu xe có thể sạc nhanh từ 30% lên 80% trong thời gian không quá 16,5 phút, giúp giảm đáng kể thời gian chờ khi cần bổ sung năng lượng. Chức năng cấp điện ra ngoài với công suất 6,6 kW cũng được trang bị tiêu chuẩn, cho phép xe cung cấp điện cho các thiết bị bên ngoài trong những tình huống phù hợp.

QQ3 EV Modern Edition sử dụng hệ thống treo độc lập đa liên kết phía sau, một cấu hình thường được chú trọng trên những mẫu xe hướng tới khả năng vận hành ổn định. Bán kính quay vòng tối thiểu chỉ 5,2 m cũng giúp mẫu xe điện đô thị này thuận tiện hơn khi di chuyển trong những con phố hẹp hoặc thực hiện thao tác đỗ xe trong không gian hạn chế.

- Video cận cảnh Chery QQ3 EV Modern Edition. Nguồn: China Auto Insider.