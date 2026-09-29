Xe điện dài hơn 5 mét, mạnh 586 mã lực, phạm vi hoạt động 852 km, giá 1 tỷ đồng

Đây là mẫu SUV coupe mang tên “X” đầu tiên của thương hiệu sử dụng hệ thống lái thông minh HarmonyOS, đồng thời được trang bị hệ thống cảm biến gồm 4 lidar cùng kiến trúc hỗ trợ lái tự động L3. Không chỉ tập trung vào khả năng vận hành, Luxeed RX 2027 còn gây chú ý với thiết kế SUV coupe thể thao, khoang nội thất cao cấp và hệ thống ghế thông minh ôm sát cơ thể.

Luxeed RX 2027.

Luxeed RX 2027 sở hữu ngôn ngữ thiết kế mới với thân xe mang hiệu ứng ba chiều rõ nét, trong đó vòm bánh xe và các chi tiết ốp sườn được tạo hình nổi, kết hợp lớp sơn tối màu để tăng vẻ cơ bắp. Phần đầu xe nổi bật với cụm đèn pha hình chữ L dạng “mắt sao”, mỗi bên sử dụng cấu trúc gồm 90 đèn LED với thiết kế tinh thể kim cương.

Vật liệu kính kết hợp màng nano kim loại siêu mỏng giúp tạo hiệu ứng ánh sáng có chiều sâu, đồng thời hệ thống đèn hỗ trợ nhiều hiệu ứng dành riêng cho các tình huống như chào mừng, sạc pin và điều khiển bằng giọng nói. Khách hàng có thể lựa chọn 6 màu ngoại thất gồm xanh bướm, hồng sao, bạc titan, xanh cực quang, đen obsidian và trắng mây ấm.

Thiết kế khí động học cũng là một trong những điểm được Luxeed chú trọng trên mẫu SUV coupe mới. Thân xe sở hữu nhiều khe hút gió và cửa thoát khí được bố trí ở khu vực vòm bánh, chắn bùn trước, cản trước, cản sau, cần gạt nước kính sau và gương chiếu hậu. Phần thân xe có đường cong dọc nhô cao phía trên vòm bánh sau, nối liền với phần đuôi hơi vuốt lên, tạo cảm giác thân xe dồn về phía sau và nhấn mạnh tư thế thể thao. Luxeed RX có chiều dài 5.020 mm, rộng 2.007 mm, cao 1.585 mm, chiều dài cơ sở 3.000 mm. Xe cung cấp 5 kiểu mâm với kích thước từ 20 đến 22 inch, sử dụng lốp trước rộng 255 mm và lốp sau 275 mm.

Ở phía sau, Luxeed RX 2027 tiếp tục duy trì phong cách thiết kế đặc trưng của dòng Zhijie với cụm đèn hậu pha lê liền mạch hình chữ C. Dải đèn được tạo thành từ hơn 10.000 tinh thể được sắp xếp theo cách ngẫu nhiên nhằm tạo hiệu ứng ba chiều tương tự pha lê tự nhiên. Xe còn được trang bị bộ khuếch tán chủ động, có khả năng tự động điều chỉnh góc mở của các cánh gió dựa trên tốc độ, gia tốc và góc đánh lái. Khi kích hoạt chế độ chào mừng, bộ khuếch tán có thể mở tối đa 32 độ, trong khi các cánh gió tự động đóng lại khi xe chuyển sang số lùi.

Khoang nội thất của Luxeed RX 2027 lấy cảm hứng từ hình ảnh “cánh chim bay”, kết hợp các chi tiết kim loại với đường chỉ khâu sáng màu để tạo không gian vừa cao cấp vừa thể thao. Xe được trang bị cụm đồng hồ kỹ thuật số, màn hình trung tâm thích ứng 16,1 inch có khả năng xoay theo nhiều hướng, màn hình phụ 8,88 inch và màn hình hiển thị thông tin trên kính chắn gió AR-HUD kích thước 26 inch. Hệ thống gương chiếu hậu kép cũng được tích hợp, kết hợp giữa gương vật lý truyền thống và công nghệ hiển thị điện tử, nhằm cải thiện khả năng quan sát trong nhiều điều kiện vận hành.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong cabin là hệ thống ghế thể thao thông minh thích ứng. Mỗi ghế được tích hợp tới 98 cảm biến và 27 túi khí, cho phép hệ thống theo dõi tư thế người ngồi cũng như điều kiện vận hành để điều chỉnh cấu trúc hỗ trợ theo thời gian thực. Các cánh đỡ bên chủ động cũng có thể thay đổi mức độ ôm sát cơ thể nhằm tăng khả năng cố định người ngồi khi xe vào cua hoặc vận hành ở tốc độ cao.

