Sự dịch chuyển sang xe điện (EV) tái cấu trúc toàn bộ chuỗi giá trị khi không sử dụng một loại vật liệu đơn lẻ mới, mà buộc doanh nghiệp giải quyết đồng thời các bài toán kỹ thuật khắt khe ngay từ khâu thiết kế nhằm tối ưu hiệu suất cho các cụm tổng thành cốt lõi.

Việc đưa dây chuyền vào Việt Nam không còn đồng nghĩa với làm chủ sản xuất nếu tỷ lệ nội địa hóa chỉ dừng ở khâu lắp ráp cuối. Thay vào đó, chuỗi cung ứng ô tô nội địa cần được đo lường bằng chênh lệch giá trị gia tăng thực chất qua 3 tầng nấc.

Điểm nghẽn nhân lực thực chiến giữa giảng đường và dây chuyền hàng loạt: Kỹ sư trẻ có thể thành thạo công cụ thiết kế số để tạo ra những bản vẽ đúng về tính toán song bất khả thi khi sản xuất quy mô lớn do thiếu tư duy kết nối vật liệu, chi phí và kiểm chứng chất lượng.

Công nghệ xe điện làm thay đổi yêu cầu chế tạo

Trao đổi với PV Vneconomy Automotive, TS. Trần Anh Trung, Phó Trưởng khoa Kỹ thuật ô tô và Năng lượng, Trường Kỹ thuật Phenikaa, Đại học Phenikaa, cho rằng chuyển dịch từ xe động cơ đốt trong (ICE) sang xe điện (EV) không đơn thuần là thay thế động cơ mà còn làm thay đổi kết cấu phương tiện, vật liệu, công nghệ chế tạo và yêu cầu kiểm soát chất lượng.

Nếu xe động cơ đốt trong chú trọng khả năng chịu tải, chịu nhiệt, chống mài mòn và độ bền của các chi tiết cơ khí, thì xe điện đặt ra thêm yêu cầu về giảm khối lượng, quản lý nhiệt, an toàn điện cao áp, cách điện và độ chính xác lắp ráp.

Sự khác biệt thể hiện rõ ở bộ pin (Battery Pack). Vỏ và khung đỡ pin phải đủ độ bền, độ cứng để bảo vệ các mô-đun pin, đồng thời bảo đảm độ kín, chống nước, bụi và hỗ trợ quản lý nhiệt. Vì vậy, hợp kim nhôm, vật liệu cách điện, vật liệu dẫn nhiệt và công nghệ làm kín, hàn, liên kết có vai trò quan trọng. Chất lượng bộ pin không chỉ phụ thuộc vào từng chi tiết mà còn ở độ chính xác của toàn bộ quá trình lắp ráp và kiểm tra.

TS. Trần Anh Trung, Phó trưởng khoa Kỹ thuật Ô tô và Năng lượng, Trường Kỹ thuật Phenikaa. Ảnh: NVCC.

Đối với khung gầm và thân vỏ, yêu cầu giảm khối lượng để cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng phải đi cùng khả năng bảo vệ hành khách và bộ pin khi va chạm. Xu hướng chế tạo là kết hợp thép cường độ cao, hợp kim nhôm và vật liệu composite, qua đó đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công nghệ tạo hình, gia công chính xác và liên kết các loại vật liệu.

Trong khi đó, hệ thống truyền động điện tích hợp (E-Axle) có thể giảm số lượng chi tiết cơ khí so với hệ thống truyền lực truyền thống, nhưng các bộ phận như bánh răng, trục, ổ đỡ vẫn đòi hỏi độ chính xác cao về hình học, độ bền, tiếng ồn và rung động. Động cơ điện vận hành êm cũng khiến những sai lệch trong gia công, lắp ráp dễ được nhận biết hơn.

Các linh kiện cơ điện tử và điện – điện tử công suất cũng phải đáp ứng đồng thời yêu cầu về tản nhiệt, cách điện, chống rung, chống nhiễu điện từ và độ tin cậy. Điều này đòi hỏi sự phối hợp giữa thiết kế cơ khí, vật liệu, điện – điện tử và công nghệ lắp ráp.

