Xe điện dài hơn 5 mét, công suất 691 mã lực, giá chưa tới 900 triệu đồng

Theo công bố của BYD, Tang thế hệ thứ ba có ba phiên bản với mức giá bán trước cụ thể. Phiên bản 850 km RWD Premium có giá 225.000 Nhân dân tệ (867,65 triệu đồng), phiên bản 850 km RWD cao cấp có giá 240.000 Nhân dân tệ (925,49 triệu đồng), trong khi phiên bản 770 km AWD dẫn động bốn bánh có giá 260.000 Nhân dân tệ (1,003 tỷ đồng).

Việc cung cấp hai cấu hình dẫn động cầu sau và dẫn động bốn bánh giúp khách hàng có thêm lựa chọn giữa khả năng di chuyển đường dài và hiệu suất vận hành mạnh mẽ. Với mức giá khởi điểm nói trên, BYD Tang mới tiếp tục được định vị trong nhóm SUV điện cỡ lớn sở hữu cấu hình công nghệ và trang bị đáng chú ý tại thị trường Trung Quốc.

BYD Tang 2027.

BYD Tang thế hệ thứ ba áp dụng ngôn ngữ tạo hình mới mang tên "Thẩm mỹ công nghệ", kết hợp những đường nét hiện đại với các chi tiết lấy cảm hứng từ thiên nhiên. Điểm nhấn ở phần đầu xe là cụm đèn pha dạng cánh chim có chiều dài tổng thể lên tới 2,5 m, tạo hiệu ứng thị giác đặc biệt và giúp tăng khả năng nhận diện. Trong khi đó, cụm đèn hậu phía sau được thiết kế lấy cảm hứng từ hình tượng phượng hoàng, mang đến diện mạo khác biệt so với thế hệ trước.

Bước vào khoang cabin, BYD sử dụng chủ đề thiết kế "Sống trong ánh sáng", tập trung vào không gian mở, vật liệu cao cấp và khả năng cá nhân hóa. Đáng chú ý, khách hàng có thể lựa chọn giữa vô-lăng dạng tròn truyền thống hoặc thiết kế hình bầu dục, tùy theo sở thích và phong cách sử dụng.

Nội thất BYD Tang mới được đầu tư mạnh về chất lượng vật liệu và sự thoải mái cho hành khách. Xe sử dụng ghế bọc da Nappa cao cấp với kết cấu 12 lớp, trong đó cả bốn vị trí ghế đều được trang bị chức năng thông gió, sưởi ấm và massage độc lập 10 điểm. Đây là trang bị đáng chú ý trong phân khúc SUV điện, đặc biệt đối với những khách hàng thường xuyên di chuyển đường dài hoặc sử dụng xe cho gia đình.

Không gian bên trong còn được nâng cấp bằng hệ thống đèn viền nội thất có khả năng thay đổi tới 127 màu sắc, kết hợp hệ thống âm thanh cao cấp nhằm tạo nên trải nghiệm giải trí và thư giãn tốt hơn. Cách bố trí tiện nghi cho cả bốn ghế cho thấy BYD không chỉ tập trung vào người lái mà còn chú trọng trải nghiệm của những hành khách ngồi phía sau.

Một trong những công nghệ nổi bật nhất trên BYD Tang thế hệ thứ ba là hệ thống buồng lái thông minh DiLink Max, lần đầu được giới thiệu với cấu hình màn hình kép mang tên "Màn hình kép liên sao". Hệ thống này bao gồm màn hình dạng vòng cung kích thước 35,4 inch đặt ở khu vực phía trước, đảm nhiệm chức năng hiển thị thông tin lái xe, kết hợp màn hình toàn cảnh kích thước lên tới 30 inch phục vụ nhu cầu giải trí và điều khiển các tính năng trên xe.

Nền tảng DiLink Max được hỗ trợ bởi trợ lý ảo thông minh DiClaw, tích hợp khả năng nhận diện giọng nói và nhận biết ngữ cảnh nâng cao. Nhờ đó, người dùng có thể tương tác với hệ thống thông tin giải trí bằng các câu lệnh tự nhiên, đồng thời tiếp cận những chức năng được cá nhân hóa theo tình huống sử dụng. Cấu hình màn hình kích thước lớn cùng trợ lý ảo thông minh tiếp tục cho thấy định hướng phát triển khoang lái số hóa của BYD trên những dòng xe điện thế hệ mới.

