Xe điện dài trên 5 mét, công suất 408 mã lực, phạm vi hoạt động 752 km, giá hơn 920 triệu đồng

Đây là phiên bản chạy điện hoàn toàn được bổ sung vào dòng SUV cỡ trung IM LS8 vốn đã có biến thể mở rộng phạm vi hoạt động. Mẫu xe mới sở hữu nhiều trang bị đáng chú ý như hệ dẫn động bốn bánh, kiến trúc điện áp cao 800V, khung gầm Lingxi và hệ thống hỗ trợ lái xe thông minh IM AD Zeta. Khách hàng có thể lựa chọn cấu hình 5 chỗ hoặc 6 chỗ, hướng đến nhu cầu sử dụng gia đình với không gian rộng rãi và tiện nghi cao cấp.

IM LS8 NEO 2027.

Về thiết kế, IM LS8 Neo 2027 thuần điện gần như giữ nguyên phong cách tạo hình của phiên bản mở rộng phạm vi hoạt động, với ngôn ngữ thiết kế đặc trưng của thương hiệu. Phần đầu xe nổi bật bởi dải đèn LED dạng vòng sao kéo dài, kết hợp cụm đèn pha LED ma trận bố trí ở hai bên.

Đáng chú ý, cảm biến LiDAR được tích hợp trên nóc phía trước, phục vụ hoạt động của hệ thống hỗ trợ lái thông minh. IM LS8 Neo mới sử dụng nền tảng IM AD ZETA do Zhiji và Momenta cùng phát triển, hỗ trợ các tính năng NOA trên đường cao tốc, NOA trong đô thị và đỗ xe tự động trong nhiều tình huống khác nhau. Kích thước tổng thể của mẫu SUV chạy điện này lần lượt là 5.085 mm dài, 2.000 mm rộng và 1.807 mm cao, trong khi chiều dài cơ sở đạt 3.060 mm.

Thân xe được tạo điểm nhấn bằng tay nắm cửa dạng ẩn, bộ mâm đa chấu, thiết kế mui xe kiểu nổi và cột C mang phong cách riêng. Ở phía sau, cụm đèn hậu kéo dài toàn bộ chiều rộng thân xe kết hợp cản sau thiết kế chắc chắn, tạo cảm giác bề thế. IM LS8 Neo 2027 cung cấp 5 lựa chọn màu ngoại thất giúp khách hàng có thêm phương án cá nhân hóa theo sở thích.

Khoang cabin tiếp tục áp dụng phong cách thiết kế mới nhất của dòng xe Momenta, với ba tùy chọn phong cách nội thất. Điểm nhấn đáng chú ý là hệ thống màn hình có kích thước lớn, gồm màn hình trung tâm Mini LED độ phân giải 5K kích thước 27,1 inch, màn hình dành cho hành khách phía trước 3K kích thước 15,6 inch và màn hình giải trí gắn trần phía sau 4K kích thước 21,5 inch.

Hệ thống thông tin giải trí sử dụng chip Qualcomm Snapdragon 8295P, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay, Huawei HiCar và ICCOA Carlink. Xe còn được trang bị hệ thống tương tác thông minh IM Claw, tích hợp mô hình ngôn ngữ lớn nhằm nâng cao khả năng giao tiếp và hỗ trợ người dùng trong quá trình sử dụng.

Công nghệ hỗ trợ lái IM AD Zeta cũng là một trong những trang bị trọng tâm trên IM LS8 Neo 2027. Hệ thống được phát triển dựa trên mô hình Momenta Global, hướng đến khả năng nhận diện và thấu hiểu môi trường giao thông thay vì chỉ phát hiện các vật thể xung quanh. Theo giới thiệu của nhà sản xuất, công nghệ này có thể xử lý những tình huống phức tạp như di chuyển qua các đoạn đường đang thi công có không gian hẹp, tránh người đi bộ và phương tiện hai bánh.

Khả năng tiện nghi là một điểm nhấn khác của mẫu SUV điện Trung Quốc. Toàn bộ ghế ngồi được bọc da Nappa, trong đó ghế lái và ghế hành khách phía trước tiêu chuẩn có chế độ không trọng lực cùng chức năng massage cơ học 4D. Cả hàng ghế trước và hàng ghế thứ hai đều được trang bị các tính năng sưởi, thông gió và massage.

Đặc biệt, xe có tùy chọn ghế sofa điện Le Corbusier với góc ngả tối đa 132 độ, chỗ để chân chỉnh điện với góc 70 độ và hệ thống massage SPA 8 điểm. Trên phiên bản 6 chỗ, hàng ghế thứ ba cũng được trang bị chức năng sưởi, góp phần cải thiện sự thoải mái cho hành khách.

IM LS8 Neo 2027 còn sở hữu tủ lạnh tích hợp dung tích 12,3 lít, thiết kế hai cửa, có thể làm lạnh trong khoảng từ -6 đến 15 độ C và sưởi ấm từ 35 đến 50 độ C. Hệ thống giải trí phía sau bao gồm màn hình 15,6 inch, kết hợp dàn âm thanh tiêu chuẩn 18 loa và tùy chọn hệ thống B&O cao cấp với 25 loa.

Không gian chứa đồ cũng được đầu tư đáng kể khi khoang hành lý phía sau có dung tích 938 lít, trong khi khoang hành lý phía trước đạt 168 lít. Những thông số này giúp mẫu SUV điện đáp ứng tốt hơn nhu cầu chở hành lý trong các chuyến đi dài hoặc sử dụng hằng ngày của gia đình.

Một trong những điểm đáng chú ý nhất trên IM LS8 Neo 2027 là hệ thống khung gầm Lingxi dẫn động bốn bánh được trang bị tiêu chuẩn trên toàn bộ các phiên bản. Hệ thống này tích hợp cơ cấu lái điện tử dự phòng kép và công nghệ đánh lái bánh sau với góc đánh lái lên tới 24 độ theo cả hai hướng. Nhờ đó, xe có bán kính quay vòng chỉ 4,85 m, đồng thời hỗ trợ khả năng quay đầu 180 độ trên những đoạn đường hẹp.

Theo thông tin được công bố, hệ thống còn cho phép vô-lăng xoay nửa vòng, góp phần cải thiện khả năng điều khiển trong không gian hạn chế. Bên cạnh đó, công nghệ phân bổ mô-men xoắn vector toàn diện IM SynVector có thời gian phản hồi chỉ 20 mili giây, kết hợp hệ thống treo khí nén vòng kín nhằm nâng cao độ ổn định và sự êm ái khi vận hành.

Về hệ truyền động, tất cả phiên bản IM LS8 Neo 2027 đều sử dụng động cơ điện đơn Neo Hurricane mới, cho công suất tối đa 408 mã lực và mô-men xoắn cực đại 500 Nm. Xe cung cấp hai tùy chọn pin do CATL sản xuất, gồm pin lithium sắt photphat dung lượng 93 kWh và pin lithium ternary dung lượng 103 kWh. Theo chu trình thử nghiệm CLTC, phạm vi hoạt động thuần điện tương ứng đạt 684 km và 752 km sau mỗi lần sạc đầy.

Cả hai cấu hình pin đều kết hợp với kiến trúc điện áp cao 800V, cho phép rút ngắn đáng kể thời gian nạp năng lượng. Theo công bố, IM LS8 NEO 2027 chỉ mất khoảng 17-20 phút để sạc pin từ 10% lên 80%, tùy điều kiện sạc và cấu hình.

- Video cận cảnh IM LS8 NEO 2027. Nguồn: Vision Effect TV.