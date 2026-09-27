Xe điện dài gần 5,3 mét, mạnh 503 mã lực, giá chưa tới 1 tỷ đồng

Theo thông tin được công bố, BYD Han EV 2027 sẽ chính thức ra mắt vào ngày 13/10. Trong thời gian mở bán trước, khách hàng đặt xe còn được lựa chọn miễn phí một trong 4 kiểu phối màu ngoại thất hai tông màu, vốn có giá trị 10.000 Nhân dân tệ (38,70 triệu đồng). Bên cạnh phiên bản thuần điện, BYD được cho là sẽ tiếp tục giới thiệu phiên bản hybrid cắm điện (PHEV) của Han trong thời gian tới.

BYD Han EV 2027.

BYD Han EV 2027 tiếp tục sử dụng ngôn ngữ thiết kế "mặt rồng" đặc trưng của dòng xe Dynasty. Phần đầu xe nổi bật với cụm đèn pha được thiết kế liền mạch cùng các chi tiết lấy cảm hứng từ "râu rồng", tạo diện mạo đặc trưng và dễ nhận diện. Trung tâm đầu xe xuất hiện cửa hút gió chủ động, trong khi hai bên là các khe thông gió. Phần cản trước phía dưới được tạo hình với những đường nét tương đồng với đèn LED định vị ban ngày, qua đó tạo điểm nhấn thị giác cho phần đầu xe.

Khách hàng có tổng cộng 9 lựa chọn màu sơn ngoại thất, gồm be biển mây, đen huyền, đỏ thẫm, bạc sao trời và xanh ngàn núi, cùng 4 tùy chọn phối màu hai tông màu gồm be biển mây/đen, xanh ngàn núi/bạc, đỏ thẫm/bạc và bạc sao trời/đen. Thiết kế thân xe hướng tới phong cách sedan hiện đại với đường mái vuốt mượt về phía sau, kết hợp các bề mặt cong tạo hiệu ứng ánh sáng và bóng đổ đa dạng khi quan sát từ nhiều góc độ.

BYD Han EV 2027 được cung cấp hai tùy chọn mâm xe kích thước 20 và 21 inch. Trong đó, bộ mâm 21 inch có thiết kế được mô tả theo kiểu "bánh kếp", trong khi biểu tượng mâm xe dạng nổi là trang bị tùy chọn nhằm tăng vẻ cao cấp. Ở phía sau, cụm đèn hậu được thiết kế liền mạch, bên trong tích hợp họa tiết lấy cảm hứng từ nút thắt Trung Quốc, góp phần tạo dấu ấn văn hóa đặc trưng cho mẫu sedan điện này. Xe có kích thước dài 5.256 mm, rộng 1.999 mm và cao 1.510 mm, trong khi chiều dài cơ sở đạt 3.130 mm.

Khoang nội thất BYD Han EV 2027 tiếp tục theo đuổi phong cách sang trọng với cách phối màu tương phản, kết hợp các chi tiết ốp gỗ tần bì trắng và ghế bọc có họa tiết đường chỉ khâu hình thoi. Vô-lăng ba chấu đáy phẳng phối hai tông màu tạo sự cân bằng giữa vẻ sang trọng và nét thể thao.

Phía sau vô-lăng là cụm đồng hồ LCD kỹ thuật số, kết hợp màn hình cảm ứng trung tâm kích thước lớn. Khu vực bên dưới bảng điều khiển trung tâm được bố trí đế sạc không dây cùng các ngăn chứa đồ nhằm tăng tính tiện dụng cho người sử dụng.

Hàng ghế sau cũng được chú trọng với kính chống nhìn trộm thông minh, trong khi hệ thống âm thanh Devialet gồm tới 31 loa hứa hẹn mang lại trải nghiệm giải trí cao cấp. Những trang bị này cho thấy BYD tiếp tục định vị Han ở nhóm sedan điện thiên về sự kết hợp giữa công nghệ, tiện nghi và khả năng vận hành.

Về công nghệ, BYD Han EV 2027 được trang bị hệ thống treo khí nén hai khoang Yunlian-A, cho phép điều chỉnh chiều cao thân xe trong phạm vi lên tới 100 mm. Xe đồng thời tích hợp hệ thống hỗ trợ lái Tianshenzhiyan-B với cảm biến lidar, hỗ trợ nhiều tính năng lái xe tiên tiến như hỗ trợ dẫn đường trong đô thị, hỗ trợ dẫn đường trên đường cao tốc và đỗ xe thông minh. Đây là một trong những điểm đáng chú ý trên mẫu Han thế hệ mới khi BYD tiếp tục mở rộng các công nghệ hỗ trợ lái trên những mẫu xe cao cấp.

Đối với hệ truyền động, phiên bản hybrid cắm điện của BYD Han dự kiến sử dụng động cơ xăng 4 xi lanh tăng áp 1,5 lít kết hợp một mô-tơ điện. Động cơ xăng có công suất tối đa 156 mã lực, trong khi mô-tơ điện đạt 272 mã lực. Cụm pin có dung lượng 54,489 kWh, cho phép xe di chuyển thuần điện 370 km theo tiêu chuẩn WLTC. Phiên bản PHEV sẽ bổ sung thêm lựa chọn cho khách hàng cần phạm vi hoạt động linh hoạt hơn so với xe thuần điện.

Trong khi đó, BYD Han EV 2027 thuần điện sẽ có cả cấu hình dẫn động cầu sau (RWD) và dẫn động bốn bánh (AWD). Bản dẫn động cầu sau sử dụng mô-tơ điện có công suất tối đa 503 mã lực. Với bản AWD, mô-tơ điện phía trước và phía sau lần lượt cho công suất tối đa 272 mã lực và 503 mã lực. Nhờ tổng công suất lớn, phiên bản AWD có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 3,8 giây và đạt tốc độ tối đa 270 km/h.

Theo những thông tin được công bố trước đó, BYD Han EV 2027 sẽ sử dụng bộ pin dung lượng 102,326 kWh. Tùy từng cấu hình, xe có tới 5 mức phạm vi hoạt động theo tiêu chuẩn CLTC, lần lượt là 820 km, 850 km, 880 km, 970 km và cao nhất 1.008 km. Với mức phạm vi này, Han EV 2027 trở thành một trong những mẫu sedan điện đáng chú ý của BYD tại thị trường Trung Quốc, đặc biệt ở nhóm khách hàng quan tâm đến khả năng di chuyển đường dài.

- Video cận cảnh BYD Han EV 2027. Nguồn: AutoWorld.