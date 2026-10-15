Xe điện đô thị công suất 194 mã lực, phạm vi hoạt động 389 km, giá gần 720 triệu đồng

Với giá bán dự kiến khoảng 25.000 euro (tương đương 719,81 triệu đồng), mẫu xe điện Trung Quốc này được kỳ vọng trở thành đối thủ đáng gờm của Volkswagen ID. Polo và Renault 5 E-Tech Electric.

Leapmotor B03 2027.

Sự xuất hiện của Leapmotor B03 tại châu Âu diễn ra trong bối cảnh nhiều thương hiệu ô tô Trung Quốc đẩy mạnh hoạt động tại thị trường này. Mẫu hatchback điện mới được định vị nằm trên Leapmotor T03 và dưới mẫu crossover B03X trong danh mục sản phẩm của hãng.

Kích thước của Leapmotor B03 2027 lần lượt là 4.175-4.200x1.790-1.800x1.560 mm, chiều dài cơ sở 2.605 mm. Dung tích khoang hành lý 474 lít, có thể mở rộng lên tới 1.308 lít khi gập hàng ghế sau, kèm theo ngăn chứa phụ dưới sàn. B03 nhắm đến những khách hàng đô thị đang cân nhắc các mẫu xe điện phổ thông của Volkswagen và Renault.

Lợi thế mà Leapmotor muốn khai thác khi phân phối B03 2027 ở châu Âu là khả năng cung cấp hiệu suất, phạm vi hoạt động và tiện nghi ở mức hấp dẫn trong tầm giá, thay vì chỉ cạnh tranh bằng thiết kế hoặc hình ảnh thương hiệu.

Về khả năng vận hành, Leapmotor B03 được trang bị bộ pin dung lượng 53 kWh, cho phạm vi hoạt động tối đa 389 km theo tiêu chuẩn WLTP. Đây là thông số đáng chú ý trong phân khúc hatchback điện cỡ nhỏ, đặc biệt khi so sánh với các phiên bản có giá dễ tiếp cận của Volkswagen ID. Polo và Renault 5.

Một số cấu hình của những mẫu xe đối thủ có thể đạt phạm vi hoạt động tương đương hoặc cao hơn, nhưng người mua thường phải lựa chọn phiên bản pin lớn hoặc cấu hình đắt tiền hơn để có được lợi thế này. Vì vậy, khả năng cân bằng giữa giá bán và quãng đường di chuyển sẽ là yếu tố quan trọng quyết định sức cạnh tranh của B03 khi chính thức mở bán.

Leapmotor B03 2027 sử dụng một mô-tơ điện có công suất tối đa 194 mã lực, giúp tăng tốc từ 0-100 km/h trong 7,6 giây. Với thông số này, B03 không chỉ phù hợp cho nhu cầu di chuyển hằng ngày mà còn có khả năng tăng tốc tương đối nhanh so với một mẫu hatchback điện phổ thông. Thời gian tăng tốc được công bố thậm chí chỉ chậm hơn khoảng 0,2 giây so với Alpine A290 GT, mẫu xe điện mang định hướng thể thao.

Một lợi thế khác của Leapmotor B03 nằm ở khả năng sạc nhanh. Xe hỗ trợ công suất sạc DC tối đa 133 kW, cho phép sạc pin từ 10-80% trong khoảng 21 phút theo thông số được công bố. Nếu được duy trì trong điều kiện sạc phù hợp, khả năng này có thể giúp giảm thời gian chờ tại các trạm sạc trên hành trình dài.

Ngoại thất xe mang phong cách hatchback khá phổ thông, không quá khác biệt so với nhiều mẫu xe điện đô thị hiện nay. Khoang cabin cũng đi theo hướng thiết kế quen thuộc trên các mẫu ô tô Trung Quốc, với màn hình cảm ứng trung tâm 14,6 inch kết hợp cụm đồng hồ kỹ thuật số 8,8 inch. Hệ thống điều khiển bằng giọng nói được kỳ vọng hỗ trợ thao tác nhiều chức năng, nhưng số lượng nút bấm vật lý khá hạn chế có thể khiến một số người dùng phải mất thời gian làm quen.

Danh sách trang bị của Leapmotor B03 dự kiến gồm đèn LED tự động, gương chiếu hậu chỉnh và gập điện, ghế lái chỉnh điện sáu hướng tích hợp sưởi, bơm nhiệt và tính năng cấp điện cho thiết bị bên ngoài V2L. Trong đó, bơm nhiệt có thể hỗ trợ cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng khi vận hành trong thời tiết lạnh, còn V2L cho phép tận dụng năng lượng từ pin xe để cấp điện cho các thiết bị tương thích.

- Video cận cảnh Leapmotor B03 2027. Nguồn: Vision Effect TV.