Ngoài ra, xe còn có ghế thông gió, sưởi ấm và massage, chế độ không trọng lực cho ghế lái, trần bọc da lộn, rèm che nắng chỉnh điện, hệ thống lọc không khí và tủ lạnh tích hợp. Khoang hành lý có dung tích tiêu chuẩn 622 lít, đi kèm thêm 30 lít không gian chứa đồ ẩn và hỗ trợ cơ chế mở bằng thao tác Knock-Knock.

Về độ an toàn của kết cấu thân xe, Luxeed RX sử dụng thép cường độ cao và hợp kim nhôm chiếm 90,5% tổng cấu trúc. Tổng chiều dài thép định hình nóng đạt 38,38 m, trong đó có 10 vị trí sử dụng vật liệu định hình nóng 2.200 MPa và 2 vị trí sử dụng vật liệu định hình nóng 2.400 MPa. Mẫu xe cũng lần đầu ứng dụng công nghệ đúc khuôn điều khiển nhiệt điện từ cùng nhiều chi tiết đúc tích hợp. Theo công bố, thân xe đạt độ cứng xoắn 51.040 Nm/độ, qua đó tạo nền tảng cho cả khả năng vận hành và độ ổn định của hệ thống treo.

Khả năng hỗ trợ lái là một trong những công nghệ đáng chú ý nhất trên Luxeed RX 2027. Xe được trang bị ma trận 4 lidar kết hợp tổng cộng 38 cảm biến nhận thức, tạo thành hệ thống cảm biến đa lớp phục vụ các tính năng lái thông minh. Mẫu xe được phát triển với kiến trúc hướng tới khả năng hỗ trợ lái tự động L3 và hệ thống dự phòng toàn diện, bao gồm dự phòng kép về nguồn điện, dự phòng kép về liên lạc, dự phòng cho hệ thống nhận thức, hệ thống lái và hệ thống phanh. Đây là nền tảng quan trọng để xe có thể đáp ứng các kịch bản lái thông minh phức tạp hơn trong tương lai.

Luxeed RX 2027 sử dụng nền tảng điện áp cao Touring 800V của Huawei và cung cấp hai cấu hình truyền động. Bản dẫn động cầu sau sử dụng một mô-tơ điện công suất tối đa 372 mã lực, trong khi bản dẫn động 4 bánh được trang bị hai mô-tơ với tổng công suất 586 mã lực. Xe có hai loại pin gồm lithium sắt photphat dung lượng 81 kWh và lithium tam phân 100 kWh. Với pin 81 kWh, phạm vi hoạt động lần lượt đạt 672 km và 702 km tùy cấu hình. Trong khi đó, pin 100 kWh cho phạm vi hoạt động 753 km, 822 km và tối đa 852 km.

Hệ thống khung gầm tiếp tục cho thấy định hướng thể thao của Luxeed RX. Xe sử dụng hệ thống treo trước dạng càng kép bằng nhôm và treo sau năm liên kết, kết hợp cấu trúc trục chính ảo cùng kẹp phanh cố định 6 piston ở phía trước. Phiên bản cao cấp được trang bị hệ thống treo khí nén hai khoang với phạm vi điều chỉnh độ cao lên tới 100 mm, kết hợp giảm xóc biến thiên liên tục hai van. Khả năng lội nước tối đa của xe đạt 500 mm. Mẫu SUV coupe điện cũng hỗ trợ chế độ Boost, cho phép tăng mô-men xoắn thêm 10% trong những tình huống cần khả năng tăng tốc mạnh.

- Video cận cảnh Luxeed RX 2027. Nguồn: China Auto Show.