Thay đổi mang tính bước ngoặt không nằm ở việc xe điện sử dụng một loại vật liệu hoàn toàn mới, mà ở chỗ các yêu cầu về cơ khí, nhiệt, điện, an toàn và độ tin cậy phải được giải quyết đồng thời ngay từ khâu thiết kế và chế tạo.

TS. Trần Anh Trung - Phó trưởng khoa Kỹ thuật Ô tô và Năng lượng, Trường Kỹ thuật Phenikaa

Không thể chỉ dừng ở gia công, lắp ráp

Những thay đổi về cấu trúc và công nghệ chế tạo xe điện mở ra dư địa cho doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trong nước. Tuy nhiên, cơ hội tham gia chuỗi cung ứng không chỉ nằm ở việc sản xuất thêm linh kiện mà còn ở khả năng phát triển đồng bộ các công đoạn, từ nguyên vật liệu đến chi tiết, tổng thành và lắp ráp.

Ông Vũ Tấn Công, chuyên gia ô tô, nguyên Tổng Thư ký VAMA. Ảnh: Phi Hùng.

Theo ông Vũ Tấn Công, chuyên gia ô tô, nguyên Tổng Thư ký Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), quá trình nội địa hóa cần được triển khai từ khâu sản xuất nguyên vật liệu phục vụ chế tạo chi tiết và tổng thành ô tô; tiếp đến là sản xuất, chế tạo chi tiết và tổng thành; cuối cùng là lắp ráp các cụm tổng thành thành ô tô hoàn chỉnh.

Theo ông Công, ba công đoạn nếu được phát triển đồng bộ sẽ giúp tăng giá trị gia tăng tại Việt Nam, thay vì chỉ tập trung vào một số khâu gia công hoặc lắp ráp cuối cùng. Đây cũng là cơ sở để doanh nghiệp trong nước từng bước nâng vị trí trong chuỗi cung ứng.

Đáng chú ý, ông Công cho rằng doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ cần chủ động tiếp nhận công nghệ để sản xuất nguyên vật liệu, chi tiết và tổng thành ô tô. Cùng với đó, doanh nghiệp cần đầu tư cho nghiên cứu và phát triển (R&D), hướng tới nghiên cứu các dòng xe phù hợp với thị trường Việt Nam, từ đó phát triển chi tiết và tổng thành phục vụ các nhà sản xuất, lắp ráp.

Không chỉ giới hạn ở thị trường trong nước, việc nghiên cứu nhu cầu tại các quốc gia thành viên những hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam tham gia như ATIGA, RCEP, CPTPP và EVFTA cũng có thể mở ra cơ hội cung ứng linh kiện cho các nhà lắp ráp tại những thị trường này.

Ưu đãi đầu tư cần hướng mạnh vào những lĩnh vực trực tiếp tạo ra năng lực sản xuất trong nước, đặc biệt là sản xuất vật liệu, chi tiết và tổng thành ô tô, bao gồm cả xe điện và xe hybrid. Các ưu đãi cũng cần gắn với kết quả thực hiện cam kết của nhà đầu tư, thay vì chỉ căn cứ vào quy mô hoặc kế hoạch đầu tư ban đầu.

Ông Vũ Tấn Công - Chuyên gia ô tô, nguyên Tổng Thư ký VAMA

Một vấn đề khác được ông Công đặt ra là cần thay đổi cách đánh giá mức độ chuyển giao công nghệ. Theo đó, có thể xem xét giá trị gia tăng được tạo ra ở từng công đoạn sản xuất.

Chẳng hạn, ở khâu nguyên vật liệu, có thể so sánh giá trị nguyên liệu thành phẩm dùng để chế tạo chi tiết ô tô với giá trị nguyên liệu thô. Ở khâu chế tạo, có thể xem xét giá trị sản phẩm hoàn chỉnh so với phôi đầu vào. Còn trong lắp ráp, có thể đánh giá tương quan giữa giá trị xe thành phẩm dạng CBU và giá trị bộ linh kiện CKD.