BYD Tang thế hệ thứ ba được xây dựng trên nền tảng khung gầm dạng lồng, kết hợp hệ thống treo khí nén hai khoang DiSus-A. Hệ thống treo độc lập tay đòn kép phía trước và đa liên kết năm điểm phía sau giúp tăng khả năng kiểm soát thân xe, cải thiện độ ổn định và mang lại sự êm ái khi di chuyển trên nhiều điều kiện mặt đường.

Theo công bố của nhà sản xuất, phiên bản hiệu suất cao có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong 4,3 giây. Đây là thành tích đáng chú ý đối với một mẫu SUV điện cỡ lớn, cho thấy BYD đang hướng Tang thế hệ mới tới cả nhóm khách hàng quan tâm đến hiệu suất vận hành bên cạnh nhu cầu sử dụng gia đình.

Hệ truyền động của BYD Tang mới có hai cấu hình chính. Các phiên bản dẫn động cầu sau RWD sử dụng mô-tơ điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu đặt phía sau, sản sinh công suất tối đa 402 mã lực. Trong khi đó, phiên bản dẫn động bốn bánh AWD được bổ sung thêm một mô-tơ điện không đồng bộ ở cầu trước. Tổng công suất toàn hệ thống đạt 691 mã lực. Cấu hình này không chỉ cải thiện khả năng tăng tốc mà còn giúp xe phân bổ lực kéo linh hoạt hơn trên những điều kiện vận hành khác nhau.

Cung cấp năng lượng cho mẫu SUV điện này là bộ pin Blade lithium sắt photphat (LFP) thế hệ thứ hai do FinDreams, công ty con của BYD, phát triển và sản xuất. Xe có hai tùy chọn dung lượng pin 88,6 kWh và 105,8 kWh, kết hợp công nghệ sạc nhanh Flash Charging của BYD. Theo tiêu chuẩn CLTC, phiên bản dẫn động cầu sau có phạm vi hoạt động tối đa 850 km sau mỗi lần sạc đầy, trong khi phiên bản dẫn động bốn bánh đạt 770 km.

Quy đổi theo tiêu chuẩn WLTP, phạm vi hoạt động của phiên bản 850 km CLTC vào khoảng 689 km. Đây là lợi thế đáng kể trong bối cảnh phạm vi di chuyển và thời gian sạc vẫn là những yếu tố được người mua xe điện đặc biệt quan tâm. Sự kết hợp giữa pin Blade thế hệ thứ hai và công nghệ sạc nhanh Flash Charging cũng được kỳ vọng giúp nâng cao tính thực dụng của Tang trong các hành trình dài.

Không gian sử dụng tiếp tục là một điểm mạnh của BYD Tang thế hệ thứ ba. Mẫu SUV này sở hữu hơn 47 khoang chứa đồ được bố trí trong cabin, giúp hành khách thuận tiện sắp xếp các vật dụng cá nhân. Xe có khoang hành lý phía trước dung tích 205 lít và khoang hành lý phía sau đạt 910 lít.

Khi gập hàng ghế thứ hai, dung tích khoang hành lý phía sau có thể mở rộng lên tới 2.098 lít, đáp ứng nhu cầu vận chuyển hành lý cồng kềnh hoặc phục vụ những chuyến du lịch gia đình. Bên cạnh đó, BYD cũng chú trọng đến yếu tố an toàn khi trang bị tiêu chuẩn 11 túi khí trên tất cả các phiên bản. Kích thước của xe lần lượt là 5.045x1.980x1.760 mm, chiều dài cơ sở 2.950 mm.

Hệ thống hỗ trợ lái xe thông minh God's Eye B cung cấp các chức năng hỗ trợ di chuyển trong đô thị và đỗ xe thông minh, giúp giảm bớt áp lực cho người lái trong những tình huống giao thông phức tạp. Xe còn được tích hợp hệ thống ổn định chống nổ lốp tốc độ cao TBC, được thiết kế nhằm hỗ trợ duy trì khả năng kiểm soát phương tiện trong những tình huống khẩn cấp.

- Video cận cảnh BYD Tang 2027. Nguồn: AutoWorld.