Dongfeng Epicland X9 EV 2027 được phân phối với hai phiên bản, có giá bán từ 279.800-319.800 Nhân dân tệ (tương đương 1,086-1,241 tỷ đồng). Bên cạnh hệ truyền động thuần điện, mẫu SUV này còn gây chú ý nhờ được tích hợp hệ thống hỗ trợ lái thông minh Huawei Qiankun ADS 5 cùng khoang lái kỹ thuật số HarmonySpace 6.

Dongfeng Epicland X9 EV 2027.

Epicland X9 EV tiếp tục duy trì ngôn ngữ tạo hình đặc trưng của dòng Epicland X9, với ngoại hình bề thế và những chi tiết công nghệ hiện đại. Phần đầu xe nổi bật với cụm đèn thông minh tích hợp dải đèn LED kéo dài 1,83 m, kết hợp hệ thống đèn pha Huawei Xpixel có độ phân giải hàng triệu điểm ảnh.

Công nghệ này không chỉ cải thiện khả năng chiếu sáng mà còn hỗ trợ các tính năng tương tác và trình chiếu hình ảnh chỉ dẫn trên mặt đường. Ở phía sau, xe sử dụng cụm đèn hậu liền mạch với 1.172 hạt đèn LED ISD mật độ cao, tạo hiệu ứng nhận diện riêng biệt khi di chuyển vào ban đêm.

Dongfeng Epicland X9 EV có kích thước dài 5.301 mm, rộng 2.015 mm và cao 1.820 mm, trong khi chiều dài cơ sở đạt 3.120 mm. Những thông số này tương đương phiên bản mở rộng phạm vi hoạt động (EREV) của Epicland X9, cho thấy phiên bản thuần điện vẫn duy trì không gian tổng thể rộng rãi dành cho hành khách. Với cấu hình 6 chỗ ngồi, mẫu SUV điện hướng đến nhóm khách hàng gia đình và người dùng có nhu cầu sử dụng một phương tiện cao cấp phục vụ cả những hành trình dài.

Khoang nội thất của Epicland X9 EV tiếp tục kế thừa bố cục từ phiên bản EREV nhưng được tích hợp nhiều công nghệ giải trí và điều khiển hiện đại. Điểm nhấn đáng chú ý là màn hình hiển thị thông tin trên kính lái Huawei XHUD kích thước 75 inch, hỗ trợ công nghệ thực tế tăng cường (AR), kết hợp hai màn hình trung tâm dạng cánh bướm có kích thước 17,2 inch. Hệ thống buồng lái kỹ thuật số sử dụng nền tảng HarmonySpace 6, tích hợp trợ lý ảo trí tuệ nhân tạo Xiaoyi thế hệ mới, cho phép người dùng tương tác và điều khiển các chức năng trên xe thông qua giọng nói.

Ngoài ra, Dongfeng Epicland X9 EV còn được trang bị hệ thống âm thanh Huawei 21 loa nhằm nâng cao trải nghiệm giải trí trong cabin. Ở phiên bản cao cấp nhất, xe có thêm ghế ngồi không trọng lực tùy chọn và màn hình giải trí dành cho hàng ghế sau kích thước 21,4 inch với thiết kế có thể gập lại. Những trang bị này cho thấy nhà sản xuất chú trọng đến trải nghiệm của hành khách, thay vì chỉ tập trung vào công nghệ vận hành và khả năng di chuyển của một mẫu SUV điện cỡ lớn.

Một trong những điểm nổi bật nhất trên Dongfeng Epicland X9 EV là hệ thống hỗ trợ lái thông minh Huawei Qiankun ADS 5. Hệ thống này sử dụng cụm cảm biến gồm bốn thiết bị LiDAR, trong đó có một cảm biến LiDAR tiêu chuẩn với cấu hình quang học kép 896 dòng, đạt cấp độ hình ảnh, cùng ba cảm biến LiDAR trạng thái rắn có độ chính xác cao. Tổ hợp phần cứng này giúp xe nhận diện môi trường xung quanh và thu thập dữ liệu phục vụ các tính năng hỗ trợ lái nâng cao.

Đáng chú ý, Huawei Qiankun ADS 5 được tích hợp tính năng Parking-to-Parking 3.0, cho phép hệ thống hỗ trợ hành trình điều hướng NCA được kích hoạt tại nhiều địa điểm khác nhau mà không nhất thiết phải thiết lập lộ trình điều hướng từ trước. Công nghệ này hướng đến khả năng hỗ trợ di chuyển linh hoạt hơn trong nhiều điều kiện giao thông, từ khu vực đô thị đến những hành trình liên tỉnh.

Dongfeng Epicland X9 EV có hai cấu hình gồm một mô-tơ điện và hai mô-tơ điện. Cả hai phiên bản đều sử dụng bộ pin LFP CATL dung lượng 102,15 kWh, hỗ trợ sạc nhanh từ 10% lên 80% chỉ trong 14 phút. Phiên bản một mô-tơ điện có công suất tối đa 402 mã lực, đi kèm phạm vi hoạt động 705 km theo tiêu chuẩn CLTC. Đây là lựa chọn hướng đến người dùng ưu tiên khả năng di chuyển đường dài và hiệu suất sử dụng năng lượng.

Trong khi đó, phiên bản dẫn động hai mô-tơ điện sở hữu tổng công suất 603 mã lực. Do sử dụng cấu hình mạnh mẽ hơn, phạm vi hoạt động của phiên bản hai mô-tơ giảm xuống còn 650 km theo tiêu chuẩn CLTC. Cả hai cấu hình đều mang đến khả năng vận hành đáng chú ý trong phân khúc SUV điện cỡ lớn.

Không chỉ sở hữu hệ truyền động mạnh, Epicland X9 EV còn được phát triển trên nền tảng Huawei Qiankun Chitu, đi kèm nhiều công nghệ khung gầm tiên tiến. Xe sử dụng hệ thống treo khí nén hai khoang kết hợp bộ giảm xóc điều khiển điện tử EDC có khả năng điều chỉnh liên tục và dự đoán điều kiện mặt đường. Đặc biệt, hệ thống đánh lái bánh sau hai chiều với góc điều chỉnh lên tới 14 độ được kỳ vọng cải thiện đáng kể khả năng xoay trở, giúp một mẫu SUV dài hơn 5,3 m linh hoạt hơn khi di chuyển trong đô thị hoặc không gian đỗ xe chật hẹp.