Cách tiếp cận này cho thấy việc đưa dây chuyền sản xuất vào Việt Nam chưa đồng nghĩa với chuyển giao công nghệ thực chất. Điều quan trọng là doanh nghiệp trong nước có nâng được giá trị sản phẩm, làm chủ quy trình và tham gia sâu hơn vào quá trình sản xuất hay không.

Với xe điện, yêu cầu này càng đáng chú ý khi giá trị và hàm lượng công nghệ của phương tiện ngày càng gắn với pin, điện tử công suất, hệ thống truyền động, cảm biến và các cụm cơ điện tử.

Từ góc độ kỹ thuật, TS. Trần Anh Trung cho rằng doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Việt Nam không nhất thiết phải bắt đầu từ những công nghệ có rào cản rất cao như sản xuất tế bào pin hay chế tạo vật liệu bán dẫn công suất. Những lĩnh vực như gia công vỏ và kết cấu bộ pin, chế tạo chi tiết nhôm chính xác, kết cấu thân vỏ, chi tiết truyền động, hệ thống làm mát, khuôn mẫu và các cụm cơ điện tử có thể là hướng phát triển phù hợp hơn với năng lực công nghiệp trong nước.

Như vậy, bài toán nội địa hóa không chỉ là tăng số lượng linh kiện được sản xuất trong nước. Doanh nghiệp cần lựa chọn được lĩnh vực có khả năng tham gia, đầu tư công nghệ và từng bước nâng cấp từ gia công theo bản vẽ lên năng lực thiết kế, chế tạo, thử nghiệm và kiểm soát chất lượng.

Đào tạo kỹ sư phải gắn với quá trình sản xuất

Để nâng cao năng lực chế tạo, bên cạnh máy móc và công nghệ, nguồn nhân lực kỹ thuật đóng vai trò quan trọng. Theo TS. Trần Anh Trung, khoảng cách giữa đào tạo đại học và yêu cầu doanh nghiệp nằm ở việc kiến thức chưa được kết nối đầy đủ với quá trình thiết kế, chế tạo, thử nghiệm và sản xuất thực tế. Ảnh: NVCC.

Sinh viên có thể thành thạo phần mềm thiết kế có sự hỗ trợ của máy tính (CAD), nhưng chưa chắc biết lựa chọn vật liệu, phương pháp gia công hay đánh giá khả năng sản xuất hàng loạt. Một thiết kế đúng về tính toán vẫn có thể khó chế tạo, chi phí cao hoặc không bảo đảm chất lượng ổn định.

Vì vậy, đào tạo kỹ thuật cần gắn kiến thức với quá trình hình thành sản phẩm hoàn chỉnh. Các đồ án không nên chỉ dừng ở bản vẽ và tính toán, mà cần tính đến vật liệu, quy trình công nghệ, khả năng chế tạo và kiểm tra chất lượng.

TS. Trung cho rằng cần tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp thông qua bài tập, đồ án và khóa luận từ các vấn đề thực tế trong sản xuất; đồng thời tổ chức thực tập thực chất hơn để sinh viên được tiếp cận yêu cầu về công nghệ, thiết bị, tiến độ, chi phí và chất lượng.

Tuy nhiên, đại học không thể đào tạo kỹ sư thành thạo mọi quy trình, thiết bị đặc thù của từng doanh nghiệp. Điều cốt lõi là trang bị nền tảng kỹ thuật vững chắc, khả năng kết nối thiết kế với chế tạo, tư duy giải quyết vấn đề và thích nghi với môi trường công nghiệp.

Một kỹ sư thực chiến không chỉ biết sử dụng phần mềm hay vận hành thiết bị, mà còn phải hiểu tính khả thi của giải pháp, cách kiểm chứng chất lượng và điều chỉnh khi điều kiện sản xuất thay đổi. Đây là nền tảng nhân lực giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực chế tạo, từng bước làm chủ công nghệ và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng ô tô điện.