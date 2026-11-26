Avatr là thương hiệu xe năng lượng mới cao cấp được hình thành từ sự hợp tác giữa Changan, CATL và Huawei. Trong danh mục sản phẩm của hãng, Avatr 06T được định vị là mẫu wagon hiện đại, kết hợp kiểu dáng thân xe thực dụng với công nghệ điện hóa và các hệ thống hỗ trợ lái tiên tiến.

Avatr 06T 2027.

Việc bổ sung phiên bản EV 652 km RWD Max giúp Avatr đưa lựa chọn xe điện thuần túy xuống mức giá thấp hơn một số phiên bản EREV tới 40.000 Nhân dân tệ (155,08 triệu đồng), đồng thời đưa giá bán của mẫu wagon này xuống dưới ngưỡng 200.000 Nhân dân tệ.

Điểm đáng chú ý là Avatr không cắt giảm đáng kể trang bị công nghệ trên phiên bản giá rẻ mới. Trái lại, hệ thống hỗ trợ lái xe thông minh được nâng cấp từ Huawei ADS 5 Pro trên phiên bản có giá thấp nhất trước đây lên Huawei ADS 5 Max. Hệ thống này kết hợp cảm biến LiDAR 896 dòng lắp trên nóc xe với ba radar sóng milimet, 12 radar siêu âm và 11 camera quan sát bên ngoài.

Nhờ cấu hình cảm biến đa dạng, Avatr 06T có thể hỗ trợ nhiều tính năng lái xe thông minh như dẫn đường tự động trên cao tốc và đường đô thị, chuyển làn tự động, nhập làn, di chuyển trên đường cao tốc và tự động đỗ xe. Việc duy trì, thậm chí nâng cấp công nghệ hỗ trợ lái trên phiên bản có giá thấp hơn được xem là cách Avatr tạo thêm sức hấp dẫn cho sản phẩm trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt trên thị trường xe điện Trung Quốc.

Ngoài thay đổi về giá bán và hệ thống hỗ trợ lái, cấu hình tổng thể của Avatr 06T vẫn được giữ nguyên. Dòng xe này hiện có hai hướng truyền động chính là EREV sử dụng động cơ xăng để mở rộng phạm vi hoạt động và EV chạy điện hoàn toàn. Phiên bản EREV duy nhất kết hợp động cơ xăng 4 xi lanh tăng áp 1,5 lít đóng vai trò làm máy phát điện.

Hệ thống hai mô-tơ điện đặt phía sau có tổng công suất 496 mã lực. Bộ pin LFP dung lượng 46,7 kWh do CATL cung cấp cho phép xe di chuyển 330 km bằng năng lượng điện theo tiêu chuẩn CLTC, tương đương khoảng 267 km theo WLTP. Khi tính cả nhiên liệu và điện năng, phạm vi hoạt động kết hợp của phiên bản này đạt 1.250 km theo CLTC, tương đương khoảng 1.013 km theo WLTP.

Đối với các phiên bản thuần điện, Avatr 06T có nhiều lựa chọn hệ truyền động, từ cấu hình hai mô-tơ điện dẫn động cầu sau đến hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian AWD với ba mô-tơ điện. Phiên bản cao cấp nhất sử dụng ba mô-tơ điện, đạt tổng công suất 968 mã lực. Trong khi đó, các phiên bản dẫn động cầu sau với hai mô-tơ điện có công suất lần lượt là 603 và 673 mã lực.

Các lựa chọn pin LFP do CATL cung cấp có dung lượng 75,5 kWh và 89,3 kWh. Với bộ pin lớn nhất, những phiên bản dẫn động cầu sau công suất 502 kW có thể đạt phạm vi hoạt động tối đa 741 km theo CLTC, tương đương khoảng 600 km theo WLTP. Phiên bản mới EV 652 km RWD Max có phạm vi hoạt động công bố 652 km theo CLTC, tương đương khoảng 528 km theo WLTP.

Sự khác biệt về nền tảng điện cũng là yếu tố đáng chú ý trên Avatr 06T. Các phiên bản EREV sử dụng kiến trúc điện áp 400V, trong khi những phiên bản thuần điện EV được phát triển trên nền tảng 800V. Tuy nhiên, toàn bộ các cấu hình truyền động đều được công bố hỗ trợ công nghệ sạc nhanh 5C. Theo Avatr, thời gian sạc pin từ 30% lên 80% chỉ mất khoảng 10 phút trong điều kiện phù hợp. Đây là thông số đáng chú ý đối với một mẫu wagon điện có nhiều lựa chọn dung lượng pin, giúp giảm thời gian chờ sạc và cải thiện tính thuận tiện khi sử dụng trên những hành trình dài.

Không gian nội thất của Avatr 06T được thiết kế theo xu hướng số hóa với nhiều màn hình kích thước lớn. Nổi bật nhất là màn hình hiển thị toàn cảnh dạng vòng, độ phân giải 4K và kích thước 35,4 inch, được bố trí phía dưới kính chắn gió. Màn hình thông tin giải trí trung tâm có kích thước 15,6 inch, trong khi các phiên bản sử dụng gương chiếu hậu tích hợp camera được trang bị thêm hai màn hình 6,7 inch ở hai bên cabin.

Hệ thống HarmonySpace 5 của Huawei đảm nhiệm các chức năng kết nối và tương tác thông minh trong xe. Về giải trí, Avatr hợp tác với Meridian Audio để phát triển hệ thống âm thanh cao cấp, trong đó những phiên bản cao nhất sở hữu 25 loa với tổng công suất lên tới 2.016 W.

Avatr 06T có kích thước dài 4.940 mm, rộng 1.960 mm, cao 1.455 mm và chiều dài cơ sở 2.940 mm. Các thông số này cho thấy mẫu xe sở hữu thân hình khá lớn, hướng đến nhóm khách hàng cần không gian sử dụng rộng rãi nhưng vẫn muốn một chiếc xe có thiết kế wagon khác biệt so với SUV điện phổ biến.

- Video cận cảnh Avatr 06T 2027. Nguồn: SCchannelBG.