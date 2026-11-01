Xe điện dài hơn 4,4 mét, công suất 204 mã lực, giá gần 500 triệu đồng

Mức chênh lệch 70.000 Baht (53,47 triệu đồng) giữa 2 phiên bản chủ yếu đến từ những trang bị tiện nghi và công nghệ an toàn bổ sung trên bản cao cấp. Cả hai đều sử dụng chung động cơ điện, bộ pin, hệ dẫn động cầu trước và cấu trúc hệ thống treo, do đó không có sự khác biệt về hiệu năng vận hành cơ bản.

GWM Ora 5 EV được trang bị một mô-tơ điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu đặt ở cầu trước, sản sinh công suất tối đa 204 mã lực, mô-men xoắn cực đại 260 Nm. Xe sử dụng hệ dẫn động cầu trước (FWD), có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 7,5 giây. Người lái có thể lựa chọn bốn chế độ vận hành gồm Eco, Normal, Sport và Well Being, bên cạnh hệ thống phanh tái tạo năng lượng với nhiều mức điều chỉnh. Xe

GWM Ora 5 EV.

Cung cấp năng lượng cho mô-tơ điện của SUV này là bộ pin lithium sắt photphat (LFP) dung lượng 58,3 kWh, sử dụng công nghệ pin lưỡi ngắn. Theo công bố của nhà sản xuất, GWM Ora 5 EV có thể di chuyển tối đa 520 km sau mỗi lần sạc theo tiêu chuẩn NEDC. Xe hỗ trợ sạc AC công suất tối đa 6,6 kW và sạc nhanh DC lên đến 120 kW. Với bộ sạc nhanh tương thích, thời gian nạp pin từ 30% lên 80% được công bố vào khoảng 20 phút. Ngoài ra, hệ thống cấp điện V2L cho phép xe cung cấp nguồn điện cho các thiết bị bên ngoài với công suất tối đa 6 kW.

Cần lưu ý, phạm vi hoạt động 520 km là kết quả đo theo tiêu chuẩn NEDC, không đồng nghĩa với quãng đường xe có thể đi được trong mọi điều kiện sử dụng thực tế. Tầm hoạt động thực tế còn phụ thuộc vào tốc độ di chuyển, điều kiện giao thông, địa hình, nhiệt độ môi trường, mức sử dụng điều hòa và phong cách lái xe.

Về kích thước, GWM Ora 5 EV có chiều dài 4.471 mm, rộng 1.833 mm, cao 1.641 mm và chiều dài cơ sở 2.720 mm. Khoảng sáng gầm xe tối thiểu đạt 175 mm, trong khi khoảng cách giữa hai bánh trước và sau lần lượt là 1.583 mm và 1.577 mm. Khoang cabin được thiết kế với 5 chỗ ngồi, hướng đến nhu cầu sử dụng trong đô thị cũng như những hành trình liên tỉnh.

Một điểm đáng chú ý trong cấu hình kỹ thuật của Ora 5 EV là hệ thống treo sau độc lập đa liên kết Multi-Link, kết hợp với hệ thống treo trước MacPherson. Xe sử dụng hệ thống lái trợ lực điện EPS và hệ dẫn động cầu trước. Cấu trúc treo sau đa liên kết cho phép kiểm soát chuyển động của từng bánh xe độc lập hơn so với kiểu thanh xoắn, dù khả năng vận hành và độ êm ái thực tế còn phụ thuộc vào cách tinh chỉnh hệ thống treo, lốp và trọng lượng tổng thể của xe.

Hệ thống phanh gồm phanh đĩa thông gió phía trước, phanh đĩa phía sau, phanh tay điện tử, giữ phanh tự động, ABS và EBD. Xe sử dụng bộ mâm hợp kim 18 inch thiết kế dạng cánh hoa nhằm hướng đến khả năng giảm lực cản không khí, đi kèm lốp kích thước 225/60 R18 và bộ dụng cụ sửa chữa lốp khẩn cấp.

Ở ngoại thất, GWM Ora 5 EV kết hợp những đường nét bo tròn mềm mại với tỷ lệ thân xe SUV. Cụm đèn pha và đèn hậu tạo hình giọt nước là điểm nhận diện nổi bật, đi cùng hệ thống đèn LED thông minh, đèn chiếu sáng ban ngày LED và đèn hậu LED ẩn. Xe có đèn pha tự động bật/tắt, chức năng điều chỉnh đèn chiếu sáng tự động, đèn Follow Me Home và đèn phanh thứ ba tích hợp trên cánh gió phía sau. Các trang bị khác gồm hệ thống cửa gió chủ động, thanh giá nóc, gương chiếu hậu chỉnh điện, cảm biến mưa và cần gạt nước kính sau.

Phiên bản Ultra được bổ sung một số trang bị ngoại thất so với bản PRO, đáng chú ý là cửa hậu đóng mở bằng điện, gương chiếu hậu tự động gập khi khóa xe và cửa sổ trời toàn cảnh diện tích 1,65 m². Tấm che nắng cửa sổ trời cũng được điều khiển bằng điện, mang lại thêm tiện ích cho người ngồi trong cabin.

Khoang nội thất của GWM Ora 5 EV được phát triển theo ngôn ngữ thiết kế Dark Gold Contour Design, sử dụng các đường cong mềm mại và cách bố trí màn hình, nút điều khiển hướng đến sự thuận tiện. Xe có 5 chỗ ngồi, ghế bọc da tổng hợp Leatherette, vô-lăng đa chức năng có thể điều chỉnh bốn hướng và hàng ghế sau gập theo tỷ lệ 60:40. Phiên bản Pro trang bị ghế lái chỉnh điện 6 hướng, ghế hành khách phía trước chỉnh tay 4 hướng. Trong khi đó, phiên bản Ultra có ghế lái chỉnh điện 6 hướng tích hợp ba vị trí nhớ, ghế hành khách phía trước chỉnh điện 4 hướng và ghế trước thông gió.

Hệ thống giải trí trên cả hai phiên bản gồm màn hình hiển thị thông tin lái xe kỹ thuật số 10,25 inch và màn hình cảm ứng trung tâm 14,6 inch. Xe vận hành trên nền tảng Coffee OS 3.0, sử dụng bộ xử lý Snapdragon, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây. Hệ thống điều khiển bằng giọng nói có thể nhận diện tiếng Thái và tiếng Anh, đồng thời xe được trang bị các cổng USB-A và USB-C cho hành khách ở cả hai hàng ghế. Bản Pro sử dụng hệ thống âm thanh 6 loa, còn bản Ultra được nâng cấp lên hệ thống Amor Acoustics với 9 vị trí loa.

Các tiện nghi khác trên GWM Ora 5 EV gồm điều hòa tự động, hệ thống lọc không khí N95, cửa gió dành cho hàng ghế sau và ngăn làm mát dung tích 3,2 lít. Xe cũng hỗ trợ kết nối với ứng dụng GWM, cho phép người dùng kiểm tra tình trạng phương tiện, khóa hoặc mở khóa cửa và bật/tắt điều hòa từ xa. Riêng phiên bản Ultra có thêm sạc không dây cho điện thoại công suất 50 W, gương chiếu hậu chống chói tự động và hệ thống đèn trang trí nội thất Galaxy Rhythm.

Về an toàn, cả hai phiên bản đều có 6 túi khí, gồm túi khí trước, túi khí bên hông hàng ghế trước và túi khí rèm. Các công nghệ an toàn cơ bản bao gồm ABS, EBD, hệ thống kiểm soát lực kéo TCS, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA, hỗ trợ đổ đèo HDC và giám sát áp suất lốp TPMS. Xe cũng có điểm neo ghế trẻ em ISOFIX, bốn cảm biến đỗ xe phía sau, camera quan sát toàn cảnh 360 độ và hệ thống quan sát xuyên thân xe.

GWM Ora 5 EV được trang bị các công nghệ hỗ trợ lái xe nâng cao ADAS, trong đó một số tính năng được trang bị trên bản Ultra. Những hệ thống hỗ trợ chính gồm kiểm soát hành trình thích ứng thông minh ACC với chức năng hỗ trợ vào cua, cảnh báo va chạm phía trước FCW, phanh khẩn cấp tự động AEB, cảnh báo lệch làn LDW, hỗ trợ giữ làn LKAS và LCK, nhận diện biển báo giao thông TSR cùng cảnh báo giới hạn tốc độ SLWF.

Trên phiên bản Ultra, danh sách công nghệ an toàn được mở rộng với hỗ trợ chuyển làn LCA, hỗ trợ giữ làn khẩn cấp ELK, cảnh báo điểm mù BSD, cảnh báo phương tiện tiếp cận khi mở cửa DOW, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau RCTA và hỗ trợ phanh khi có phương tiện cắt ngang phía sau RCTB. Xe còn có cảnh báo va chạm phía sau RCW, cảnh báo giao thông cắt ngang phía trước FCTA và hỗ trợ phanh khi phát hiện nguy cơ va chạm tại giao lộ FCTB.

GWM Ora 5 EV có bốn lựa chọn màu ngoại thất gồm trắng ngà, xám núi, xanh ngọc lục bảo và xanh dương kết hợp nóc đen. Nội thất có hai tông màu là nâu be và xám đậm, tùy thuộc vào phiên bản cũng như cấu hình trang bị do hãng phân phối quy định.